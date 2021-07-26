Столкновения между полицией и протестующими против введения санитарных пропусков в Париже стали поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Протест

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"Это другое, это понимать надо! Это ведь настоящие демократические свободные дубинки и газ. Французская полиция не калечит, а только лечит», — издевается Андрей П.

Многие пользователи решили припомнить сторонникам либеральной оппозиции в России, что ситуация во Франции выглядит куда жёстче, чем в нашей стране, но тем не менее они почему-то молчат и не выражают свою озабоченность.

«А где наши вечно недовольные либералы? Чего молчат о нарушении прав человека, о произволе полиции, о диктаторе президента Макрона?!» — задаётся вопросом Эдуард Б.

Kremlin.ru Президент Франции Эммануэль Макрон

Некоторые комментаторы отмечают, что правозащитные организации также держат молчание по поводу суровых задержаний несогласных с политикой властей граждан сотрудниками французской полиции.

«Где правозащитники? Куда смотрит мировое сообщество? Почему еще не ввели санкции?» — задаётся вопросом Вячеслав П.

Часть людей считает, что западные страны и в первую очередь Соединённые Штаты Америки крайне остро реагируют на протесты в различных странах, но в своём глазу стараются бревна не замечать.

«Во Франции столкновения между полицией и демонстрантами, в ЮАР, в Греции… но стоило произойти столкновениям между полицией и демонстрантами на Кубе, как тут же США навесили санкции на кубинское правительство. Вот они, двойные стандарты», — написал Waldemar W.

Ряд пользователей указывает на то, что темпам вакцинации на территории Франции могут позавидовать многие страны, но граждане этой страны недовольны теми ограничениями, которые вводят в их отношении.

«Они и так у себя во Франции нормально вакцинируются. Просто они против всяких пропусков и ущемлений», — отмечает Игорь П.

Отдельные комментаторы отмечают, что французы не смирятся с принуждением со стороны властей, поэтому митинги и акции протеста не прекратятся в ближайшее время.

«До французов начинает доходить! Принудиловку они непременно отринут. Всё-таки страна со свободолюбивым народом, который жёстко отстаивает свои интересы», — пишет Влад П.

Цитата из видео на YouTube Работа полиции Франции на протестах в Париже

Нашлись и те, кто напомнили руководствам стран, что своими непопулярными решениями они накачивают протестную волну и становятся, по сути, собственным могильщиком.

«Когда власти готовят вооруженные формирования против протестных акций, они понимают, что ведут неправильную политику внутри страны. Они понимают, что рано или поздно народ встанет на свою защиту против произвола власть имущих», — считает Виолетта Р.

Напомним, 24 июля в Париже произошли столкновения между полицией и протестующими против введения санитарных пропусков. Данное мероприятие закончилось массовым задержанием недовольных действиями властями.