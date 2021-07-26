Информация о том, что, если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы, стала поводом для бурной реакции среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 26 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1915

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"Если не ошибаюсь, эти законы действуют во время эпидемии — официальной. У нас объявили эпидемию?» — задаётся вопросом Татьяна М.

Некоторые пользователи не увидели в данной информации какой-либо крамолы. По мнению граждан, в России требования к отстранению работника в той или иной ситуации существовали и до пандемии, поэтому ничего нового в этом нет.

«А в чём проблема? Работника же не увольняют, а отстраняют! Когда работник приходит больной или с подозрением на болезнь, работодатель имеет полное право его отстранить. Такой закон у нас», — отмечает Алик И.

Другие указали на то, что сейчас и без того непростое время, а теперь людям, по сути, будут запрещать зарабатывать себе на жизнь.

«Отстранять без выплаты зарплаты… в такое-то непростое время! У кого с головой что-то, и забыли историю прошлого. Зарплаты уже решили отобрать? Это же рабство! С каждым годом жить реально становится хуже с такими правителями», — считает Игорь Ш.

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Часть людей считает, что ситуация требует жёстких решений. Поэтому стоит понять, что такие меры призваны помочь людям, а не сделать их жизнь хуже.

«У нас просто заложено противостояние к принуждению, это понятно. Но в данном случае, хоть раз в этой стране нас принуждают к чему-то полезному. Давайте включать мозг, господа!» — призывает Руслан К.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные недальновидные решения приведут в итоге к всплеску преступности в российских городах.

«Сами себе роют могилу. Допустим, если работник отказывается прививаться и получает запрет на заработок, то он же глазом не моргнёт, возьмёт в руки оружие и будет зарабатывать себе на жизнь с его помощью!» — указывает Андрей М.

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Нашлись и те, кто не верит властям и попросту предлагает игнорировать подобные «пугалки».

"Как всегда, ставка на дурака. Показали по телеку — кто глупый, тот испугался. Ставка на то, чтобы человека запугать. Не введитесь! Если скажут на работе, что уволят, тогда требуйте, чтобы причину увольнения изложили в письменном виде. И всё, их понты закончатся тут же», — пишет Сергей У.

Напомним, 23 июля на сайте Минтруда России появилась информация о том, что, если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы.