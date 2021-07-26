Марий Эл пополнила список регионов России, где в той или иной форме вакцинация от коронавируса стала обязательной. Местные власти, постигнув тонкости правильной работы с общественностью, объявили о нововведении в пятницу вечером, 23 июля, хотя указ главного санитарного врача региона Светланы Булатовой «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» был подписан накануне — 22 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В качестве обоснования фактически обязательной вакцинации приводится показатель заболеваемости на 100 тыс населения. Так, на 22-й неделе текущего года показатель заболеваемости COVD-19 составлял 19,9, к 28-й неделе уровень заболеваемости достиг 58,7, таким образом рост составляет 2,9 раза. Число госпитализированных в инфекционные стационары в течение последних двух месяцев выросло в 3,7 раза, число случаев пневмонии — в 5,9 раза. Число летальных случаев не приводится, причем только в течение предыдущей недели рекордное число смертей за сутки с начала пандемии в республике регистрировали дважды — от COVID-19 скончались шестеро граждан 25 и 26 июля, ранее — 5 и 6 июля. Для небольшой Марий Эл — это невероятный показатель.

А поскольку выяснилось, что чаще всего болеют граждане в возрасте от 18 до 60 лет, их удельный вес в структуре заболевших составляет 62%, то есть заражаются не пенсионеры, сидящие дома, а работающие жители республики, обязали вакцинироваться 60% сотрудников большей части предприятий региона.

Так, под обязательную вакцинацию попали организации сферы торговли, красоты, косметические и СПА-салоны, бани, солярии, массажные салоны, фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, предприятия бытовых услуг, общественного питания, клиентские подразделения финансовых и почтовых организаций, многофункциональные центры, транспорт, включая такси, учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ и энергетики, досуговые, культурные и выставочные организации, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также театры, кинотеатры и концертные залы.

I-ola.ru Вакцинация в Йошкар-Оле

Также обязаны привиться лица, замещающие госдолжности республики, муниципальные чиновники, работники органов госвласти и местного самоуправления, призывники, студенты средних специальных и высших учебных заведений в возрасте старше 18 лет.

До 1 сентября руководители организаций должны отчитаться о привитых первым компонентом сотрудниках, до 25 сентября — обо всех, кто прошел полный курс вакцинации.

Несколько пунктов постановления главного санитарного врача посвящены поручению, которое предписывает не допускать скопления жителей в пунктах вакцинации, обеспечить развертывание дополнительных прививочных пунктов.

Сейчас в республике показатель вакцинации, согласно документу, составляет 18,8%.

Как и в остальных регионах РФ, где уже действуют подобные меры, жители Марий Эл активно выражают несогласие с «принудительной вакцинацией» в социальных сетях.

«Вот вам добровольно-принудительная вакцинация», — пишет в сообществе «Доска позора Йошкар-Ола» Максим Д.

«Добровольная вакцинация? Не, не слышали», — использовал расхожее выражение Николай Г.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса в России

«Работников каких отраслей в Республике Марий Эл ждет обязательная вакцинация» — пусть подождет этак годика два еще», — выразил надежду Сергей К.

«А разве в законе написано, что можно принуждать граждан вообще к чему-либо», — удивилась Lila W, забыв уточнить, о каком законе идет речь.

«Странно, что прокуратура не комментирует явное нарушение конституционных прав», — недоумевает Юрий А.

«Им закон придумать — раз плюнуть», — возмущается Ирина В.

«Что-то я в этом списке полиции не вижу и прочих структур», — отметил Олежка Р.

При этом пресс-служба главы Марий Эл Александра Евстифеева сработала, можно сказать, на опережение. В релизе о введении обязательной вакцинации ряда работников указано, со ссылкой на постановление главного санитарного врача, что «не вакцинированные в установленные сроки работники подлежат отстранению от работы без сохранения среднего заработка». Причем ни в постановлении главного санитарного врача Булатовой, ни в постановлении Евстифеева о внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности такого текста нет.

