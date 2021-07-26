Заявление бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что президент Украины Владимир Зеленский «начал прозревать» в вопросе реального отношения Запада к стране, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 26 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

"Зеленского развели, как глупую девочку. Наобещали, использовали, испортили и бросили. Теперь Украина никому не нужна и всем надоела со своими вопросами по поводу обещаний», — указывает Дмитрий М.

Многие пришли к выводу, что от Зеленского с самого начала не стоило ждать сильного и волевого характера. Данная личность очень падка на мнение Запада и делает всё, что от неё потребуют.

«А что он сможет сделать? Человек слабохарактерный. Что скажут — всё делает. Постоянно совершает ошибки глупые. Его и всерьёз-то уже мало кто воспринимает. Своими действиями он сейчас ведёт Украину к полному и окончательному распаду», — считает Николай Р.

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Некоторые комментаторы отмечают, что президент Украины прекрасно понимает реальное положение дел в своей стране, поэтому пенять на его глупость или неопытность нельзя.

«Комик-фюрер распадающейся — благодаря нацистскому режиму в Киеве — Украины с самого начала знал, что проблемы Украины начались после переворота. Знал, но молчал», — написала Alina A.

Часть людей считает, что западные партнёры попросту использовали Украину в своих узких интересах, а теперь она оказалась никому не нужной.

«Украина была нужна Западу в качестве бардака возле России. Зачем им процветание Украины? И нормальные люди объясняли это ещё в 2014 году. Но им не верилось», — пишет Гуля Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Украине обещали многое, но ничего из этого ей не видать, потому что Киеву больше нечего предложить коллективному Западу.

«Украине никогда не стать полноправным членом НАТО, потому что Запад и так использует Украину, как ему захочется. Тогда зачем Западу брать на себя любые обязательства по отношению к Украине, принимая её в НАТО?» — отмечает Илья М.

Отдельные комментаторы отметили, что украинская политика держится на безволии украинского народа. Вслед за Зеленским не придёт президент получше, потому что к этому даже предпосылок никаких нет.

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«Порошенко, Зеленский — это одноразовые президенты Украины. После них придут тоже на один срок. Обещания старых президентов важно «обнулять» и дальше в мутной воде рыбу ловить. Один обещал всего и много, ничего не исполнил и уже более двух десятков лет руководит, и все это видят», — поделился своим мнением Артур И.

Напомним, 25 июля экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала «Наш», что президент Украины Владимир Зеленский «начал прозревать» в вопросе реального отношения Запада к стране, экономическое сотрудничество с Евросоюзом необходимо пересмотреть, так как она «обнажила» свой рынок, «убила» местных экспортеров и внутренних товаропроизводителей.