Как и ожидалось, чем ближе к юбилею августовского переворота 1991 года, тем активнее себя начинают вести его апологеты. Тем больше разнообразных информационных провокаций. Полбеды, когда они реабилитируют «святые 90-е», обернувшиеся для страны катастрофой, как говорится, в «лоб». На белое говорят, что черное, а на черное — что белое. От подобных спекуляций вроде «великой демократической (вариант антисоциалистической) революции» на самом деле пользы больше, чем вреда. Окружающая действительность вступает с этими пассажами в такой кричащий диссонанс, что все понимают: произносящие эти вещи просто-напросто живут в какой-то другой стране, выстроенной строго для себя и отделенной от сограждан непреодолимыми сегрегационными барьерами. Это видно невооруженным глазом, поэтому подобная дешевая пропаганда «великих демократических достижений», вдрызг разбиваясь о повседневный быт, прежде всего о ценники в магазинах и о квитанции ЖКХ, работает против самой себя. Пишет, например, один поволжский блогер про пустые советские прилавки, а ему в комментариях в ответ, что невыносимо стало с «перестройкой», что, как могу подтвердить, будучи очевидцем тех времен, строго соответствует действительности. Еще и добавим: пустые прилавки в канун обвала были делом вполне конкретных рук, изо всех сил старавшихся этот обвал подтолкнуть.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Для достижения всеобщего народного возмущения довести систему торговли до такого состояния, чтобы ничего невозможно было приобрести. Таким образом можно добиться всеобщих забастовок рабочих в Москве. Затем ввести полностью карточную систему. Оставшиеся товары (от карточек) продавать по произвольным ценам», — это Гавриил Попов, из выступления на конференции Московского объединения избирателей (МОИ); она прошла 16−18 сентября в Московском энергетическом институте (МЭИ), цитируется по стенограмме.

Random Retail Пустые полки в магазине

Что? Откуда данные? Пожалуйста, кушайте на здоровье: Сазонов А.А. Кто и как уничтожал СССР? Архивные документы. — М., 2010. С. 45. Анатолий Александрович Сазонов — заместитель руководителя горбачевского аппарата президента СССР; человек совершил подвиг: собирал все эти документы, делал копии и выносил. А потом систематизировал и опубликовал эту хронику разрушения, и спорить с этим бесполезно, потому что — было. Нужно просто читать — и протягивать ниточки в современность, чтобы убедиться, по Горбачеву, что «кто был who — тот ху и остался». Что Попов — одна из первейших креатур Римского клуба, тоже общеизвестно, и именно поэтому стал столичным мэром, не имея к этой должности никакого предрасположения, кроме комиссарства во «временном антисоветском правительстве», сбежав сразу же, как выполнил эту функцию. Вот и понятно, откуда ноги растут.

Еще в комментариях поволжскому блогеру пишут, что и сейчас цены растут, а прилавки откровенно пустеют. И высказывают предположение, что задумка всё та же: разрушить страну, доведя сограждан до ручки и спровоцировав их на беспорядки. Владельцы же торговых сетей списывают всё на жару да «несознательных» покупателей, берущих больше, чем нужно. А не на безудержный экспорт, в том числе продовольственный, который в погоне за валютой, как тогда за «золотым стандартом», уже, помнится, разок приводил к революции Российскую империю. Трудно государству этих «хорьков» нагнуть, организовав хотя бы вместо уничтожения «просрочки» ее продажу нуждающимся за символический рубль?

Но это мы отвлеклись. Повторяем: эти дискуссии, даже при том, что у них есть внешний подтекст, диктуемый заинтересованными в подрыве у нас стабильности вполне определенными иностранными государствами и центрами, — это внутреннее дело. Непосредственной угрозы национальной безопасности, осуществляемой извне, это не несет. А вот когда для антикоммунистических и антисоциалистических (читай, антисоциальных) спекуляций привлекается внешний фактор — тогда, как говорится, быть беде. В начале июля на «Эхе Москвы» состоялся очередной разговор в прямом эфире с главредом одного крупного центрального СМИ. Заходит разговор об успехах Китая, и собеседник ведущего аж заходится в критических излияниях, пытаясь доказать, что Пекин просто-напросто «обманул» Запад.

