Наиболее успешно на Северо-Западе России развивается сельское хозяйство в Вологодской области. «Сделано в Вологде» — лучшая в магазине рекомендация для молочной продукции. В значительной степени это многолетняя репутация, которую поддерживают поколения вологодских управленцев. На вопросы информационного агентства REGNUM как достиг этого уровня регион, что делает региональная власть для поддержания высокого уровня сельского хозяйства ответил заместитель губернатора Вологодской области, курирующий сельское хозяйство, Михаил Глазков:

Пресс-службы правительства Вологодской области. В 2020 году вологодские коровы дали 587,0 тыс. тонн молока — рекорд за 27 лет!

Владимир Станулевич: Скажите, сколько голов крупного рогатого скота в Вологодской области, сколько произведено мяса, молока и яиц в 2019, 2020 и 2021 годах?

Михаил Глазков: На 1 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 166,2 тыс. голов (+0,1% к 1 января 2020 года), в том числе коров — 76,7 тыс. голов (+0,5).

Объемы производства молока на протяжении последних семи лет постоянно увеличиваются. Так, если в 2014 году производство молока составило 444,6 тыс. тонн (103,3% к 2013 году), то в 2020 году валовой надой составил уже 587,0 тыс. тонн. Это рекорд за 27 лет! Сегодняшние объемы производства молока равны тем, что Вологодская область получала в середине 90-х годов прошлого века, несмотря на сокращение поголовья коров в 3,3 раза. Внедрение современных технологий содержания, кормления коров и ведение на высоком уровне селекционно-племенной работы со стадом впервые в истории позволили достичь в 2020 году продуктивности коров в сельхозорганизациях 7969 кг молока на одну корову, что выше среднего по России на 18%.

Производство скота и птицы на убой в живом весе по итогам 2019 года в хозяйствах всех категорий составило 46,9 тыс. тонн, в 2020 году — 52,0 тыс. тонн. Куриных яиц всеми категориями хозяйств в 2019 году произведено 623,5 млн штук, в 2020 году — 617,7 млн штук.

За 6 месяцев 2021 года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 294,2 тыс. тонн, скота и птицы на убой в живом весе — 22,6 тыс. тонн, куриных яиц — 312,7 млн штук.

К сожалению, в 2021 году не было роста продуктивности коров, производства мяса КРС, мяса птицы. Это связано с ростом цен на концентрированные высокопитательные корма, а также из-за аномально жарких погодных условий.

Пресс-службы правительства Вологодской области. Губернатор Олег Кувшинников на сыроварне «Липин Бор» В.В.Шибанова

Владимир Станулевич: В соседней Архангельской области птицефабрики умирают одна за другой. А как с ними дела в Вологде? Какие птицефабрики работают в регионе?

На территории области производством племенного и товарного яйца занимаются СХПК «Племптица — Можайское», ООО «Русагрообъединение», включающие в себя две производственные площадки в пос. Ермаково и пос. Грибково Вологодского муниципального района, ООО «Малечкинская Птицефабрика» Череповецкого муниципального района, ООО «Птицефабрика Великоустюгская» Великоустюгского муниципального района, а также КФХ А. А. Маркова Грязовецкого муниципального района. СХПК «Племптица-Можайское» является племенным репродуктором по разведению кур кросса «Хайсекс браун».

Основной производитель пищевого яйца — ООО «Русагрообъединение». Это более 1 млн штук яиц в сутки, его доля в общем объеме производства яйца — 60,7 процента. Всего в области в 2020 году произведено 617,7 млн штук яиц.

Основной производитель мяса птицы в области — ООО «Шекснинская Птицефабрика» и КФХ Линьков А. М. в Тотемском районе.

Владимир Станулевич: Как распределяются субсидии на мясо-молочную продукцию, производимую в области? Сколько субсидий было выделено в 2019, в 2020 году, и что запланировано на 2021 год?

Производителям молока-сырья предоставляется господдержка на условиях софинансирования из федерального бюджета на поддержку собственного производства молока и субсидии на стимулирование производства молока.

Субсидии на поддержку производства молока предоставляются по ставке на 1 кг реализованного и/или отгруженного на собственную переработку коровьего и/или козьего молока в размере 1,792 рубля. Кроме того, при расчете субсидии применяется коэффициент территориальности в зависимости от места осуществления деятельности заявителя и учитывается прирост поголовья коров в прошлому году по ставке 20 тыс. рублей на голову.

