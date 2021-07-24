Заявление вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной о том, что Киев должен получить пакет энергетических решений в виде компенсации из-за достройки «Северного потока — 2», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 24 июля в социальной сети «ВКонтакте».

«Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!» Иллюстрация к басне И. А. Крылова «Слон и Моська»

«У Киева требования к Западу! Записывайте ещё один короткий анекдот!» — написал Сергей Б.

Многие пользователи оказались ошарашены таким подходом украинской стороны к договорённостям между США и Германией. Граждане отмечают, что Киев даже возможности не имеет что-либо требовать.

«Киев уже послали и рот ему заткнули. Никаких гарантий и отступных не будет. Предателей никто не ценит — используют и выкидывают», — считает Василий Ш.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

Некоторые комментаторы отмечают, что российские власти не будут удовлетворять интересы Украины, потому что это не в интересах России.

«Если России как владельцу газа невыгодно по любым причинам транспортировать газ через Украину, то она не будет этого делать, и так поступит любое суверенное государство», — поделился своим мнением Юрий С.

Часть людей считает, что руководство России всё-таки пойдёт Киеву навстречу, ведь Украине оказывалась помощь даже в самых отвратительных ситуациях.

«Россия уже неоднократно прогнулась под них — простили долг, подписали транзит на пять лет, да ещё и штраф им выплатили. Так что «Северный поток — 2» «ещё не скоро окупится, а Украину кормить мы будем и дольше», — предполагает Костя Р.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти сами виноваты в том, что их транзитная история оказалась под вопросом. А ведь всего-то и надо было не рушить отношения с Российской Федерацией.

«Вот же полные придурки. Потеряли всё. Шёл газ через них, получали, пользовались, воровали малость, имели всё! Взять и своими руками всё потерять, а теперь ещё претензии предъявлять. Что у них в мозгах?» — задаётся вопросом Ольга З.

Gazprom.ru Газопровод «Северный поток — 2»

Нашлись и те, кто отмечает, что в сложившейся ситуации всё равно все участники окажутся в выигрыше и Украине не имеет никакого смысла жаловаться и что-то требовать.

«Украинцы могут радоваться, что Германия заплатит ей 40 млн евро заведомо невозвратного кредита. Этого им хватит. А гражданам России можно радоваться тому, что США разрешили немцам торговать с Москвой», — отмечает Виталий Ч.

Напомним, 23 июля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в эфире телеканала «Украина 24», что Киев должен получить пакет энергетических решений в виде компенсации из-за достройки «Северного потока — 2».