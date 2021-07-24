Заявление Международного олимпийского комитета о том, что изображение Крыма вне состава Украины на официальном сайте Игр в Токио является «досадной ошибкой», которая уже была исправлена, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 24 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Токио 2020

«Какая ошибка? Крым — это Россия! По факту! И был уже российским, когда самой-то Украины ещё на карте не было», — отмечает Саша Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что, несмотря ни на что, Крым является неотъемлемой частью России и никакие решения МОК не изменят данного факта.

«Да пускай МОК хоть на колени перед Украиной встанет, а Крым как был российским, так им и останется», — отмечает Татьяна К.

(сс) Nizar Kerkeni Международный олимпийский комитет. Швейцария

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина зря устроила истерику с изображением российского Крыма, потому что Россия выступает вообще без своего флага и гимна.

«Им-то что обижаться? Вон, Россия вообще без государственного флага выступает, и ничего, никто не ноет. Вот пусть и они не ноют», — пишет Александр Д.

Часть людей считает, что Олимпийские игры превратились в политическую площадку для публичного бичевания Российской Федерации.

«А Олимпийские игры — это у нас теперь политизированное мероприятие, которое не следует международным нормам, по которым народ Крыма демократическим законным способом вернулся в состав России?» — задаётся вопросом Радион Д.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти так истошно борются за то, чтобы Крым считали частью Украины, что создаётся впечатление, что они сами уже не верят в возможность когда-либо вернуть полуостров под свой контроль.

«Украина не надеется вернуть Крым, ибо никак это не сделать, ведь волеизъявление народа уже никуда не денешь, а это самый основной фактор. Зато на истерии можно получить печенек от Европейского союза и Америки», — подозревает Виталий Ч.

Политики. Рисунок карандашом. 1863 ГТГ

Нашлись и те, кто призвал российские власти перестать выносить постоянные унижения на международных спортивных мероприятиях. Данной порочной практике пора сказать решительное нет, считают люди.

«Да я помню этот момент, когда весь пьедестал завоевали наши российские фигуристки, но зачем это нужно без флага, без гимна, без рода, без племени? Не надо платить финансовые взносы и выйти из МОК! Хватить терпеть эти унижения!» — призывает Васко Г.

Напомним, 23 июля представители Международного олимпийского комитета заявили РИА Новости, что изображение Крыма вне состава Украины на официальном сайте Игр в Токио является «досадной ошибкой», которая уже была исправлена.