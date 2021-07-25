Два года назад, 24 июля 2019 года, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вступил в должность. Перед ним стояла важная задача — завершить Brexit, и он пообещал бросить вызов всем «сомневающимся, обреченным и подавленным».

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Sky News в связи с праздником Бориса Джонсона выпустили статью, написав о «небрежных отношениях» премьера с правдой и «презрении» к правилам.

«На протяжении всей своей жизни и политической карьеры Борис Джонсон верил, что правила к нему не применяются. И ко второму дню рождения в качестве премьер-министра на этих выходных, кажется, ничего не поменялось. Впервые подобное заявление было сделано одним из профессоров в Итоне. Позиция подтвердилась не так давно, в прошлое воскресенье, когда он попытался избежать самоизоляции после близкого контакта с заболевшим COVID-19 Саджидом Джавидом», — пишет издание.

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Пользователи написали, что отношения Джонсона с правилами и правдой настолько небрежные, что ему на них просто наплевать. Неоднократно в комментариях премьера называли лжецом.

«Небрежные отношения, в которых он вообще не заботится о правде. Он не уникален, но это очень опасно для страны и для Тори», — прокомментировал @rupii5.

«Небрежные отношения с правдой» настолько небрежны, что он ее не узнает?» — спросил @therealbriman.

«Патологический лжец», — написал @ramoncym.

Ряд пользователей сравнил Бориса Джонсона с бывшим президентом США Дональдом Трампом, назвав его «Трамп, версия 2.0».

The White House Борис Джонсон и Дональд Трамп

«Правила и правда, преданность и честность также кажутся далекими от Джонсона. Отвратительное человеческое существо, которое каким-то образом оказалось наверху, похоже на Трампа. Надеюсь, он уйдет также и будет забыт», — прокомментировал @two20.

В комментариях премьер-министра называли не только лжецом.

«Психопаты редко считают, что правила к ним применяются», — считает @Tomdickanarry.

«Преступный министр», — написал @bloodslugs.

Некоторые пользователи согласились с мнением о том, что Борис Джонсон постоянно врет, отметив, что он не единственный, этим занимаются все политики.

«Ему разрешали избегать наказания за ложь, обман и неправильные указания. Последние годы подтвердили, что политики видят правила как нечто, что должны соблюдать другие», — считает @Azrael94209327.

Несмотря на то что многие видят в Джонсоне злодея и плохого руководителя для страны, среди пользователей есть и те, кто доволен последними двумя годами.

«Быстро становясь лучшим премьер-министром поколения, он выполняет блестящую работу в беспрецедентные сроки», — отметил @davies_deco.

«Я не всегда соглашаюсь с каждым решением, принимаемым правительством, но у Бориса Джонсона были тяжелые и сумасшедшие два года. Одни из самых крупных решений, принятых правительством, пришлись на это время, от Brexit до COVID-19. Продолжайте хорошую работу, премьер-министр», — написал @KEdge23.

«Харизматичная легенда. Борис сломал стереотипы. Динамичный лидер, которого любит общество, потому что он настоящий. Все, что вы видите, вы и получаете. А что вы получаете, так это преданный и умный премьер-министр. С двухлетней годовщиной, лидер!» — поздравил @MichaelTakeMP.

Несколько раз Джонсона назвали лучшим премьер-министром после Маргарет Тэтчер.

«У нас лучший премьер-министр со времен Тэтчер. Так пусть продолжает», — написал @7nestingwrens.

Маргарет Тэтчер. 1975 год

Некоторые пользователи считают, что нет никого идеального, правительство не исключение, поэтому каждый должен сам решить, поддерживает ли он Бориса.

«Я на позиции, где многие думают, что они могут сделать лучше, чем я. Но они никогда не продвигают себя. Никто и никакое правительство не идеальны. Если он вам не нравится, не голосуйте за него. Чего вы иначе добьетесь?» — посоветовал @Lawsonpeak1.

Комментаторы также отметили, что Борис Джонсон тем и хорош, что принимает решения, противоположные своему изначальному мнению, потому что он признает свои ошибки и делает выводы.

«Что не так с премьер-министром, который признает свои ошибки и делает так называемый разворот на 180 градусов? Я предпочитаю этого, а не того, у которого есть идея, и он идет с ней вперед, несмотря ни на что», — считает @MX_Drew.

Ряд пользователей выразил свое недовольство Джонсоном на основании того, как он регулирует ситуацию с пандемией COVID-19, но не все с такой критикой согласились.

«Проклят, если делает, и проклят, если нет. Все эти люди, которые слепо клянутся, что никогда больше не будут голосовать за Тори, должны взять себя в руки. Кто угодно у власти сделал бы ошибки, это был новый вирус, с которым мир не знал как бороться, и никто не сделал правильно всё», — прокомментировал @kazbahellis.

Некоторые пользователи назвали поведение премьер-министра нетерпимым, они считают, что Джонсона спасает только то, что он возглавляет европейское государство, будь он главой где-нибудь еще, на него бы сыпалась критика извне.

«Если бы Борис был африканским лидером, Запад бы называл его коррумпированным и они бы ввели санкции», — предположил @ClintonLLBrown.