Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что западные страны не любят Россию из-за того, что она не оправдала их ожиданий, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» (Пушкин А. С. «Евгений Онегин»). А вообще любовь западников нам до одного места. Не уразумели ещё?» — задаётся вопросом Владимир А.

Многие пользователи пришли к выводу, что никто не имеет права указывать России, что ей делать. Нашей стране нет никакой необходимости кому-то нравиться.

«Люди! Одумайтесь! Почему суверенное государство должно подстраиваться под мнение Запада? Каждая страна живёт своей жизнью, никто не вправе вмешиваться в её внутренние дела! Представьте себе, что человек с улицы пришел к вам в дом и стал указывать, что вам есть, где вам спать, с кем дружить и кого иметь. Ваша реакция? Уверена, пошлёте на известный адрес или спустите с лестницы головой вниз! Руки прочь от России!» — пишет Светлана У.

Некоторые комментаторы отмечают, что российскому народу абсолютно всё равно на то, что о стране кто-то что-то думает, но власти почему-то как заворожённые смотрят в сторону Запада.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«На мнение Запада надо наплевать. А вот то, за что российские власти так любят Запад и обращаются к его мнению, — это уже более интересная тема», — считает Анна Ф.

Часть людей считает, что Россия сделал всё, чтобы понравиться Западу, но Европа и США так и не приняли нашу страну в свою тесную семью.

«Даже странно, почему это он не любит Россию. Все деньги нашей вороватой элиты давно уже там. Дети, жёны, любовницы — тоже там. Элитная недвижимость — тоже там. А здесь — только рассуждения про «независимую политику». Лапша на ушах для плебса», — поделилась своим мнением Виктория Б.

Ряд пользователей указывает на то, что ничего удивительного в нелюбви Запада к России нет. Внутри Европы до сих пор существуют конфликты, которым более сотни лет.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

«А почему Англия не любит Францию, Польша Германию, Болгария Сербию, Нидерланды Англию и так далее? Ничего тут удивительного нет, кто-то кого-то обязательно не будет любить», — отмечает Галина И.

Нашлись и те, кто отмечает, что в геополитике нет такого понятия, как любовь.

«Какая может быть любовь в геополитике? Не понимаю. Есть взаимовыгодные отношения, либо же конкуренция. О любви тут говорить не приходится», — указывает Эдуард О.

Напомним, 23 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на вебинаре партии «Единая Россия» о том, что западные страны не любят Россию из-за того, что она не оправдала их ожиданий.