Посыпают голову пеплом и говорят : «Вы знаете, когда мы их принимали в ВТО в 2002 году, мы руководствовались тем, что свободный рынок приведет к тому, что появится потребность в свободе, в демократизме, а выяснилось, что наоборот». Особенно когда Си Цзиньпин пришел к власти, он быстро всё… Поэтому пока эта модель работает, если честно, но стоимость этих компаний обусловлена, как правило, не столько рыночным спросом на их акции, а государственной поддержкой или государственным финансированием. Поэтому разная стоимость. Например, Apple — это всегда стоимость рыночного спроса на их акции, а Alibaba, скажем, — это отражение частично рынка, преимущественно китайского, но государственной поддержки либо не поддержки этой компании. Это всё очень отражается. Это как у нас: будут у государственного банка деньги из государственного бюджета — хороший банк. Убери — и вдруг выясняется, что собственных рыночных оснований у этого банка быть таким успешным нет».

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

О чём идет речь в этом спутанном потоке сознания? Во-первых, о категорическом неприятии государственной поддержки экономики, в том числе сектора высоких технологий. Причем не только в Китае, но и у нас. Главред наезжает не только на социализм, но и на госкапитализм. Между тем если в Китае или, скажем, во Вьетнаме успешно работает социалистическая модель, то госкапиталистическая наглядно показала свою состоятельность, например, в Южной Корее, и не только там. Что объединяет все эти страны с Россией, несмотря на разницу социально-политических систем? Очень простая вещь: цивилизационная непричастность к Западу, к западной цивилизации. Кто сказал, что спрос на акции обязательно должен регулироваться рынком, если он и на Западе им регулируется только потому, что Запад эти правила игры в «рынок, противопоставленный плану», откровенно навязал? В том числе «дипломатией канонерок». Почему главреду так не нравится господдержка Китаем той же Alibaba? Он разве не понимает, что в условия и последствия участия в международных IPO заложена матрица западного доминирования? Он разве не видит, как это проявляется, хотя бы косвенно? Когда штрафные санкции американских судов безропотно выполняются тем же немецким Volkswagen вопреки национальным и корпоративным интересам, только потому, что так гласят неписанные правила, неподчинение которым — себе дороже? Почему-то известный дэнсяопиновский афоризм про неважность цвета кошки, которая ловит мышей, воспринимается этой когортой исключительно через призму абсолютного примата частной собственности. А если в Китае мышей лучше ловит «многоукладная» кошка, или у нас она же разве не показывала своей повышенной эффективности по сравнению с частником, играющим в тактику и забывающим о стратегии, чтобы выжать максимум здесь и сейчас? Во-вторых, и это главное. Всё это главред прекрасно понимает — не наивный мальчик. А ведет себя таким образом потому, что эта западная матрица, выстраивающая мировой порядок «улицей с односторонним движением» в свою пользу, ему, ну, скажем так, нравится. Или он в таком порядке тем или иным образом заинтересован. Потому и возмущается не только Китаем, но и российскими госбанками, получающими бюджетные средства. В-третьих, возвращаясь к цивилизационному фактору. Мотивы такой прозападной привязанности могут быть различными: идеологическими, экономическими и всякими другими. Но есть собирательный фактор, выступающий стержнем, на который такая мотивация нанизывается. Это западный центризм определенной значительной части российских «элитариев», особенно тех, у кого расцвет биографии, как у нашего «героя», пришелся на те самые «святые» 90-е. Если без детализации, то для этой публики, отделенной от народа антигравитационным «нуль-пространством», и Солнце восходит на Западе, а не на Востоке, и Земля вращается в обратную сторону. Просто они, как те «художники», «так видят». Наоборот. Шиворот-навыворот. Ну и пусть видят — где-нибудь в другом месте, а не в России, где такое видение кардинально расходится с видением большинства.

«…Считаю, что Китаю в данном цивилизационном смысле удалось решить много задач, но надо иметь в виду, что 500 миллионов китайцев всё-таки в состоянии бедности и очень большой отсталости, — продолжает сановный главред свою информационную спецоперацию, явно приуроченную к столетию КПК. — Понимаете, 800 миллионов вытащить из той статистической бедности, в которой находились. Но 500-то миллионов?».

