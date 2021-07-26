Депутат Сейма Польши от оппозиционного движения правого толка «Конфедерация» Кристиан Каминьский в интервью правительственному Польскому агентству печати (PAP) подверг критике зацикленность Варшавы на США. «Наше местоположение — это наше главное достоинство и даже ценность, — подчеркнул депутат. — Однако Китай, глядя на наше сопротивление (проекту «Один пояс, один путь — С.С.), начал сотрудничать с Венгрией. На украинско-венгерской границе китайцы строят большой терминал «Восточно-Западные ворота», через который мог бы проходить новый «Шелковый путь». Каминьский также подчеркнул, что «мы не убежим» от сотрудничества с Германией и Россией». Берлин — крупнейший торговый партнер. Что касается Москвы, то с ней будет «сложно установить нормальные отношения», но нужно стремиться «снизить напряженность» и расширять торговые отношения. Потому что «без нормализации отношений с двумя нашими соседями, Россией и Германией, и без открытости для сотрудничества с Китаем проводить многовекторную политику невозможно».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Понятно, что далеко не все здесь зависит от Варшавы. Но если ранжировать направления по проблематике, то легче всего — при наличии стратегического желания и гарантий польских властей — ей будет выйти на контакты с Пекином, труднее с Москвой и совсем сложно с Берлином. Германия не заинтересована в том, чтобы «поделить» Польшу с кем-то еще. Как пишет одна из влиятельных немецких газет, «перспектива рыхлой Польши, дрейфующей между Центральной Европой и зоной российского влияния, является геополитическим кошмаром». По мнению издания, в таком случае Польша станет «пространством борьбы» между Москвой и «ведущими силами Запада». Но почему это должно обязательно произойти и кто именно из «ведущих сил Запада» не заинтересован в улучшении польско-российских отношений? Вряд ли против будут США. Так, президент Дональд Трамп как-то даже выражал уверенность в том, что Москва и Варшава наладят диалог. Нынешняя администрация Джо Байдена, судя по всему, не станет возражать, если Варшава перестанет раздувать костер политической русофобии, который косвенно вредит политике Вашингтона на германском направлении. Французские политики, начиная с президента Эммануэля Макрона, тоже давно выступают за примирение Польши и России.

Gov.pl Президент Польши Анджей Дуда и президент США Джо Байден на саммите НАТО

Проблема видится в позиции Берлина. Немецкие эксперты и издания активно критикуют альянс Будапешта и Варшавы, обвиняя их в том, что они ведут «культурную войну» с Европейским союзом. При этом различные энергетические (и не только) проекты, которые Венгрия реализует с Россией, попадая таким образом в ее «зону влияния», не вызывают неприятия Германии. Однако в отношении Польши подобная перспектива почему-то квалифицируется как «геополитический кошмар». И дело, наверное, не только в арифметической разнице численности польского и венгерского населения и потенциала двух стран. Польско-российское сближение способно, во-первых, уравновесить вес обоих государств в треугольнике Берлин — Варшава — Москва, чего они не могут сделать по отдельности. Во-вторых, составить конкуренцию Германии в Центрально-Восточной Европе. В-третьих, выдвинуть альтернативный немецкому проект на постсоветском пространстве, прежде всего по Украине. Последнее особенно важно, поскольку после заключения большой сделки канцлера Германии Ангелы Меркель и Байдена под названием «Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей» Берлин получает возможность сконцентрироваться на украинском направлении без опасений столкнуться с противодействием Вашингтона, чтобы взять Киев под свой полный контроль.

Трудно иначе объяснить такую вдруг вспыхнувшую «озабоченность» Германии нуждами Украины. Дело явно не в каких-то требованиях Белого дома, гуманитарных или электоральных соображений. Немецкое обществе негативно оценило переговоры канцлера с американским президентом в отношении проекта «Северный поток — 2» и необходимость учитывать в нем интересы Киева. Как замечают немцы, «принимая во внимание политическую нестабильную ситуацию в Белоруссии и на Украине, все более неустойчивое поведение правительства Польши и усложняющиеся отношения с Венгрией, будет хорошо, если нам больше не придется полагаться на эти страны в плане поставок энергоресурсов в будущем». Но Киев нужен по другим причинам. Берлин может его использовать как плацдарм влияния на внешнюю и, что более важно, внутреннюю политику в Польше и России. Также украинское направление для Германии перспективно в переговорах с Китаем по прокладыванию маршрутов в контексте нового Шелкового пути. В этом случае Берлин мог бы предложить Пекину отказаться от российско-польско-белорусского транзита в пользу выхода через Черное море на Украину — Венгрию и оттуда на всю остальную Европу.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Смогут ли Москва и Варшава ответить по отдельности на подобные вызовы? Сделать это будет сложно. Поэтому если Польша все же решится на многовекторную политику, ей придется в первую очередь подтягивать взаимодействие с Россией.