Субсидии на стимулирование производства молока получают сельхозпроизводители, имеющие продуктивность коров не ниже 7500 кг — для сельскохозяйственных организаций, или не ниже 5000 кг для крестьянских и фермерских хозяйств.

Субсидии предоставляются по ставке субсидирования на 1 тонну реализованного и/или отгруженного на собственную переработку коровьего молока в физическом весе и в 2021 году составляет 669 рублей на 1 тонну молока.

В 2019 году на поддержку производства молока были направлены средства в размере 960 млн рублей, в 2020 году — 1058 млн рублей, на 2021 год законом области об областном бюджете на поддержку производства молока предусмотрены средства в объеме 1384 млн рублей.

С 2018 года сельхозпроизводителям оказывается государственная поддержка за счет средств областного бюджета в виде субсидии на производство мяса. В 2018 году поддержка предоставлялась на производство мяса крупного рогатого скота, в 2019 году — на производство мяса крупного рогатого скота и мяса свиней, с 2020 года поддержка оказывается по трем направлениям: на производство мяса крупного рогатого скота, мяса свиней, мяса птицы.

Субсидии предоставляются по ставкам за 1 килограмм живого веса птицы, молодняка крупного рогатого скота, молодняка свиней, выращенных и реализованных на убой и (или) выращенных и отгруженных на собственную переработку. В текущем году ставки субсидии были увеличены — молодняк КРС — 26,10 рубля за 1 кг живого веса, молодняк свиней — 15,20 рубля, птица — 1,90 рубля. В случае прироста поголовья коров мясного направления продуктивности при первом обращении заявителя за предоставлением субсидии в текущем году единоразово выплачивается надбавка по ставке в размере 60 000 рублей на 1 голову прироста.

В 2019 году на предоставление субсидий на производство мяса были направлены средства в размере 63,0 млн рублей, в 2020 году — 160,5 млн рублей. На 2021 год предусмотрены средства в объеме 210 млн рублей.

Пресс-службы правительства Вологодской области. Фермерам Вологодской области выделяется господдержка на закупку техники и оборудования

Владимир Станулевич: Сколько фермеров работают в Вашем регионе и чем они занимаются?

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции небольшая — порядка 4% от общего объема продукции, при этом КФХ в значительной мере вносят свой вклад в развитие производства картофеля — 25% от общего объема и льноволокна — 29%, производят порядка 4% зерна, 3% мяса и 3% молока — это по итогам 2020 года.

На протяжении последних лет в области осуществляют деятельность порядка 160 фермеров.

Сельхозорганизации региона производят 78% общего объема сельхозпродукции, специализируясь на производстве молока — 94% от общего объема производства, яиц — 97%, мяса — 83% и зерна — 95%. На территории региона деятельность осуществляют порядка 150 сельхозорганизаций.

Владимир Станулевич: Есть фермеры, выращивающие цветы, разводящие рыбу, занимающиеся пчеловодством? Как областная власть помогает им в этом деле?

У фермеров области популярно выращивание картофеля, производство молока и мяса скота, пчеловодство.

В Вологодской области проводятся областные конкурсы пчеловодов, на которых организуются обучающие семинары ведущих пчеловодов-практиков и экспертов области и других регионов Российской Федерации.

Фермеры области выращивают семенной картофель для других регионов России и на экспорт. Ярким примером успешного фермерского хозяйства является крестьянское (фермерское) хозяйство В. В. Шибанова в Вашкинском районе, основным направлением деятельности которого является молочное скотоводство и переработка молока. Им построены два коровника на 200 голов, телятник, зерноток, уникальная сыроварня и мощности по переработке молока.

Фермерское хозяйство производит молоко, сметану, творог, мороженое, сливочное масло, твердые и полутвердые сыры.

Продукция В. В. Шибанова широко известна и за пределами региона, налажены стабильные поставки по стране. Его молочная продукция сертифицирована товарным знаком «Настоящий Вологодский продукт».

Для поддержки фермеров правительство области создает условия для производства сельхозпродукции.

По программе «Вологодский гектар» выделяются земельные участки в Никольском, Вашкинском, Вожегодском, Бабаевском, Вытегорском и Харовском районах площадью для КФХ — до 10 га.