pfctdayelise Китайцы

Ложь! Которая произносится в расчете на то, что ее некому опровергнуть. Приведем только две цифры: среднедушевой годовой доход — 10 тыс. долларов; поспекулировать на тему неравенства здесь у главреда не получится: сам же признал, что Си Цзиньпин «торчащие гвозди» повбивал. Еще 77,3 года — средняя продолжительность жизни. Что-то не похоже, чтобы так и столько жили в условиях нищеты. Между тем цифра в 800 млн выведенных из бедности — об этом еще в апреле говорилось в соответствующей Белой книге Госсовета КНР — это за период правления Си Цзиньпина, который так не нравится главреду. (Не нравится понятно почему: начиная с 2012 года при нём в стране развернули масштабную борьбу с коррупцией и крепко поприжали тех самых «хорьков» заодно с коррупционерами, жестко развернув элиту лицом к обществу; «наши» очень опасаются для себя такой перспективы). Эти 800 млн, грубо говоря, не противостоят пятистам миллионам, а присоединились к их уровню жизни. В документах столетия КПК четко и однозначно сказано, что общество среднего достатка — построено, а нищета и бедность — изжиты. Хотя остались проблемы, которые надо будет решать по пути к высокому достатку; главная: недостаточность и неравномерность развития. При Си Цзиньпине, да, Китай рванул вверх очень быстрыми темпами. Но политике реформ и открытости, извините, четыре десятилетия. И сам факт событий на Тяньаньмэнь в 1989 году, явивших одну из первых в мире попыток «цветного» переворота, стал реакцией определенных кругов Запада, интересы которых неприкрыто защищает главред, на начавшийся подъем страны, в котором они уже тогда увидели угрозу. И постарались этот подъем предотвратить, но, в отличие от СССР, в Китае они провалились. И главред боится, что об этом вспомнят.

Эпизод с выбросом сознания на китайскую тему можно было бы списать на эмоции, если бы буквально через полторы недели этот же самый главред в том же самом ключе не высказался на кубинскую тему, по сути, поддержав США в их санкциях против Острова Свободы. Причем, основной позор даже не в спекуляциях вокруг беспорядков. И не в принижении роли в их возникновении американских ограничений. Цинизм, причем пафосный, в другом — в ответе на письмо директора Латиноамериканского департамента МИД России Александра Щетинина. С его выводом, важность которого побуждает привести аргументацию дипломата прямым текстом, необходимо ознакомиться.

«…Мы солидарны с руководством и народом Кубы, поддерживаем усилия Гаваны по стабилизации обстановки. Убеждены, что кубинские власти предпринимают все необходимые меры для восстановления общественного порядка в интересах граждан в рамках Конституции и внутреннего законодательства, решения стоящих перед страной задач экономического и социального развития, преодоления пандемии. Твердо стоим на позициях поддержки кубинских друзей в борьбе за отмену торгово-экономической и финансовой блокады со стороны США».

В ответ МИДу упомянутый главред, по Козьме Пруткову, не удержался и выдал «фонтан», в запале не постеснявшись даже подставить «руководство нашей страны», которое, оказывается, не испытывает симпатий к Кубе. Чем бы ни был этот тезис — манией собственного «величия», причисляющего к руководству себя любимого, или давлением на это самое руководство с целью силком поставить его на свою конъюнктурную точку зрения — он оказывает власти, прямо скажем, медвежью услугу. В конце концов, идеологические пристрастия, включая зоологическую ненависть г-на главреда к коммунизму и социализму, в угаре которой он путает капитализм и рынок, — это его личное дело. Но в данном случае главред, ставя «личную шерсть вперед государственной», наступает на коренные геополитические интересы России. То же самое и в случае с Китаем; важность теснейшего партнерства Москвы и Пекина в нынешних непростых условиях непреходяще важна для обеих столиц. США, которые главред отчаянно защищает, — потенциальный противник нашей страны, о чём в последние годы открытым текстом записано во всех основных американских документах, имеющих отношение к стратегическому планированию. Американская военщина, одновременно с нами угрожая и Китаю, стягивает вокруг наших стран кольцо пресловутого «сдерживания». Бряцает оружием, проводит провокационные маневры у наших сухопутных и морских границ, поддерживает агрессивные русофобские силы и режимы по периметру наших границ, укрепляет старые и сколачивает новые альянсы, вроде индо-тихоокеанской четверки Quad. И, что очень важно, постоянно вынашивает и последовательно реализует планы приближения сил своей триады СЯС — стратегических ядерных сил — к границам России и Китая. Государственное руководство нашей страны, которому главред самочинно вменяет антикубинские инстинкты, неоднократно заявляло о том, что при угрозе агрессии против нашей страны ответному, а если надо, то и превентивному удару на территории противника подвергнутся не только пусковые установки, но и центры принятия политических решений. Куба, как и ряд других дружественных России латиноамериканских стран, с точки зрения большой геополитики, — ключевая точка на карте мира, с которой еще со времен Карибского кризиса связывается возможное нанесение агрессору неприемлемого ущерба. И подобные наезды на Остров Свободы, прикрытые антикоммунистической демагогией, они разве не могут осуществляться в интересах тех самых центров, которые жизненно заинтересованы в том, чтобы такого ответа никогда не получить?

Оставляя данный вопрос без ответа, просто призываем патриотическую общественность обо всём этом задуматься. И сделать в этой полемике собственный выбор. Так, на досуге…