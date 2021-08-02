ЦБ РФ повысил ключевую ставку и даже дал понять, что, возможно, это было в последний раз. Однако есть повод задуматься о том, что для окончательного разрушения российской экономики еще одного повышения может и в самом деле не понадобиться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Минувшая неделя оказалась богата на экономические события. Самым главным из них можно по праву считать решение Центрального банка России повысить ключевую ставку до 6,5%. Впрочем, случившееся едва ли стало большой неожиданностью. Банк России славен непопулярными решениями, опасными маневрами и неоднозначными кульбитами своей денежно-кредитной политики.

Не менее хорошо он известен экспертному сообществу России и своей удивительной неспособностью прислушаться к мнению профессионалов. Складывается впечатление, что даже если в экономической науке будет достигнут абсолютный консенсус о том, что в период тяжелого кризиса повышать ключевую ставку абсолютно противопоказано, регулятор продолжит следовать прежним курсом. Если пользоваться модным сленгом, такова его «фишка».

Официально сторонники повышения ключевой ставки упирают на необходимость бороться с инфляцией. И в таких интерпретациях реальности ужесточение денежно-кредитной политики преподносится как единственное средство не сорваться в инфляционный Мальстрем. И действительно, инфляция в стране растет угрожающими темпами.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов заявил, что по итогам 2021 года продовольственная инфляция в России окажется выше общей. По его словам, динамика цен на мясо, рыбопродукты, молоко и молочную продукцию, кондитерские изделия (в общем всё то, что составляет основную часть потребительской продовольственной корзины) достаточно высока.

«Мы ожидаем общую инфляцию в конце 2021 года на уровне в 5,4−5,6%, а уровень продовольственной инфляции составит 5,8−6%», — сказал Сафонов.

. Из документа ЦБ РФ Процентные ставки по операциям Банка России (% годовых)

С непродовольственной инфляцией все тоже не очень хорошо. Так, директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил корреспонденту ИА REGNUM, что в России непродовольственная инфляция, скорее всего, закрепится на уровне 6,5%. И это не предел. Экономисты допускают, что инфляции хватит сил покорить и более знаковые вершины. Хотя, конечно, для этого должны созреть особенные условия. В частности, как полагает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, в 2021 году инфляция в России может уйти за пределы 6,5−6,7%. Однако это возможно только в том случае, если цены на сырьевые товары резко уйдут вверх или же санкционное давление на нашу страну начнут оказывать с особым рвением.

Что касается периода ее пиковых значений, то, как полагает профессор Российской экономической школы, директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов, они, скорее всего, наступят в конце сентября 2021 года. Тогда, по мнению эксперта, инфляция имеет некоторые шансы усилиться до 6,8%. С похожим прогнозом выступила и доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. По ее мнению, пик случится в октябре 2021 года. И эта инфляция, как опасается Лебединская, может «съесть» весь рост реальных доходов населения, который был зафиксирован наблюдательными правительственными чиновниками. Оснований для таких тревожных опасений существует немало. В частности, есть данные Зернового союза о росте цен на хлебную продукцию. Не желают оставаться на нынешнем уровне капризные цены на ГСМ и удобрения. Свою черную лепту вносит и внешняя инфляция, неумолимо подстегивающая цены на электронику, лекарственные препараты и другие импортируемые товары.

К этому можно присовокупить и данные самого Центрального банка, который выяснил, что инфляционные ожидания населения России в июле продолжили расти и достигли максимального уровня с ноября 2016 года.

Иными словами, в России сложно отыскать эксперта, который бы не согласился с тем, что инфляция в РФ превращается в серьезную проблему, с которой определенно надо бороться. Весь вопрос в том, по каким рецептам будет вестись эта борьба и можно ли сказать, что мы всецело доверяем тому, кому решили поручить защитить нас от очередного обесценивания национальной валюты. Годится ли Центральный банк на роль той силы, которая не просто адекватно оценивает ситуацию, но и готова принять меры, которые действительно оздоровят экономику, а не устроят ей принудительную эвтаназию? На этот счет есть большие сомнения.

