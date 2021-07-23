Член Палаты общин британского парламента Дон Батлер обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Она отказалась снимать обвинения, после чего заместитель спикера заседания Джудит Камминс попросила ее покинуть палату.

Дмитрий Налбандян. Англия. Лондон

«Я разочарована тем, что премьер-министр не пришел в палату, чтобы оправдаться или признать, что он неоднократно лгал этой палате и стране. Госпожа заместитель спикера, что бы вы предпочли — слабую ногу или отрубленную ногу? В конце концов, премьер-министр лгал этой палате вновь и вновь. И смешно, что у нас проблемы у осуждающих ложь, а не у того, кто лжет. Кто-то должен сказать правду в этой палате, что премьер-министр лгал», — заявила Дон Батлер, при этом заместитель спикера Камминс дважды предложила ей отказаться от своих обвинений.

Заявления в адрес Джонсона были направлены в связи с «введением палаты в заблуждение» в период пандемии.

В соответствии с парламентскими правилами членам палат запрещено обвинять друг друга во лжи в Палате общин.

Многие пользователи назвали ситуацию абсурдной и полностью согласны с Батлер. Ложь Бориса Джонсона неоднократно доказывали, но никаких действий не предпринимали.

«Так это нормально врать, но не сообщать об этом? Вам нормально так? Если нет, зачем вы тогда защищаете правила?» — поинтересовался @KuroSanArts.

«Я называю это «демократией лжи», — написал @theGrit_music.

Заседание палаты общин Великобритании. UK Parliament. Jessica Taylor. Stephen Pike

«Я понимаю, когда ложь не всплывает, такое случается (кто догадается), но как «правильный честный джентельмен», он должен изменить свои заявления в момент, когда ложь была раскрыта. Этого никогда не случалось, и это неправильно. Все разрушить и начать заново!» — считает @Iddy88.

«Она полностью права, однако… как так получилось, что его никогда не наказывали за ложь и отклонения от каждого вопроса», — поинтересовался @RooNelson1.

Среди тех, кто встал на защиту Батлер, некоторые считают, что заместитель спикера не должны была выгонять ее с заседания.

«Это не обвинение, а заявление о факте. У спикера не было никакого права», — написал @Peeka_P.

Некоторые пользователи назвали парламентские правила предоставлением нечестной привилегии, они считают, что за необоснованные обвинения нужно лишать статуса.

«Достаточно хороший пример наивысшей привилегии, назвать коллегу лжецом несколько раз, отрицая отказ от слов, когда ее попросили, а затем выйти с нетронутой работой. (Несмотря на то, что это может быть правдой)», — написал @rmillermusician.

Ряд комментаторов сказал, что Дон Батлер лишь использует свою должность, как и Борис Джонсон, поэтому ей не следовало обвинять «коллегу».

"Дон использовала наши деньги для покупки ванны с джакузи, она также требовала второй дом, хотя дом ее семьи находится ближе к парламенту. Зачем врать, что ты водитель, после того как тебя остановила полиция…» — прокомментировал @johnbrierley3.

Пользователи также добавили, что Батлер не вызывает доверия, сложно поверить тому, что она говорит.

«С ее прошлым она сама не вызывает доверия! Это немного лицемерно, она сама лжец, и это было доказано! Это всё было постановкой, она знала, что она может и не может говорить, и знала, что ее освободят до конца дня. Попробуй проверни такое на настоящей работе, будет применена санкция похуже», — отметил @SquadRoom1982.

Ряд пользователей согласился с действиями заместителя спикера, сказав, что она поступила по правилам.

«Она нарушила правила палаты общин об обвинении других членов парламента во лжи, и спикер выполнила свою работу. Вот, что случается. Члены парламенты не могут такого делать. Правила есть правила», — написал @sean_antrim.

Некоторые пользователи считают, что вся система государственной власти и правила, ее регулирующие, в Великобритании пришли в негодность, если за обвинение во лжи ответственность есть, а за публичную ложь — нет.

«Это выделяет реальную и глубоко сидящую проблему в этой стране, обвинение человека, который называет кого-то лжецом, а не самого лжеца. У нас большая проблема», — отметил @fatted17.

Часть комментаторов считает, что в ситуации необходимо разобраться, создать специальный парламентский комитет и провести настоящее расследование, а потом уже обвинять Батлер, Джонсона и ВВС.

Richard Townshend Дон Батлер

«Дон Батлер выдвинула обвинение, которое хоть самую малость заслуживает расследования и освещения. Если оно окажется правдой — она оправдана, если ложью — ее репутация пострадает от удара, как и ВВС, которые, кажется, считают слишком сложным написать что-либо о Борисе Джонсоне, что выставляет его в плохом свете», — предположил @geoff4jones.

В комментариях отметили, что данная ситуация напоминает произошедшее с бывшим советником премьер-министра Домиником Каммингсом, который не так давно дал интервью ВВС.

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«А мы получим интервью в деталях с Дон Батлер, как это было с Домиником Каммингсом? Я правда надеюсь, я смотрю новости в 10 часов, ее пока не упоминали», — спросил @af_1717.

Напомним, 19 июля в Англии были сняты ограничения, введенные из-за COVID-19, тем не менее за последнюю неделю в стране ежедневно выявляют более 40 тыс. новых случаев заболевания. Скандал по регулированию борьбы с пандемией в Великобритании начался еще в мае, бывший советник премьер-министра Доминик Каммингс обвинил Бориса Джонсона и бывшего министра здравоохранение Мэтта Хэнкока в некомпетентности.

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