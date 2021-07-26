Несмотря на продолжающуюся больше года пандемию коронавируса, в России возобновился новый футбольный сезон. Но в 2021 году возник крайне редкий случай единения двух, казалось бы, противоположных и нередко конфликтующих сторон — футбольных болельщиков и чиновников от футбола. Причина тому — коронавирусные ограничения, которые всё чаще и чаще вводятся региональными властями буквально за считанные дни и даже часы до начала матча, а также подвисший вопрос с абонементной кампанией у некоторых футбольных клубов.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский болельщик

Но почему случилось так, что в Российской премьер-лиге в сезоне-2020/2021 коронавирусные ограничения всё же позволяли болельщикам, пусть и в ограниченном количестве, но присутствовать на стадионе, а сейчас же простая поездка на футбол в другой город для поддержки своей команды в гостях может окончиться в лучшем случае осмотром достопримечательностей города без непосредственного похода на стадион?

Лидеры страдают первыми

Первой тревожной весточкой стали новости из стана московского футбольного клуба «Спартак». В отличие от других столичных команд из РПЛ — «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА, — красно-белые до сих пор не опубликовали абонементную программу на стартовавший сезон. На все недоумения и беспокойства болельщиков в пресс-службе клуба отметили, что в столице до сих пор существует в некотором смысле подвисшее состояние с разрешённым для посещения стадиона числом болельщиков. Сложная ситуация с коронавирусом в столице, особенно в свете весенне-летнего всплеска числа заболевших COVID-19, вынудила руководство клуба не спешить с массовой продажей абонементов, дабы не попасть впросак в случае полной блокировки посещения стадиона болельщиками.

До первой домашней игры «Спартака» на «Открытие Банк-арене» в рамках чемпионата остаётся чуть более 10 дней — вряд ли до этого момента удастся реализовать полноценную абонементную кампанию с традиционной разбивкой по стадиям оформления (первая волна — для владельцев абонементов предыдущего сезона, вторая — для обладателей карт лояльности, третья — свободная продажа для всех желающих). При этом уже 4 августа «Спартаку» предстоит открыть на домашней арене свой евросезон: красно-белые сразятся с португальской «Бенфикой» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Спартака»

QR-код — волшебная контрамарка или «волчий билет»?

При всех прочих проблемах в какой-то момент болельщики столичных команд выдохнули: в СМИ поступила информация о том, что стадионы «Открытие Банк-арена», «ВЭБ-Арена», «ВТБ-Арена» и «РЖД-Арена» были внесены властями Москвы в реестр COVID-free зон. Согласно первоначальной идее, такой шаг позволил бы запускать на стадионы привитых от COVID-19 лиц без каких-либо ограничений, либо на определённых условиях вроде создания отдельных секторов на трибунах.

Однако позднее эксперты пояснили, что, несмотря на указ мэра, приоритетным является распоряжение регионального Роспотребнадзора, который продолжал хранить молчание, а спустя некоторое время прислал в ответ на запрос издания «Спорт-Экспресс» отписку о том, что в Москве продолжает действовать ограничение на посещение стадиона в числе не более 500 человек, включая футболистов и персонал команд. Позднее аналогичная бумага пришла и в «Спартак». При этом, например, первый матч сезона болельщики ЦСКА смогли встретить непосредственно на трибунах: красно-синим всё же разрешили запустить до 1000 человек на трибуны, но лишь при наличии QR-кодов. О каких ограничениях в 500 человек на стадионах шла речь в отписке столичного Роспотребнадзора — ответа на этот вопрос нет ни у кого.

Зачем создавался заветный реестр COVID-free зон, как он будет действовать и смогут ли вакцинированные болельщики посещать матчи своих любимых команд — до сих пор остаётся загадкой.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики ЦСКА

Чинуша не сможет — англичанка поможет

При этом за рубежом уже понимают, что держать ситуацию в режиме жёстких ограничений всё же не стоит. Так, британские власти планируют разрешить проход на стадион всем вакцинированным от COVID-19 болельщикам с октября 2021 года.

«Почему наш Роспотребнадзор не делает аналогично? Английский парламент понимает, что возможность посещать стадионы послужит дополнительным стимулом к вакцинации. Англия в очередной раз подтвердила статус футбольной страны, а их власти стоят лицом к народу и к клубам», — написала в своём телеграм-канале бывший член совета директоров «Спартака», супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова.

