Ответ главы «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на заявление председателя совета директоров «Газпрома» Алексея Миллера о готовности сохранить и увеличить транзит через Украину, если это будет экономически целесообразно для российской компании, в котором он назвал это навязыванием Киеву «завышенных цен», стал поводом для бурной реакции со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Если перевести на обычный бытовой язык, то это звучит примерно так: «Я куплю вашу рыбу, если вы её поймаете, почистите и мне же за неё заплатите», — поделился своим мнением Сергей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские власти всеми силами пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. К сожалению, для них это стремление бесперспективно.

«Надо же каким-то образом «Нафтогазу» и Киеву сохранять своё лицо, вот и придумывают всякую чушь. Во-первых, при чём тут города Москва и Киев, если договоры и контракты заключают государственные компании? И во-вторых, Москва не имеет никакого права давать какие то ни было гарантии, только потому, что она никакого отношения к Газпрому не имеет. Компания-то частная и руководствуется своими интересами», — написала Наталья К.

Галя Вахтіна Юрий Витренко

Некоторые комментаторы отмечают, что действия руководства Украины крайне непоследовательны, что в итоге и приводит к столь печальному итогу.

«Мы им не верим, они враги, но от их газа не откажемся. Полное отсутствие логики и здравого смысла», — отмечает Наталья Н.

Часть людей считает, что Украине поставлена задача конфликтовать с Россией, но при этом ей самой крайне необходим российский газ.

«В этой новости прекрасно всё. Денег у этих нищебродов больше нет, а требования хозяев всё ещё есть. Вот и выпрыгивают из шароваров как могут. И хочется, и колется», — указывает Dmitriy K.

Kremlin.ru Алексей Миллер

Ряд пользователей указывает на то, что канцлеру ФРГ придётся надавить на украинские власти, чтобы они, в конце концов, закрыли свой рот и дали Германии спокойно завершить совместный с Россией проект «Северный поток — 2».

«Да всё это дешёвые понты. Сейчас фрау Меркель цыкнет Зеленскому, наобещает ему интеграцию, модернизацию и т.д., и всё будет хорошо! В Германии с калькулятором умеют обращаться, и обещания раздавать тоже», — считает Виталий Т.

Нашлись и те, кто отмечают, что России пора отрезать свой газ от Украины полностью, потому что эта страна приносит нам кучу головной боли.

«А зачем Газпром всё ещё лезет к Украине с этим транзитом? Мало тех миллиардных штрафов, которые компания уже заплатила Киеву?» — задаётся вопросом Вик А.

Напомним, 24 июля глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в эфире канала «Украина 24» ответил на заявление председателя совета директоров «Газпрома» Алексея Миллера о готовности сохранить и увеличить транзит через Украину, если это будет экономически целесообразно для российской компании, в котором он назвал это навязыванием Киеву «завышенных цен».