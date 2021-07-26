



Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

В связи с посещением председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным Курильского острова Итуруп японское правительство оказалось в сложном положении. С одной стороны, по заведенной традиции оно должно было «протестовать» против поездки главы правительства РФ на «северные территории», которые с 2009 года законодательно (абсурд!) «включены в состав японского государства». А с другой — в японском кабмине не хотят прекращать муссирование вопроса о «совместной хозяйственной деятельности» на Курилах, рассматривая обсуждение такой деятельности как оставшуюся лазейку для продолжения переговоров о принадлежности «северных территорий».

Дабы соблюсти ставшие «традиционными» дипломатические процедуры, для начала официальный Токио предпринял шаги с целью убедить российское руководство не допустить появления Мишустина на Курилах, что явилось явным вмешательством во внутренние дела нашей страны, а потому шансов на успех не имело.

Как передает РИА Новости, по словам генерального секретаря японского кабинета министров Кацунобу Като, Япония «на разных уровнях» обращалась к России с предложением не проводить визит премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп. «Посещение российскими высокопоставленными лицами четырех северных островов (российских южнокурильских островов) не совпадает с позицией нашей страны по вопросу северных территорий, поэтому мы на разных уровнях повторяли предложение к России не проводить визит премьер-министра России Мишустина», — сказал официальный представитель японского правительства.

Government.ru Михаил Мишустин посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на острове Итуруп

Естественно, российское правительство это «предложение», мягко говоря, проигнорировало, и Мишустин прибыл на Итуруп, как и запланировано. Теперь уже японское правительство для «сохранения лица» демонстративно вызвало в МИД Японии российского посла «для выражения протеста из-за поездки российского премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп», сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство «Киодо».

В то же время Като подтвердил, что Токио «принял во внимание» высказывания президента Путина о совместной с Японией хозяйственной деятельности на Курилах. «Нам известно, что 23 июля президент Путин в связи с предстоящим визитом Мишустина дал указание придать окончательную форму предложениям России Японии по совместной экономической деятельности на северных территориях и выразил надежду на (их) осуществление. Я хотел бы воздержаться от предположений о намерениях российской стороны на основании этих высказываний, но что касается совместной экономической деятельности на северных территориях, то наша страна энергично проводит переговоры с Россией, исходя из того, что (эта деятельность) должна проводиться в форме, не нарушающей юридическую позицию. Правительство Японии приняло во внимание высказывание президента Путина», — заявил генсек кабинета.

Напомним, что, говоря о «юридической позиции» Японии, Като имеет в виду отказ Токио признавать действующие на Курилах российские законы, ибо не признает суверенитета России на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (Хабомаи). Удивительно, что при такой японской позиции российское правительство соглашается вести переговоры о деятельности японцев и их компаний на российских Курилах. Но это особый разговор, к которому надо возвращаться.

Находясь на Итурупе, Мишустин приоткрыл созданную Путиным интригу о тех мерах, которые правительство предполагает осуществить в целях дальнейшего развития русских Курил и вовлечения в такое развитие японцев. Мы уже выражали недоумение по поводу того, что в высказываниях на эту тему российского президента «беспрецедентные» нововведения направляются именно и только для японского бизнеса. Отрадно, что Мишустин в своих высказываниях на Итурупе уточнил, что разрабатываемые меры привлечения зарубежных компаний на Курилы распространяются на всех потенциальных участников совместной хозяйственной деятельности, а не только японцев. «По приезде мы обязательно посоветуемся, подумаем, и я доложу об этих предложениях президенту РФ. И будет принято соответствующее решение. Думаю, что оно будет очень интересным для всех, кто работает здесь и кто хотел бы здесь работать, включая наших западных инвесторов и партнеров из других стран», — заявил премьер. Считаю, это важным уточнением.

Что же предлагает российское правительство? Процитируем для верности слова Мишустина: «Конечно, здесь необходимы существенные льготы, чтобы люди, работая здесь, не тратили время на заполнение различного вида документов, чтобы налоговое бремя для них в связи с климатическими условиями, непростыми условиями работы в островной части было достаточно уникальным. Мы обсуждаем в первую очередь возможности на сегодняшний день введения здесь режима свободной таможенной территории».

Андрей Шапран ИА REGNUM Панорама Южно-Курильска и вулкан Менделеева

Премьер отметил, что специальный экономический режим на Курильских островах позволит активизировать экономическую деятельность на этих территориях и заинтересовать зарубежных партнеров. «Это было бы хорошим решением для многих инвесторов и просто активных людей, которые здесь проживают. И это будет интересно… для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать рабочие места и поработать с вами. Поскольку этот специальный режим позволит активизировать здесь экономическую деятельность», — подчеркнул Мишустин в беседах с островитянами.

Считаю, это — правильные, хотя и запоздалые, предложения. Автор этих строк выступал с призывом осуществить подобные меры еще 11 лет назад. Среди изложенных в монографии «Россия и Япония: Узлы противоречий» («Вече», 2010) рекомендаций правительству по проблеме активизации хозяйственной деятельности на Курилах, сохранению и увеличению численности населения этих островов были и такие: «Необходимо в ближайшее время принять правительственное решение о возвращении к прежней практике установления для жителей островов различного рода льгот, существенных надбавок к окладам, а также выплатам «за отдаленность». При этом важно не допустить сопровождающего повышение доходов роста потребительских цен, витка «местной инфляции». Одновременно должны быть приняты меры по созданию на островах привлекательных рабочих мест. Для успешного осуществления вышеуказанных мероприятий важно развернуть в российских средствах массовой информации кампанию по разъяснению преимуществ условий работы и жизни на островах».

Но, как говорится, «нет пророка в своем отечестве». Правда, есть и другая поговорка: «Лучше поздно, чем никогда»…