Премьер-министр Михаил Мишустин с 26 июля 2021 года начинает свою рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку, и отдельным пунктом в ней идёт совещание по вопросам ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке. Якутия — один из пожароопасных регионов, где на сегодня действуют порядка 180 природных пожаров. На помощь в борьбе с «огненной преисподней», дым от которой уже достиг территорий штата Аляска, в Якутию перекинуты силы свыше десятка подразделений из других регионов. На фоне этого есть вопросы к госконтрактам о тушении пожаров на территории республики. Восемь договоров на общую сумму 126 млн рублей были заключены с ООО, которому на момент объявления первого тендера был всего месяц со дня основания. А уже в мае и июле 2021 года власти Якутии спешно подписали почти 40 госконтрактов по схеме «с единственными поставщиками», и то же самое свежеиспечённое ООО в одном из них фигурировало исполнителем. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в лесу

На 25 июля 2021 года, по оперданным Авиалесоохраны, на территории Якутии действовал 181 природный пожар, ещё 41 за сутки был ликвидирован. На территории 12 районов сохраняется сложная лесопожарная обстановка. Там было зарегистрировано 202 очага пожаров. На устранении природных пожаров в республике работали более 2 тыс. человек и почти 300 единиц техники. Помимо тушения с воздуха, идёт прокладка и расширение минерализованных полос, тушение отдельных очагов. 32 населённых пункта находятся в зоне задымления. В регионе введен режим ЧС. Между тем, по данным пресс-службы республиканского правительства, на утро 26 июля в регионе действуют 154 лесных пожара.

14.mchs.gov.ru Тушение природного пожара в Якутии

Напомним, на 2021 год лимиты для Якутии на «тушение лесных пожаров» составили 289,7 млн рублей, из которых на наблюдение и контроль — около 14,9 млн рублей, на мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров — 140,1 млн рублей, а на тушение лесных пожаров на землях лесного фонда — 108,6 млн рублей. К 7 июля 2021 года лимиты были израсходованы почти полностью. В связи с этим региону дополнительно было выделено 378 млн 970 тысяч рублей.

О том, как происходит подписание контрактов на мониторинг и тушение лесных пожаров, в начале июля 2021 года в интервью, размещённом на официальном сайте ведомства, рассказал министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев. Он заявил, что ГБУ «Авиалесоохрана» проводит конкурсные процедуры в начале года на основании бюджетных лимитов. Сами тендеры проходят силами ГКУ «Центр закупок Республики Саха (Якутия)», а сотрудники «Авиалесоохраны» не входят в конкурсную комиссию, и требования к участникам стандартные — наличие сертификата, воздушных судов и т. д.

Остановимся подробнее на аукционах 2021 года.

Заказчик и исполнитель

ГБУ «Авиалесоохрана», которое подписывает контракты, учреждено в феврале 2007 года. Учредители — министерство имущественных отношений региона и минэкологии республики. Начальник учреждения с 2008 года — Владимир Леонов.

С января по июнь 2021 года ГБУ подписало восемь контрактов на оказание авиационных услуг с малоизвестным ООО «Авиакомпания «МиАн» на общую сумму более 126 млн рублей.

Фирма была создана 2 ноября 2020 года в городе Шахты Ростовской области. То есть компания появилась за 1,5 месяца до объявления первого тендера, в котором она приняла участие и стала исполнителем. Он был объявлен 15 декабря 2020 года.

Контракт с ООО был подписан ГБУ 12 января 2021 года на сумму 11 714 190 рублей. На тот момент фирма существовала всего два месяца.

По имеющимся данным, на начало 2021 года средняя численность работников у ООО «Авиакомпания «МиАн» была один человек. Вероятно, это сам директор Валерий Холодов, который также является единственным владельцем. При этом иных активов бизнесмен не имеет. Разве что выступал соучредителем гаражного кооператива «Таврия» в том же городе.

Simon Boddy Самолёт Ан-2

В марте 2021 года с «МиАн» был подписан контракт на 19 556 750,4 рубля, в апреле сразу три — на 19 458 966,64 рубля, 1 650 904,39 рубля и 14 741 345,07 рубля. Ещё один контракт на 19 910 404,8 рубля подписали в конце мая и два в июне — на 19 556 750,4 рубля и 19 556 750,4 рубля.

Все контракты, действующие до конца года, включают тушение пожаров в Якутии, а также авиапатрулирование.

Примечательно: оба июньских тендера прошли с ООО как с единственным участником, а майский контракт подписан по схеме — «закупка у единственного поставщика». До подписания майского контракта вышел приказ минэкологии Якутии за подписью замминистра Алексея Агеева, в котором был указан перечень из 12 госконтрактов, которые заключаются с единственными поставщиками. Среди «старичков» на этом рынке услуг затесалось и ООО «АК «МиАн». Документ обосновали необходимостью беспрерывного тушения пожаров.

