Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Запад пытается сформировать пояс нестабильности вокруг России, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 24 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«При всём уважении, но это-то и так понятно. Россия-то что? Озабоченность всё выражает?! А когда ракеты полетят в нашу сторону, то что? Озабоченность сменят на возмущение?» — задаётся вопросом Ник В.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением российского министра иностранных дел. По их видению, Западу плевать на то, советская ли Россия, либо она капиталистическая, всё равно её будут пытаться уничтожить.

«Всё правильно он сказал. «Дружбу» с Западом мы уже проходили в 90-е. Наши лучшие друзья — армия и флот. Точка! Пока существует капитализм и империализм, как его проявление, эта война не закончится, потому что империалистам всегда есть что делить в этом мире между собой. А Россия им не по нраву в любом качестве: ни царская, ни советская, ни буржуйская. Их, Запад и США, может устроить наша страна только в качестве колонии, что они и пытались сделать все последние десятилетия после удавшегося развала СССР», — поделилась своим мнением Мария В.

Уткин П. Красная Армия и Красный Флот — надежная стража СССР. 1924

Некоторые комментаторы отмечают, что пояс нестабильности, который смыкается вокруг России, намного больше, нежели тот, который пытаются обрисовать российские власти.

«Какой пояс?! Россия со своей политикой в друзьях только с Венесуэлой, Сирией да Белоруссией осталась. Даже Китай банально из России ресурсы по дешёвке выжимает», — считает Евгений К.

Часть людей считает, что власти в России сами делают немалый вклад в создание напряжённости внутри российского общества.

«Не знаю, как там вокруг России, но внутри страны власти сами прекрасно справляются с нарастанием нестабильности в обществе, без всякой помощи», — отмечает Рене Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия до сих пор очень зависима от этого самого Запада, поэтому у иностранных государств остаётся возможность расшатывать ситуацию внутри Российской Федерации.

«Какой смысл во внешней политике, если во внутренней наша страна следует указаниям извне? Осталась только вывеска. А все эти нелепые телодвижения и пустые слова — театр для бедных», — пишет Роман С.

Отдельные комментаторы отмечают, что руководству России пора прибегнуть к решительным действиям, чтобы Запад навсегда забыл о том, чтобы создавать нестабильность внутри нашей страны.

«И что? А вы пытались хотя бы рыпнуться? Или деньги, дети, недвижимость и прочее на Западе предполагают только имитацию активного противодействия?» — написал Сергей М.

Напомним, 23 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на вебинаре партии «Единая Россия», что Запад пытается сформировать пояс нестабильности вокруг России.