Заявление депутата Государственной думы России Дмитрия Свищева (ЛДПР) о том, что разочарование WADA из-за присутствия цветов российского флага на форме российских спортсменов — «полный бред», ведь организация не имеет к этому никакого отношения, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 июля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпийский удар

«Зато они совсем не разочарованы, что у них там «женщина» с яйцами штангу тягает в категории до 87 кило среди обычных представительниц слабого пола», — отмечает Dmitry M.

Многие пользователи уличили WADA в двойных стандартах. Ведь структуру больше беспокоит политическая возня вокруг сборной из Российской Федерации, нежели реальная несправедливость во время проведения «Олимпийских игр».

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

«А «WADA» не озаботилось, что на Олимпиаде выступают трансгендеры, которые пропитаны разными препаратами на основе стероидов при смене пола? Они соревнуются с юными девочками, у которых вы ищите допинг!» — пишет Тамара С.

Некоторые комментаторы отмечают, что реакция со стороны руководства России на такие хамские заявления оставляет желать лучшего.

«Наши депутаты Государственной думы РФ скоро освоят «политическое тхэквондо» и будут очень эффективно отвечать в своих электронных носках партнёрам», — предполагает Olga P.

Часть людей считает, что России пора полностью перестать взаимодействовать с такими продажными организациями, как WADA.

«Честно говоря, мне кажется при таких условиях, немного унизительных, может быть, следует вообще отказаться от участия и не платить миллионы долларов WADA? За что так должны унижаться спортсмены? Спорт, он тем и хорош, что должен быть вне политики. Сплошные двойные стандарты вокруг», — указывает Ирина Я.

Ряд пользователей указывает на то, что «Олимпийские игры» уже давно стали политической площадкой для публичного линчевания России.

Svishchev.ru Дмитрий Свищев

«Олимпийские игры» себя полностью изжили и работают на интересы западных, в основном американских компаний. Они стали просто коммерческим проектом: допинги приписываются неугодным спортсменам, у которых трудно выиграть и конкуренты устраняются нечестным способом. Участвовать в таком балагане — это уже ниже достоинства честных спортсменов», — считает Ольга Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что Запад активно борется с Россией. И на своём пути он не гнушается использовать самые грязные методы для дискредитации своего оппонента.

«Вот и оправдание всего того, что творят с российскими спортсменами. Виноваты не они, а виноват их флаг и их национальная принадлежность. Именно с этим идёт борьба, а не с допингами и тому подобное. Какая связь, флаг и борьба с допингом? Никакой. Обычное «хайли-лайкли», — написал Jurij O.

Напомним, 24 июля депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев (ЛДПР) заявил порталу Sport24, что разочарование WADA из-за присутствия цветов российского флага на форме российских спортсменов — «полный бред», ведь организация не имеет к этому никакого отношения.