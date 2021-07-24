Информация о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских школьников, завоевавших пять золотых медалей на международной олимпиаде по физике, стала поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 24 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Богданов-Бельский. Дети на уроке. 1903

"Вот бы они и далее оставались нашими умничками и не уезжали на Запад!» — надеется Вячеслав О.

Многие пользователи пришли к выводу, что теперь этих талантливых детей могут переманить страны Запада. Необходимо сделать так, чтобы утечка мозгов из Российской Федерации прекратилась.

«Главное, чтобы все эти таланты вернулись обратно — в Россию. Нельзя допустить того, чтобы западный искуситель втянул детей своими сказками о прелестной жизни в свои руки», — считает Михаил В.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Некоторые комментаторы отмечают, что главное, чтобы эти победители в будущем были счастливы, занимались любимым делом и получали за это достойные деньги. И совсем неважно то, в какой стране они при этом будут жить.

«Господи, помоги этим детишкам реализовать свои таланты там, где это оценят и платят по достоинству. Пусть от них не откупятся медалькой за патриотичность», — написал Сергей Р.

Часть людей считает, что в России почему-то случился перекос в сторону поддержки спортсменов, в то время как интеллектуалы оказались не у дел. Такая тенденция должна быть исправлена, пишут граждане.

«Молодцы! Может, именно их стоит награждать машинами и квартирами в России, а не бездарей в трусах на футбольном поле?!» — задаётся вопросом Любовь Е.

Ряд пользователей указывает на то, что России не удастся удержать в своих пределах талантливых детей, потому что государство совершенно не заинтересованно в том, чтобы в народе рос средний уровень интеллекта.

«Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки! Ибо в нашей стране властям интересно продвигать моргенштернов, даней милохиных, бузовых и другие ублюдочные программы по ящику, которые дебилизируют российское население», — указал Семён К.

Цитата из кф Назад в будущее. реж Роберт Земекис. 1985. США Ученый

Отдельные комментаторы отмечают, что не стоит сваливать всю вину за утечку мозгов из России на США, ведь российское руководство само приложило руку к тому, чтобы в стране сложилась такая печальная ситуация.

«В России нужно создать достойные условия для таких людей, а не американцев во всём обвинять. Какова будет зарплата в будущем у этих умных людей в России? Каковы у них будут возможности для реализации себя?» — пишет Виктор С.

Напомним, 23 июля на сайте правительства России появилась информация о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских школьников, завоевавших пять золотых медалей на международной олимпиаде по физике.