14.mchs.gov.ru Тушение природного пожара в Якутии

Не все тендеры прошли без жалоб. Так, 9 августа 2021 года арбитраж Якутии рассмотрит иск АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии», которое требует признания недействительным решения от 1 апреля 2021 года по делу №014/06/64−474/2021 «о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок». Третьими лицами в деле участвуют УФАС, ГКУ «Центр закупок Республики Саха (Якутия)» и ГБУ «Якутская база авиационной охраны лесов».

Ранее именно «Полярные авиалинии» выступали исполнителем по ряду контрактов на лесоавиационные работы. К примеру, осенью 2020 года АО требовало с ГБУ «Якутская база авиационной охраны лесов» более 19 млн рублей долга по контракту от июня 2020 года, но иск позднее был отозван. А вот в январе 2019 года по схожему иску через суд было взыскано более 25,3 млн рублей по контракту от 2018 года.

(сс)Regis Sibille Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии»

Как видно из материалов судов, не всё гладко с контрактами: то в срок не оплатят услуги, то к тендерам претензии. Вот, например, в 2018 году ГБУ «Якутская база авиационной охраны лесов» даже было вынуждено судиться с департаментом по лесным отношениям Якутии. И с последнего решением суда в октябре того же года было взыскано 233 075 555,27 рубля неосновательного обогащения. Из материалов дела следует, что ещё в 2017 году ГБУ подписало с департаментом соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по двум направлениям — «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территории ООПТ» и «Тушение лесных пожаров». Учредитель обязался предоставлять субсидию по графику, но в срок оплатил не всю сумму. В связи с чем и возникло судебное разбирательство.

Прочие контракты и закупки без торгов

Уже летом, когда леса Якутии начали полыхать, ГБУ «Авиалесоохрана» заключило ещё почти три десятка контрактов. Только в этот раз никто заморачиваться тендерными процедурами не стал. Например, 18 июня 2021 года госучреждение обязалось выплатить 96 008 792,91 рубля КГБУ «Приморская авиабаза» за тушение пожаров. Контракт начал действовать с 1 июня и заканчивается 1 августа 2021 года. Подписание прошло через закупку «у единственного поставщика».

9 июля 2021 года сразу два контракта по той же схеме подписали с АО «Авиакомпания АЛРОСА» (по данным на конец 2020 года, в АК «Алроса» Якутия имеет 25% доли) — на 19 587 014,1 рубля каждый. В них прописаны три вида услуг — авиационное патрулирование, доставка лесопожарных формирований, техники и тушение лесных пожаров.

До подписания этих контрактов с единственными поставщиками 9 июля 2021 года минэкологии Якутии издает приказ за номером 191-П о том, что в связи с возможной угрозой населённым пунктам и «в связи с нецелесообразностью торгов» из-за длительности процедуры нужно заключить контракты на авиационные услуги по проведению лесоавиационньх работ по тушению лесных пожаров, на услуги по перевозке работников ПДПС, на услуги по тушению лесных пожаров «без проведения процедуры торгов с единственными исполнителями». Далее идёт список из 26 контрактов, десять из которых с коммерческими компаниями — АО «Авиакомпания АЛРОСА» (три контракта), АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» (контракт на 19,37 млн рублей), ООО «ПК Авиапредприятие «Дельта К» (19,5 млн рублей), АО «Авиакомпания «Аврора» (11,73 млн рублей), авиакомпания «Ангара» (2,36 млн рублей), авиакомпания «Ютэйр» (3,4 млн рублей), «ТЗК ГСМ» (997 тыс. рублей), АО «Саханефтегазсбыт» (331 тыс. рублей). Также многомиллионные контракты заключены с госучреждениями Бурятии, Алтая, Хабаровского, Приморского краев, Новосибирской, Томской, Тюменской областей и три контракта с ФБУ «Авиалесоохрана» (каждый на 19 млн рублей).

21 июля 2021 года глава Якутии Айсен Николаев отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации с пожарами, пожаловавшись на методику по распределению субвенций из федерального бюджета. Николаев заявил, что Якутия на защиту эксплуатационных и защитных лесов получила всего-то 6,1 рубля на один гектар при среднем показателе по Дальнему Востоку — 28,8 рубля. Николаев добавил, что при таких цифрах они не могут «удержать, особенно когда идёт вал пожаров, территорию от пожаров».

По результатам этого совещания глава государства поручил подумать о передаче лесоохраны некоторых регионов на федеральный уровень. Вполне вероятно, что и Якутия попадёт в число этих регионов.