Фермерам области оказывается государственная поддержка из федерального и областного бюджетов в рамках реализации региональной программы развития АПК на растениеводство — на 1 гектар посевной площади, на приобретение семян, на производство льнопродукции, на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. На животноводство — на 1 кг реализованного молока, на производство мяса, на приобретение сельхозтехники и оборудования, в том числе для переработки сельхозпродукции, на строительство, реконструкцию и модернизацию различных объектов агропромышленного комплекса.

Выделяется грантовая поддержка для создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2020 году в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного и потребительского рынка Вологодской области на 2013−2020 годы» на фермеров было направлено порядка 140 млн рублей.

С 2017 года реализуется механизм льготного кредитования, предусматривающий предоставление краткосрочных и инвестиционных кредитов, процентная ставка по которым составляет не менее одного и не более пяти процентов годовых.

Крестьянские фермерские хозяйства могут обращаться за методической и консультационной помощью по юридическим вопросам и по вопросам экономики, технологий производства, делопроизводства и ведения отчетности, оказания государственной поддержки в департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области и Бюджетное учреждение агропромышленного комплекса Вологодской области «Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса», на базе которого создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Вологодской области.

Пресс-службы правительства Вологодской области. Продукция предприятия «Диана» на выставке в Германии

Владимир Станулевич: Сколько средств было направлено на грантовую поддержку фермеров в 2019, и сколько в 2020 году?

На условиях софинансирования из федерального бюджета в 2020 году 4 фермерам оказана грантовая поддержка на развитие хозяйств в сумме 16,2 млн рублей, в 2019 году — 7 фермерам в сумме 29,5 млн рублей.

Согласно региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развития сельскохозяйственной кооперации» в 2020 году предоставлены гранты «Агростартап» 3 заявителям на разведение крупного рогатого скота мясного направления, на выращивание овощей защищенного грунта в сумме 10 млн рублей, в 2019 году — 2 заявителям в сумме 6 млн рублей — на выращивание плодовых и ягодных культур, на разведение крупного рогатого скота мясного направления.

Всего за 2013−2020 годы гранты представлены 121 главам крестьянских фермерских хозяйств, в том числе 34 семейным фермам, 82 начинающим фермерам и 5 грантов «Агростартап».

Владимир Станулевич: Есть фермеры, вынужденные вернуть средства грантов в связи с их нецелевым использованием? Сколько возбуждено уголовных дел, и сколько фермеров сидит в тюрьме?

Если установлено расходование грантов с нарушением утвержденного плана, департамент направляет грантополучателям уведомление о возврате средств, в случае невозврата обращаемся в суд.

В настоящее время просроченная задолженность по возврату гранта имеется у 19 фермеров, возбуждено 1 уголовное дело в отношении грантополучателя. Информации о фермерах, сидящих в тюрьме, у нас нет.

Владимир Станулевич: Как в регионе идет борьба с заболеваниями животных?

Вологодская область благополучна по заразным и особо опасным болезням животных — по ящуру с 1970 года, по сибирской язве животных с 1980 года, по бруцеллезу животных с 1975 года, по туберкулезу животных с 1984 года. С ноября 2016 года Вологодская область считается оздоровленной от лейкоза крупного рогатого скота.

На территории Вологодской области последние случаи вспышек африканской чумы свиней регистрировались в 2016 году, бешенства животных в 2017 году.

Государственной ветеринарной службой ежегодно проводится более 600 тыс. плановых диагностических исследований и более 12 млн плановых обработок разных видов животных против более 40 видов инфекционных и паразитарных заболеваний — сибирская язва, бешенство, грипп птиц, африканская чума свиней, туберкулез, бруцеллез, лейкоз. Проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия на животноводческих и птицеводческих предприятиях.

Владимир Станулевич: Что, по-Вашему, нужно изменить в условиях выдачи грантов и субсидий?

Начинающими фермерами нужны гранты «Агростартап». Как показывает опыт, наиболее успешные проекты реализуются грантополучателями, которые уже работают на подсобном хозяйстве или в сельскохозяйственных организациях. Департамент учитывает эти критерии, установленные региональным законодательством, при оценке заявителей на отбор. Однако их наличие не является обязательным.

