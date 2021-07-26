Новый британский министр здравоохранения Саджид Джавид написал в своем Twitter-аккаунте, что люди не должны бояться COVID-19, после того как он «полностью выздоровел» через неделю после получения положительного результата теста.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия

«Пожалуйста, если вы еще не вакцинировались — сделайте это, потому что мы учимся жить с ним, а не съёживаться от этого вируса», — написал министр.

В сети слова Джавида раскритиковали, назвав его поведение «глубоко бесчувственным». Лейбористская партия обвинила его в унижении тех людей, которые следуют правилам.

Теневой министр юстиции Дэвид Лэмми прокомментировал слова Джавида в своем Twitter-аккаунте: «Съёживаться?» 129 тыс британцев умерли от COVID-19 под присмотром твоего правительства. Не стыди людей за попытки держать себя и семью в безопасности».

Впоследствии Джавид удалил твит и извинился: «Я удалил твит, в котором использовал слово «съёживаться». Я выражал благодарность за то, что вакцины помогают нам бороться как обществу, но это был неправильный выбор слова, и я искренне извиняюсь. Как и многие, я потерял дорогих мне людей из-за этого отвратительного вируса и никогда бы не преуменьшал его влияние».

Некоторые пользователи не поверили в искренность извинений, сказав, что его заставили удалить пост.

«Другими словами, его заставили извиниться, потому что он обидел тех, кто съёживается из-за COVID-19», — написал @Myschiefus.

(сс) Foreign and Commonwealth Office Министр здравоохранения вВеликобритании Саджид Джавид

Есть пользователи, которые решили простить Джавида, назвав пост «не такой уж большой ошибкой».

«Кажется настоящим извинением, по-моему, и должно быть принято», — прокомментировал @martinradio.

Многие пользователи назвали оба заявления министра оскорбительными, потому что не все могут привиться, как минимум по медицинским показаниям, из-за чего они должны, по словам министра, съёживаться.

«Твит оскорбителен по отношению ко всем, у кого ослабленный иммунитет, всем в возрасте 12−18 лет, право на вакцинацию которых придерживают, всем родителям, которые знают, что нет научно признанных мер по борьбе с вирусом, передающимся воздушно-капельным путем, в школах», — считает @HoppySaul.

Одни пользователи считают позицию Джавида правильной, они верят, что вакцинация поможет побороть вирус, другие же не верят в вакцинацию на основании статистики.

«Он ведь не ошибается», — написал @CFCAlmighty.

«Он не прав. Он — министр здравоохранения, и он сказал это на основании своего выздоровления от ковида. 500 человек умерли на этой неделе, у тысяч людей серьезные длительные последствия от ковида. COVID-19 не менее опасен, чем он был до этого», — ответила @RealGinnyM.

(сс) Victuallers Вакцинация в Великобритании

«10 тысяч человек умерли от других вещей. Мне нравится ставить вещи в контекст. Я с большей вероятностью умру от чего-нибудь другого, чем от COVID-19, теперь, когда у нас есть вакцина. Так что мистер Джавид прав, когда говорит, что мы больше не должны прятаться от COVID-19», — добавил @eisa_salimian.

Пользователи неоднократно сравнивали слова Джавида с высказыванием премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона про «горы трупов», когда он говорил про отмену коронавирусных ограничений.

«Его высказывания были умышленными, и пример был взят с Бориса Джонсона, с «высоких гор трупов» и похожих комментариев. Министр здравоохранения свистнул людям, атакуя и используя слова по типу «подгузников для лица» в отношении клинически уязвимых людей, как я, за то, что мы трусы», — написал @AngelsAndOwls.

В комментариях отметили, что ошибка нового министра здравоохранения спустя месяц после вступления в должность была ожидаема, потому что его назначил Джонсон, а «он хорошие решения не принимает».

«Его комментарий бесчувственный, плохо сформулированный, обидный и оскорбительный — примерно этого я и ожидала от правительства Джонсона», — прокомментировала @kirsti_kean.

Chatham House Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Большое количество пользователей поддержали призыв министра к вакцинации, иначе страна засядет на самоизоляцию навсегда.

«Может, он прав… я не фанат Тори или этого правительства, но с вакциной жизнь стала для того, чтобы ее жить. Если вы хотите остаться в локдауне навсегда, это ваше право, я бы предпочел жить своей жизнью», — отметил @PaulRog21526508.

«Никто не защищает перманентный локдаун, тем более есть другие стратегии. Съёжиться от заболевания и предупреждение болезни — это не одно и то же», — не согласился @misrab.

Комментаторы также поинтересовались, кому именно был адресован оскорбительный пост.

«Мне хотелось бы знать, про кого конкретно он думал, когда обращался к «съёжившимся от страха»? Наверное, про тех, кто серьезно относится к пандемии и пытаются защитить себя и окружающих. Джавид — темная личность, не подходящая на пост министра здравоохранения», — считает @Yorvik187.

Напомним, Саджид Джавид вступил на должность министра здравоохранения Великобритании 26 июня после отставки Мэтта Хэнкока, который ушел из-за слитых в сеть фотографий, где он целуется со своей помощницей в офисе во время действия коронавирусных ограничений в Англии.

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