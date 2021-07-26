В США появились первые случаи заражения поксвирусом, так называется вирус обезьян. Неужели миру грозит новая пандемия? Ведь мы с COVID-19 еще не справились. Сейчас за нас взялся штамм «Дельта», появился уже и «Гамма» из Бразилии, а на подходе неуязвимая для вакцин «Сигма».

Бёклин Арнольд. Чума (фрагмент). 1898

»Бразильский штамм коронавируса «Гамма» выявили в России», — сообщил на днях «Интерфакс» со ссылкой на научный центр «Вектор». Как и индийский «Дельта», он «относится к категории «вызывающих озабоченность», потому что он заразнее остальных, тяжелее переносится и может снижать эффективность антител».

Мнение ученых о новом госте пока неопределенное, поскольку известно о нём слишком мало. Однако они заявляют — гарантии от заражения после прививки нет, хотя болеть будете легче, чем непривитые.

Хватит ли греческого алфавита для обозначения разновидностей COVID-19? Тем более, что уже говорят о штамме «Сигма» из Калифорнии, который ожидается к осени. А вот он еще сильнее нынешней индийской «Дельты» — содержит такие компоненты S-белка, которых нет ни в одной из существующих в мире вакцин. Что это значит? Да то, конечно, что у землян опять нет защиты от COVID-19. А в битве «кто кого» пальма первенства снова у коронавируса.

Однако и это не все плохие новости. Специалисты-эпидемиологи обнаружили оспу обезьян. Все мы знаем, какие страшные эпидемии оспы были на Земле, пока не сделали вакцину и не уничтожили заразу. Думаю, у каждого человека есть отметина на предплечье — оспу в обязательном порядке прививали всем в моем детстве. Сейчас пока такой необходимости нет. Но угроза реальная.

(сс) Deutsche Fotothek Вакцнация детей от оспы

В США появились первые случаи заражения поксвирусом, так называется вирус обезьян. Неужели миру грозит новая пандемия? Ведь мы с COVID-19 еще не справились. Сейчас за нас взялся штамм «Дельта», появился уже и «Гамма» из Бразилии, а на подходе неуязвимая для вакцин «Сигма».

»Страшную инфекцию уже подтвердили у жителя Далласа, который в начале месяца прилетел из Нигерии. Теперь вирус подозревают у 200 человек», — сообщают СМИ.

Злополучный американец прилетел в Даллас из Лагоса (Нигерия). Спустя четыре дня заболел. В больнице подтвердили диагноз — оспа. Хотя она вот уже 40 лет как считается истребленной на планете. Конечно, все запаниковали, — мужчина ведь делал пересадку в Атланте, значит, и там мог с кем-то контактировать.

«Мы выявили все контакты, которые пациент имел во время полета и после посадки в аэропорту Далласа. Риск для общества существует, поэтому установлен жесткий контроль», — слова доктора Филиппа Хуанга.

А что в России? Грозит ли нам оспа? Ведь по пандемии ковида мы все уже поняли вред и плоды глобализации: инфекция распространяется со скоростью самолета.

Вирионы натуральной оспы (увеличено в 370 000 раз)

В ГНЦ «Вектор» считают, что опасность распространения поксвируса и заражения человека растет. В последние десять лет редкую болезнь фиксировали чаще, чем в предыдущие годы. Напомним, уже 40 лет как оспа считается побежденной.

Температура, головная и мышечная боль, а чуть позже — высыпания на коже. Это симптомы оспы. Распространители заразы — приматы и грызуны. Возможна передача от человека человеку воздушно-капельным путем при тесном контакте, через одежду и постельное белье.

Вот вам и Юрьев день, бабушка… Теперь и шопинг опасен, и путешествия — неизвестно, хорошо ли постирали простыни в отеле! Правда, радует, что в «Векторе» проникновение оспы в Россию считают маловероятным. Почему, поясняет Александр Чепурнов, специалист по особо опасным заболеваниям. По его словам, это «не очень заразный агент»: не распространяется с такой же скоростью, как коронавирус или корь. А человек — «не очень подходящая для него модель».

«То есть там рецепторы человека не очень подходят для того, чтобы происходило заражение, — поясняет специалист . — Тем более, что в отличие от многих других инфекций, вся оспенная группа дает некие проявления, которые мы все знаем. Это появление пустул на теле и так далее. Это характерный момент, который легко идентифицировать по этому настораживающему признаку».

Человеческая рука с пустулами оспы

С 1958 года известны случаи заражения поксвирусом. Летальность — 10%. Осложнения — энцефалит, пневмония, сепсис. Как видим, инфекции множатся, а нам от этого всё труднее жить.