На федеральном уровне надо ввести условие на грант «Агростартап» о наличии опыта работы в сельском хозяйстве по направлению проекта.

Владимир Станулевич: Областные власти консультируют фермеров?

В структуре подведомственного департаменту агропромышленного комплекса Вологодской области «Вологодского информационно-консультационный центра АПК» создан Центр компетенции в сфере агропромышленного комплекса.

Он помогает потенциальным грантополучателям в подготовке необходимых комплектов документов, включая проекты создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств (бизнес-планы). За 2019−2021 годы Центр подготовил более 20 комплектов документов для участия в конкурсах на гранты, оказано более 600 консультаций КФХ.

Владимир Станулевич: Как идет подготовка к введению маркировки молочной продукции? Некоторое время назад этот вопрос был скандальным.

В Вологодской области порядка 20 молокоперерабатывающих предприятий выпускают порядка 50% продукции. Из них в рамках первого этапа с 1 июня 2021 года должны приступить к маркировке продукции десять производителей сыров и один производитель мороженого.

Вторым этапом, с 1 сентября 2021 года маркировка обязательна для молочной продукции со сроком годности более 40 дней. Большинство предприятий региона выпускают масло сливочное сроком годности 35 суток, при этом планируют маркировать продукт со второго этапа, чтобы заранее протестировать и отработать процесс.

Крестьянские фермерские хозяйства, сельскохозяйственные производственные кооперативы имеют право на отсрочку маркировки всех видов молочной продукции до 1 декабря 2022 года.

Третьим этапом, с 1 декабря 2021 года вводится маркировка для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней, а также обязанность фиксировать выбытие маркированной продукции через кассы.

На сегодня Минсельхозом России предоставлена возможность получения льготных краткосрочных кредитов на приобретение и нанесение кодов маркировки на отдельные виды молочной продукции, а также инвестиционных кредитов на приобретение оборудования и аппаратно-программного обеспечения.

В Вологодской области постановлением правительства области предусмотрены субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров. Это даст возможность средним и малым предпринимателям компенсировать часть затрат — не более 100 тыс. руб., — понесенных в 2020—2021 годах.

Пресс-службы правительства Вологодской области. Михаил Глазков на предприятии «Протемол» — производителе оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности

Владимир Станулевич: Помогает ли правительство области сельхозпредприятиям и фермерам со сбытом продукции?

С 2016 года на коллективном стенде Вологодской области региональные производители представляют свою продукцию в трех федеральных выставках — Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо», Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве и на Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь» в Санкт-Петербурге.

На 27-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2020» для участия в Международном конкурсе «Лучший продукт — 2020» представили образцы продукции от Вологодской области 13 предприятий. Региональные производители получили 36 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медаль, а также почетный приз Гран-при в номинации «Лучший органический продукт», 2 золотые звезды «Лучший инновационный продукт» и 4 диплома в номинации «Лучшее предприятие».

В рамках выставки 29-й Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь-2020» в номинации «За достижение высоких результатов в улучшении качества продовольственной продукции» конкурса «Золотая медаль» AO «Вологодский молочный АПК» был удостоен золотых медалей по пяти наименованиям продукции.

Кроме того, ежегодно проводится региональная выставка «Настоящий Вологодский продукт», где предприятия — участники системы добровольной сертификации продукции «Настоящий Вологодский продукт» представляют свою продукцию.

На территории Вологодской области организована 71 постоянно действующая ярмарочная площадка, на которых предоставлено больше 6 тысяч торговых мест, в том числе для реализации сельскохозяйственной продукции.

С каждым годом на территории области увеличивается количество ярмарок. Если в 2016 году проведено 400 ярмарок, то в 2020 году — уже 617. Ежегодно на ярмарках наблюдается рост товарооборота, так в 2020 году он составил 2,98 млрд рублей.

Еще одним из способов прямой дистрибуции для сельхозтоваропроизводителей является продажа в киосках, павильонах, с лотков и мобильная торговля автомагазинов, автолавок. У нас работают 1076 павильонов и киосков и 521 мобильный торговый объект.

С целью сохранения развозной торговли в сельской местности из областного бюджета муниципальным образованиям региона предоставляются субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы при доставке товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты.

