Заявление главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что после запуска «Северного потока — 2» главной проблемой для Киева станет обеспечение энергетической безопасности, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 26 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Гарантия безопасности Украины в том состоит, что такая экономически отсталая гиря на ногах в данный момент никому не нужна. Попозже, не спешите, эта груша сама упадёт», — считает Андрей З.

Многие пользователи уличили украинские власти в лицемерии, ведь они пытаются сохранить транзит газа из «страны-агрессора», так как они называют Россию.

«Транспорт газа из страны-«агрессора» гарантирует Украине безопасность?! Как такое может быть?! Как можно увязывать безопасность страны с «агрессором»?! Вот же недоумки!» — пишет Лев М.

Gov.ua Транзитная газовая магистраль на Украине

Некоторые комментаторы отмечают, что злопыхатели России на территории Украины почему-то не собираются отказываться от транзита российского газа, но при этом не готовы налаживать отношения с Москвой.

«Сейчас на Украине в кого ни плюнь, в патриота попадёшь, который орёт, что нужно разорвать все отношения с Россией. Так почему прицепились к этой трубе? Я имею в виду транзит через Украину. Россию обвинили во всех грехах людских, а деньгами России не брезгуют. Что, деньги не пахнут? Или кое-кто на трубе сидит и деньги гребёт?» — задаётся вопросом Сергей К.

Часть людей считает, что украинские власти сами выкопали себе могилу, а теперь льют крокодильи слёзы и боятся завтрашнего дня.

«В потере газового транзита Украина виновата сама, единолично и полностью. Если бы на протяжении 30 лет на Украине не строили антироссийский проект, а просто сотрудничали, руководствуясь пусть даже не родством и дружбой, а просто здравым смыслом, — всё могло быть иначе», — поделилась своим мнением Katia G.

Ряд пользователей указывает на то, что российский газ оказался очень желанным на Украине, но киевским хозяевам за океаном необходимо, наоборот, не дать топливу добраться до Европы. Сплошные и неразрешимые противоречия.

«США визжат об энергетической опасности Европы, если туда попадёт российский газ, Украина визжит об энергетической опасности, если российский газ пропадет с Украины. Вы там определитесь уже!» — обращается Алексей С.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Нашлись и те, кто напомнили о том, что транзит российского газа по украинской территории, по сути, являлся для вороватых чиновников на Украине источником незаконного обогащения.

«Главная проблема заключается в том, что при отсутствии российского транзита газа воровать его не получится», — указывает Мария П.

Напомним, 25 июля глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил в эфире телеканала «Украина 24», что после запуска «Северного потока — 2» главной проблемой для Киева станет обеспечение энергетической безопасности.