Позднее она пояснила свою позицию: «Пост был на тему «Если ты все-таки поборол своих демонов сомнения и обладаешь заветным QR-кодом, то власти тоже должны побороть свои страхи и пустить болельщиков на стадионы». <…> Я тоже вакцинировалась, несмотря на то, что переболела и имелись антитела. А на следующий день отменили QR-коды. Было ощущение, что тебя… Так вот, чтобы не было этого ощущения, надо открыть стадионы».

Алексей Колчин ИА REGNUM Социальная дистанция на трибунах

Соло на нервах

На отсутствии абонементов злоключения красно-белой торсиды не закончились. Немало беспокойства вызвал у спартаковских болельщиков и случай перед первым туром РПЛ, в котором казанский «Рубин» принимал столичный клуб. Сама игра состоялась 24 июля, а за три дня до этого СМИ сообщили обескураживающую новость: управление Роспотребнадзора по Татарии запретило присутствие зрителей на матче между «Рубином» и «Спартаком».

Болельщики, давно забронировавшие билеты на самолёты и поезда, были в шоке: некоторые из них специально взяли отгулы с работы и пораньше поехали в Казань для прогулок по городу и посещения культурных мест: известно, что столица Татарии давно является излюбленным местом для болельщиков практически со всех регионов России.

Однако оцепенение спартаковской торсиды оказалось недолгим. На следующий день футбольным чиновникам Татарии удалось разбить чиновничий беспредел: было достигнуто соглашение о том, что на стадионе в Казани сможет присутствовать не более 30% от общей заполняемости. Параллельно «Рубин» закрыл продажу билетов на матч. В итоге встреча всё же состоялась и болельщики попали на трибуны, но осадок остался практически у всех.

Алексей Колчин ИА REGNUM Игроки футбольного клуба «Рубин»

Не только лишь все!

Примечательно, что сложности с допуском болельщиков на стадионы присутствовали не только в столице или в Татарии. Так, в Подмосковье стало известно, что матч «Химки» — «Зенит» в рамках первого тура нового сезона РПЛ смогут посетить не более 1000 человек. При этом допуск на стадион распорядились осуществлять по QR-кодам.

Но ярче всех выделились чиновники Краснодарского края. Там 22 июля, за несколько часов до начала матча между «Сочи» и азербайджанским клубом «Кешля» в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций, местным управлением Роспотребнадзора было принято решение попросту не допускать зрителей на игру. Таким образом, стадион «Фишт» в Сочи остался практически без очных свидетелей дебюта сочинской команды в еврокубках.

В тот же день пресс-служба РПЛ выпустила заявление о недопуске болельщиков на «Ростов-арену», где местная команда 23 июля играла с московским «Динамо». Болельщики динамовцев, как и их извечные соперники из «Спартака», точно так же оказались лишены футбола: многие из них застали новость о недопуске на трибуны уже по пути в Ростов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики «Зенита»

Где искать защиты?

При этом непосредственно футбольные функционеры практические самоустранились от конкретного решения проблем с допуском болельщиков на стадионы. Так, президент РПЛ Сергей Прядкин пояснил, что регионы России самостоятельно принимают решение по допуску на арены, исходя из местной ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что это касается как определения максимального числа зрителей на трибунах, так и правил прохода на стадион, и ни РПЛ, ни Российский футбольный союз поделать с этим ничего не могут.

Де-факто, с региональными управлениями Роспотребнадзора в неравной битве сошлись власти регионов и владельцы принимающих игру клубов: решать ситуацию на более высоком уровне никто не хочет. По информации ряда СМИ, одним из ключевых аргументов в разрешении допуска на трибуны является наличие десанта уже приехавших в город болельщиков на момент обсуждения вопроса, а также использование QR-кодов для прохода: впрочем, последний аргумент всё больше теряет свою значимость.

Алексей Колчин ИА REGNUM Полупустые трибуны стадиона «Екатеринбург-Арена»

Начало футбольного сезона для болельщиков команд безнадёжно испорчено. Остаётся лишь надеяться, что так будет не всегда и футбол вернётся на трибуны российских стадионов, несмотря на бумагомарательское буквоедство чиновников.