В области реализуется проект «Магазин «Настоящий Вологодский продукт» — это 243 торговых объекта: 208 магазинов в Вологодской области, 13 магазинов — в Архангельской, 6 — в Ленинградской, областях, 1 — в Республике Карелия, 1 — в г. Иваново, 2 — в г. Великий Новгород, 10 магазинов в г. Санкт-Петербурге, 2 — в г. Ярославль.

Запущен проект интернет-площадки региональных товаропроизводителей «Сделано на Вологодчине» marketvologda.ru, где объявления о продаже товара размещаются на безвозмездной основе в целях их продвижения, увеличения объемов продаж и узнаваемости региональных брендов посредством онлайн-формата. Это новые возможности для реализации продукции малых форм хозяйствования, а 2020 год показал, что у интернет-торговли большой потенциал развития.

В Вологде на улице Герцена планируем открыть первый фермерский рынок.

Пресс-службы правительства Вологодской области. Средние надои на одну вологодскую корову — 7969 кг молока, что выше среднероссийских надоев на 18%

Владимир Станулевич: Как со сбытом продукции сельхозпроизводителей Вашего региона за его пределами?

С 2003 года в области запущена система добровольной сертификации продуктов питания «Настоящий Вологодский продукт». Это гарантия качества продукции, маркированной товарным знаком «Настоящий Вологодский продукт». Система обслуживает только вологодских производителей, что обеспечивает полную прозрачность условий производства.

Участвуют в системе 78 организаций — производители пищевой и перерабатывающей промышленности области, товарным знаком «Настоящий Вологодский продукт» маркируются 4628 наименований продукции.

В рамках проекта «Магазин» Настоящий продукт» действует 242 магазина и тонара, в том числе: 208 магазинов в Вологодской области, 13 магазинов в Архангельской области, 10 магазинов в Санкт-Петербурге, 6 магазинов в Ленинградской области, 2 магазина в Ярославле, по 1 магазину в Москве, Иваново и Республике Карелия.

В настоящее время продукция АПК, маркированная товарным знаком «Настоящий Вологодский продукт», вывозится в 60 субъектов РФ.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» с 2019 года в области реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК».

Первое место в региональном экспорте занимают кондитерские изделия, на втором месте детское питание, на третьем месте мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы или ракообразных (готовые корма для животных), на четвертом месте вологодское мороженое и на пятом месте алкогольные напитки.

Продукция экспортируется в 39 стран дальнего и ближнего зарубежья, лидерами партнерами по поставке продукции агропромышленного комплекса являются Китай, страны Евразийского экономического союза — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан.

ТОП-3 крупных покупателя Вологодской продукции за 6 месяцев 2021 года — на первом месте Китай, куда идет мороженое, алкогольные напитки, мукомольная продукция, мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы или ракообразных (готовые корма для животных).

На втором — ЕАЭС, куда идут кондитерские и мучные изделия, алкогольные напитки, молочная продукция (сыры), икра осетровых, кура домашняя, мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы или ракообразных.

На третьем месте — Узбекистан, приобретающий детское питание, инкубационное яйцо, живых животных.

По предварительным статистическим данным, за 6 месяцев экспорт агропромышленной продукции составил 21,3 млн долларов США. Это 62,8% от целевого показателя и 156,6% к аналогичному периоду 2020 года.

Предприятия — лидеры по экспорту своей продукции АО «Русский бисквит», ИП Кислицына Марина Викторовна (АтАг), ООО «Нестле Россия» филиал в г. Вологде, ООО «Вологодское мороженое», АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод».

При этом география поставок не ограничивается даже рамками Земли. К примеру, продукция рыботоварной фирмы «Диана» из Кадуйского района поставляется на Международную космическую станцию и входила до конца прошлого года в праздничный рацион питания космонавтов на околоземной орбите.

Владимир Станулевич: Губернатор Олег Кувшинников помогает Вам в работе с сельхозпроизводителями?

Глава региона посещает предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов области, встречается с руководителями организаций, главами крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, проводит совещания.

В Вологодской области развитие АПК рассматривается как одно из важнейших направлений развития в экономике области.

Губернатором области ежегодно принимается решение об увеличении объемов финансирования сельхозтоваропроизводителей области. Так, если в 2020 году господдержка сельхозтоваропроизводителям области составляла 2,38 млрд рублей, то в 2021 году это уже 2,74 млрд рублей.