Mari-el.gov.ru Глава Марий Эл Александр Евстифеев

Но даже сообщение пресс-службы главы и правительства региона вызывает возмущение, никто ведь не читает официальные документы.

«Отстраняйте! И сами работайте!» — призывает Диман В.

«Пусть отстраняют, как весь город без воды останется и в нечистотах утонет, сами пригласят, даже прививка не нужна будет», — уверен Юра Ч.

«Пусть сами работают, всё встанет, работать никто не будет», — считает Алексей Т.

«Думаю, терпеливый наш народ российский», — мудро заметил Юрий С.

«Давайте не будем работать», — радостно предложил Веня А.

«А где, интересно, у нас можно найти работу, не связанную с людьми? Как я буду содержать ребенка, если меня отстранят от работы?» — спросила совета Елена С.

«Работаешь, работаешь… А тут прививка. Хоть увольняйся», — расстраивается Снежана Т.

«Предлагаю сразу всех учителей в школах уволить, воспитателей в детсадах и врачей не привившихся — вот это весело будет. Сразу приедут московские бояре и уволят главу нашего региона, горячо любимого народом», — полагает Сашка И.

«Интересно, кто будет отстранять? Роспотребнадзор?» — спросила Екатерина П.

«Кто работать будет? — задался вопросом Алексей Ц. — Апокалипсис».

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобильный пункт вакцинации

Многие жители республики считают, что, несмотря на массовое возмущение, все в итоге пойдут и сделают прививку, потому что другого выхода или другой работы в большинстве случаев нет.

«Гундосите-гундосите, ноете-ноете, революцию планируете… А все равно пойдете и уколетесь. Знаете, почему? Потому что без денег, да на голодный желудок философствовать и революции делать не комильфо», — выступил в оппозиции к большинству участников дискуссии Вадим Т.

«И ведь пойдут и поставят, а потом и ревакцинируются. Надо в правовом поле борьбу начинать, там хоть бескровно», — поддержала Ксения Т.

Несколько комментариев предостерегали власти в преддверии выборов от вакцинации по принуждению.

«Выборы очень скоро и все это запомнят», — предупредил Сергей В.

«Прямо своими же руками себе процент на грядущих выборах роняют», — прогнозирует Валерий Д.

Нашелся пользователь, который обвинил жителей республики в тяжелой эпидемической ситуации.

«Сами виноваты, доигрались. Ясно было, что при 60 (случаев заражения) в день будет введена обязательная вакцинация. Ходите без масок, заражаете друг друга как только можете, делаете так, чтоб люди умирали в день по 5−6 человек. а теперь ноете про вакцинацию», — описал ситуацию Сергей Б.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач в палате реанимации

«Ух, сколько антипрививочников-то у нас, аж обидно за страну становится, не хотят эпидемию останавливать, всем друг на друга плевать, вот такое у нас общество», — печалится Игорь С.

«Мне просто интересно — если бесплатную вакцину вводят и еще по 15 000 рублей в придачу, какая бы очередь стояла в поликлиниках?» — предположил Сергей В.

«Прививка — это не клизма. Можно и потерпеть 10 секунд», — беспечно заявил Евгений Д.

Пользователь под ником Ренат З. сделал прекрасный вывод, который не нуждается ни в каком дополнении: «Любая демократия заканчивается при возникновении внешней угрозы. Так было всегда».

Традиционно для таких обсуждений жители республики указывают на непоследовательность действий властей по вводимым и отменяемым мерам борьбы с распространением коронавируса, на разноречивую и постоянно меняющуюся информацию о прививках, о длительности полученного иммунитета, о противопоказаниях. И, традиционно, не верят уже никому и ничему.

Дарья Антонова ИА REGNUM QR-код в Москве

«Любой здравомыслящий видит, какой происходит театр абсурда», — констатирует Алексей С.

Напомним, до настоящего момента в том или ином виде обязательная вакцинация на данный момент действует в 40 регионах России. Только в Приволжском федеральном округе обязательную вакцинацию ряда категорий работников ввели Нижегородская и Самарская области, а также Пермский край.