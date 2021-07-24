В Арктике, кроме флота Северного, рыболовного и газового, незаметно работает небольшой флот метеорологов. На вопросы ИА REGNUM, что за суда в его составе и какие задачи им поручены, ответил начальник Северного управления гидрометеослужбы (СУГМС) Роман Ершов:

Фото пресс-службы СУГМС Экспедиция «Арктический плавучий университет — 2021»

Владимир Станулевич: В Вашем метеорологическом флоте работает легендарный теплоход «Михаил Сомов». Чем занимается судно-ветеран?

Роман Ершов: В Северном УГМС не только работает научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», но и два научно-исследовательских судна — «Профессор Молчанов» и «Иван Петров». Ежегодно они проводят около 10 экспедиций в Северном Ледовитом океане, в основном это рейсы «Михаила Сомова» на станции Северного, Мурманского, Чукотского и Якутского управлений Росгидромета. Туда «Сомов» доставляет ГСМ, продукты, оборудование и приборы. Специалисты с «Сомова» ремонтируют и обслуживают связь и энергетику, метеорологического оборудования, меняется персонал станций.

Наблюдательная сеть — это 956 пунктов, 128 метеостанций, из них 42 труднодоступные станции (ТДС) и 8 автоматических. Самая северная на архипелаге Земля Франца-Иосифа на острове Хейса и названа в честь советского полярника, радиста Эрнеста Кренкеля. Самая восточная находится на мысе Челюскин и названа в честь полярника — академика Евгения Федорова.

Сейчас «Михаил Сомов» выполняет первый в навигации рейс по доставке на станции Белого и Баренцева морей 780 тонн топлива, 36 тонн бензина, 260 кубометров дров, 150 тонн продовольствия. Будет проведено техобслуживание 38 станций, «Михаил Сомов» доставит на труднодоступные станции смену полярников — 27 человек.

На 21 гидрометеорологическую станцию будут доставлены новые автоматические метеорологические комплексы, весовые датчики осадков. На некоторых станциях планируется установить датчики метеорологической дальности видимости, продолжительности солнечного сияния, высоты нижней границы облаков и температуры почвы на глубинах.

На три полярные станции: Шойна, Диксон и Малые Кармакулы — будут доставлены станции радиозондирования «Полюс-М». Второй рейс по снабжению полярных станций пройдет в августе-октябре этого года из Архангельска до Чукотки и обратно.

Фото пресс-службы СУГМС Научно-исследовательское судно СУГМС «Михаил Сомов»

Владимир Станулевич: Без еды никуда, но Ваш маленький флот занимается и «пищей духовной» — наукой…

Роман Ершов: Да, Северное УГМС участвует в реализации научных экспедиций по исследованию арктических морей, включая исследования по контролю состояния и загрязнения атмосферы, воды и биоты. В рамках государственного задания проводятся комплексные гидрометеорологические наблюдения, осуществляется мониторинг загрязнения вод и грунта, в том числе и на радиоактивное загрязнение.

Совместно с вузами и НИУ России, а также по задачам хозяйствующих субъектов в Арктике проводятся исследования по изучению окружающей среды и влияния на нее наблюдаемых и прогнозируемых климатических изменений, обеспечение фундаментальных и прикладных исследований в арктической зоне в области океанологии, метеорологии, гидрохимии, сейсмологии, гляциологии, геологии, биологии, мониторинг состояния природных экосистем Арктики.

В этом году СУГМС проводятся исследования по радиоактивному загрязнению Карского моря. В мае-июне на судне «Профессор Молчанов» проведены измерения в районе затопления подводной лодки «Комсомолец». В настоящее время на судне «Иван Петров» выполняются аналогичные работы по обследованию районов вблизи поселка Амдерма, одного из заливов Новой Земли, а также Новоземельской впадины. Цель — сбор данных для оценки последствий загрязнения воды радиоактивными продуктами. На борту «Молчанова» работали ученые НПО «Тайфун» — ведущей организации Росгидромета в области радиационного мониторинга окружающей среды и специалисты СУГМС.

Фото пресс-службы СУГМС Установка нового оборудования на метеоплощадке

Владимир Станулевич: Ваш совместный проект с Северным Арктическим федеральным университетом — «плавучий университет». Чем занимаются его студенты?

Роман Ершов: В июне прошла совместная с Северным (Арктическим) федеральным университетом экспедиция «Арктический плавучий университет», где студенты САФУ прошли практику в Арктике. В этом году плавучий университет впервые пошел на «Михаиле Сомове» в Баренцево море и к Новой Земле и Земли Франца-Иосифа. Рейс стартовал 10 июня и завершился 1 июля. В экспедицию отправились 53 представителя 15 российских научных и образовательных организаций, ведущих исследования по 13 научным направлениям. Многие студенты в рейсе и в море впервые, им не хватает элементарных знаний об Арктике, особенностях ее климата, флоры и фауны, правилах безопасного поведения.