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Рассуждая по поводу того, чего жителям России ждать от Центрального банка, экономист Михаил Делягин рассказал автору этих строк, что, повышая ключевую ставку, Центральный банк РФ на самом деле только разгоняет инфляцию. Для того чтобы понять, как это происходит, нужно принять во внимание, что инфляция может быть вызвана двумя принципиально разными ситуациями. Первая — это когда государству недостает денег. Вторая — когда денег чересчур много. В последнем случае увеличение процентной ставки действительно сдерживает инфляцию. Но горе той экономике, которая оказалась в ситуации нехватки денег, а ее финансовые власти решают ужесточить ДКП. По словам Делягина, есть опасность того, что начнет работать инфляция издержек.

«А повышение процентной ставки повышает стоимость кредита, повышает себестоимость продукции и в условиях монополизированной экономики разгоняет инфляцию», — считает Делягин.

Предостерегал Центральный банк РФ и другой экономист, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Он указал на то, что ужесточение денежно-кредитной политики приведет к тому, что восстановление производства замедлится. Прибавим к этому еще и то, что одним из источников, питающих инфляцию в России, может быть банальный сговор поставщиков, которые решили взять торговые сети за горло и принудить их к повышению закупочных цен.

Экономисты не исключают того, что, повышая ключевую ставку, Центральный банк РФ может еще больше ограничить в России предложение и, как следствие, еще сильнее разогнать инфляцию.

«В пандемический 2020 год много малых предприятий закрылось. Совокупный объём предложения уменьшился. Усилилась монополизация экономики. Повышение ключевой ставки — хороший метод борьбы с инфляцией спроса. Но сейчас у нас взрывного роста спроса нет! Нет и перенасыщения экономики деньгами. И зачем давить на производство? Такими темпами повышения ключевой ставки мы можем прийти к ещё большему ограничению предложения, а значит, и разгону инфляции!» — сказал Ковригин.

Есть мнение, что в такой ситуации с инфляцией не надо бороться повышением ключевой ставки. Вместо этого властям РФ предлагают, например, перераспределить баланс налогового бремени в пользу прямых налогов, но при этом уменьшив косвенные. И это не единственный совет. Проблема в том, найдет ли он благодарных слушателей.

Разумеется, не стоит питать иллюзий по поводу того, что руководители Банка России вдруг прислушаются к экономистам и примут не вредное, а полезное для российской экономики решение. Сложно представить себе регулятор, решившийся дойти до такой оригинальности и экстравагантности. Однако по крайней мере ЦБ не стоит преподносить ситуацию так, словно его политика безальтернативна и что других рецептов нет.

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С другой стороны, Центральный банк уже поспешил успокоить всех тех, кого его политика обеспокоила сверх всякой меры. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что, возможно, июльское повышение ключевой ставки окажется последним. Но что для этого нужно? По словам руководителя регулятора, необходимо соблюдение таких условий, как «снижение устойчивых факторов, компонентов инфляции, устойчивое снижение инфляционных ожиданий».

Такие глубокие умозаключения трудно воспринимать без справедливой толики возмущения. Едва ли кто-нибудь станет спорить с тем, что именно от политики самого Центрального банка зависит многое из того, что в итоге определяет ситуацию с инфляцией. Несть числа тем экспертам и экономистам, которые не устают год за годом призывать Банк России к тому, чтобы в РФ наконец-то увидели свет доступные кредиты для реального сектора. Именно появление рабочих мест и, как следствие, рост доходов населения, как говорят специалисты, обеспечит России формирование нормального платежеспособного спроса и, стало быть, изгонит из нашей экономической реальности призрак мертвящей дороговизны всего и вся.

Реакция на эти призывы всегда одна — молчание. Упорные попытки достучаться до Центрального банка раскалываются о ледяное равнодушие регулятора к судьбе реального сектора российской экономики. Складывается впечатление, что в схемах Банка России для него просто нет места. Вместо этого есть забота о финансовой стабильности. К сожалению, от такой стабильности веет все более холодным дыханием. И если такая денежно-кредитная политика продолжится, то кто поручится за то, что июльское повышение ключевой ставки действительно не окажется последним? Однако вовсе не из-за того, что всё встанет на свои места, а просто по причине экономического коллапса.