Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр, во время которой команда из Российской Федерации прошла без триколора, в красной форме и с флагами Олимпийского комитета России, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 24 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

«Очень унизительно смотреть, как великая страна идёт не под своим триколором, а с какими-то кольцами», — пишет Марго Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что нет ничего страшного в отсутствии российского флага у российских спортсменов. Всё равно наши спортсмены добьются успехов и покажут всему миру мощь России.

«Цвет формы греет душу, хотя и цвет потерянной Родины, но он наш, под этим цветом войну выиграли, цвет победы! Ничего, прорвёмся!» — уверена Марина А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Олимпиада полностью дискредитировала себя после издевательств над Россией.

«Не Олимпиада, а сплошное недоразумение. Это, пожалуй, единственное приличное слово, что я смогла подобрать, остальные непечатные. Такое впечатление, словно это похороны олимпийского движения. Оно себя полностью дискредитировало», — поделилась своим мнением Лариса М.

olympic.ru Цитата из видео. В Токио прошла церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр

Часть людей считает, что Олимпийские игры были задуманы, чтобы объединять людей, но сегодня это мероприятие лишь разъединяет человечество.

«Россия и без флага. При этом произносятся речи о равенстве всех, о единении, о мире во всем мире и так далее. Короче, говорят одно — делают другое», — отмечает Оля З.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти зачем-то допускают, чтобы спортсмены из нашей страны терпели такие унижения. Граждане отмечают, что Олимпийские игры в Токио происходят под эгидой «униженной» России.

«Сколько можно позволять над своей страной издеваться, господа чиновники российские? Надо же до такой степени ненавидеть свою страну! Вместо гимна — музыка Чайковского, вместо флага страны — флаг олимпийского комитета. Может быть, уже хватит?!» — обращается Сергей М.

Kremlin.ru Российский флаг на Олимпиаде

Отдельные комментаторы отмечают, что Запад стремится уничтожить Россию не только в физическом плане, но и в моральном.

«Уж не знает Запад, как уничтожить Россию. И санкции, и ненависть, и олимпийская безымянная команда первоклассных спортсменов. Ненависти и злобы нет предела! Пусть без флага и гимна выступают спортсмены, наша страна всё равно самая великая и непобедимая. Россия — оплот мира и побед! Успехов вам, ребята, и новых мировых рекордов!» — написала Розита С.

Напомним, 23 июля, во время церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр, команда из Российской Федерации прошла без триколора, в красной форме и с флагами Олимпийского комитета России.