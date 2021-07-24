Информация о том, что последние две фигуры советского Монумента славы Советской армии были демонтированы во Львове, стала поводом для бурной реакции со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 24 июля в социальной сети Facebook.

По утру из Львова вышли, Казимир Малевич. 1914

«Ну, наконец-то демонтировали! Осталось перетащить в «музей» всё то, что построили при Союзе: заводы, многоквартирные дома со всей инфраструктурой, школы детские сады, парки, АЭС, трубу газовую, самолёты, танки. Останется чистое поле, которое скоро иностранцам продадут, и будут счастливы свободные, бывшие когда-то победителями, украинцы, работающие на новых хозяев», — считает Андрей Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что снос советских памятников никоим образом не поможет украинскому народу жить лучше. Ни экономика, ни общество в этой стране не станут чувствовать себя лучше.

«Ну, теперь-то украинцы наконец-то заживут! Всё подешевеет, зарплаты поднимутся до европейских, да и новые рабочие места появятся. Ждём, когда все заробитчане вернутся домой из ненавидимой ими России. Аминь», — написала Катя А.

Russianname Монумент Славы (Львов)

Некоторые комментаторы отмечают, что снос памятников Великой Отечественной войны является кощунством, ведь они посвящены достижениям простых людей, в том числе и украинского народа.

«Печально, ведь это не политика, а история Победы СССР в кровопролитной войне, которая унесла миллионы жизней, в том числе и украинцев!» — напоминает Алексей В.

Часть людей считает, что французское правительство поступает правильно, когда не позволяет уничтожать свою историю. Украинские же власти, судя по всему, всеми силами пытаются стереть из сознания населения память о Советского Союзе.

«Когда в Штатах началась вакханалия по сносу исторических памятников, выступил Макрон и заявил, что ни один памятник во Франции снесён не будет, под угрозой уголовного наказания. Я его даже зауважала и подумала, что хоть один нормальный в Европе нашелся. А на Украине, видимо, нормальных не нашлось», — поделилась своим мнением Elena G.

Ряд пользователей указывает на то, что украинцы поступают недальновидно, когда пытаются уничтожать всё советское, ведь тогда, согласно логике, им придётся расстаться со всеми достижениями того периода.

Public Domain Монумент Славы (Львов)

«Памятник — это память о добром или худом, о хорошем или плохом. Не пойму, в чём смысл всего этого. Переписать историю или угодить хозяину? Всё, что они имеют, было создано благодаря СССР! И глупо было бы плевать в его сторону», — отмечает Павлос А.

Нашлись и те, кто напомнили, что ломать — легко, а вот строить — тяжело. А чтобы построить что-то новое, украинским властям придётся обратиться за помощью к Западу, которому, может быть, абсолютно плевать на проблемы Украины.

«Это у них в крови, разрушать, но ничего не создавать! И всю жизнь предают! Только забывают, что их же хозяева предателей не любят! Позор Львову!» — пишет Людмила А.

Напомним, 23 июля украинское издание Zaxid. nеt опубликовало информацию о том, что последние две фигуры советского Монумента славы Советской армии были демонтированы во Львове.