В начале рейса их инструктировали по технике безопасности и правилам поведения, прочитали лекции об Арктике: её границы, в чем разница между Арктикой, Арктической зоной Российской Федерации и Крайним Севером, истории исследования и великих полярниках.

За первым спуском розетты наблюдал весь состав экспедиции. Студенты изучали гидрометеорологический режим Северного Ледовитого океана, загрязнение арктических экосистем, биоразнообразие региона и адаптацию человека к высоким широтам. Выполнялся экологический мониторинг морских вод, донных отложений, почвы и растительности. На разрезе приходилось работать круглосуточно, поэтому работали вахтами по 8 часов.

Фото пресс-службы СУГМС Отбор проб поверхностной воды аппаратом ПРОТВА-1

Владимир Станулевич: Дает ли «плавучий университет» научный результат или это реклама СУГМС и САФУ?

Роман Ершов: Дает, конечно. Вот примеры этого года — был выполнен океанографический разрез от севера Новой Земли до острова Сальм Земли Франца-Иосифа. Ученые собрали пробы воды на хлорофиллу, бактериальный состав, метан в нескольких десятках точек. Были обнаружены воды из Атлантики — они теплее и более соленые, их поступление называется «атлантификация». Наиболее ярко это выражено в Баренцевом море.

Побережье

островов Земли Франца-Иосифа и Новой Земли загрязнено пластиком с судов. Количество мусора очень большое.

Фото пресс-службы СУГМС Сбор арктического мусора

Младший научный сотрудник МГУ Анна Бобрик в ходе экспедиции АПУ сделала открытие — почвы арктической пустыни даже в начале вегетационного сезона, в июне характеризуются значительным потоком парниковых газов в атмосферу. Это открытие позволит оценить вклад Арктики в глобальную эмиссию парниковых газов.

Психологи и медики Северного государственного медицинского университета в начале и в конце рейса изучали участников экспедиции: биоимпеданс (благодаря ему как раз и становится ясно, сколько в теле мышечной массы, воды, жира и так далее) и измерение всех параметров работы сердечно-сосудистой системы. Результаты высчитывались по десятибалльной шкале — она показывает, насколько успешно организм адаптируется к условиям арктической экспедиции, приходится ли ему напрягаться или чувствует себя комфортно, как дома.

Фото пресс-службы СУГМС Снабжение станции Колгуев Северный

В экспедиции были проведены исследования, результаты которых будут иметь большое научно-практическое значение в области изучения российского сектора Арктики.

Кроме Арктического плавучего университета открытия сделали работники международного экологического фонда «Чистые моря» в рамках проекта «Хозяин Арктики» и экспедиция Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН по проекту «Нарвал. Легенда Арктики».

Участники «Нарвал. Легенда Арктики» установили, что акватория Земли Франца-Иосифа служит местом сезонного обитания нарвалов и важна для воспроизводства их популяции. Это первый научно-исследовательский проект по изучению, охране и популяризации этих животных. Он организован компанией «Газпром нефть» совместно с Институтом проблем экологии и эволюции РАН.

Экспедиция проекта «Хозяин Арктики» изучила распределение белых медведей на Земле Франца-Иосифа, с юго-востока, где ранее никогда не проводились наблюдения, до юго-запада. Отловили шесть медведей, на двух ученые надели ошейники со спутниковыми передатчиками.

Фото пресс-службы СУГМС Спуск розетты на судне «Михаил Сомов»

Владимир Станулевич: После рейса студенты уже настоящие полярники или символические?

Роман Ершов: Традиционным для плавучих университетов стало посвящение студентов в полярники при пересечении полярного круга. Их угостили соленой водой из-за борта, поручили нарисовать портреты старпома и капитана, спеть песню о море, без помощи рук съесть яблоки, плавающие в бочке с водой. Все закончилось клятвой и торжественным прикладыванием «Атласа Арктики».

Фото пресс-службы СУГМС Посвящение в полярники

Север учит людей дисциплине, строгости и терпению, cоблюдению простых и скучных правил. Обязательны каска, спасжилет и страховочный пояс, если работаешь под балкой с оборудованием, удобная обувь. Вежливость, юмор и умение не обострять ситуацию, если оказался в коллективе. Сложным испытанием для участников рейса стали штормы. Студенты прикачивались по-разному, но несмотря на все трудности, лекции и вахты не пропускали ни разу. Особенно во время шторма грела мысль, что скоро высадка на долгожданную землю.