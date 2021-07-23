Видео, на котором видно, как прохожие в Санкт-Петербурге украли дыни и арбузы у уличного торговца, которого в этот момент оформляли сотрудники полиции, стало поводом для бурной дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 23 июля в социальной сети Facebook.

Эскараева Л.К. Натюрморт с арбузом

«Более омерзительно не то, что человек, по всей видимости, продавал арбузы без документов, а то, что люди в такой ситуации ведут себя, как скоты. Мародёрство во всей своей красе», — поделилась своим мнением Элеонора К.

Многие пользователи оказались шокированы таким поведением сограждан. Граждане считают, что люди совершили открытый акт воровства. Их необходимо было задержать и предъявить им соответствующее обвинение, а хозяину следовало вернуть украденные продукты.

«Ужас! Как можно до такого опуститься? Это же элементарное воровство! Наказуемо по закону. Надеюсь, полиция найдёт любителей халявы!» — пишет Людмила Ч.

Сойфертис Леонид Владимирович. За выбором арбузов. 1966

Некоторые комментаторы не понимают, почему сотрудники полиции решили остановить нелегальную торговлю, но ворующие арбузы и дыни люди правоохранителей почему-то не заинтересовали.

«А полиция, которая оформляла мужчину, что, не обратила никакого внимания на воровство и грабёж среди бела дня? М-да… ну и полиция», — указывает Svetlana S.

Часть людей считает, что в действиях прохожих, уносящих с собой чужие арбузы, нет ничего зазорного, ведь люди просто разобрали то, что плохо лежало. Может быть, граждане даже и не подозревали, что продукты могли кому-то принадлежать.

«А кто сказал, что это арбузы воруют? Они ведь просто лежат спокойно в торговой тележке, никто за ними не следит. Люди спокойно разбирают ягоду, и никто им не мешает. Значит, она была общая», — написал Виктор П.

Ряд пользователей указывает на то, что российский народ сильно пал, раз готов хватать чужие арбузы, почуяв запах халявы.

«Ну что за народ пошёл? Как мы дошли до жизни такой? Ни стыда ни совести. И ведь не в Москве такое произошло, а в колыбели дворянства! Очнитесь, люди! Вы позоритесь ради арбуза», — пишет Yorkin I.

Zagony.ru Баржа с арбузами

Отдельные комментаторы отмечают, что в данном поступке нет и капли русского менталитета, потому что жажда халявы присуща всем людям на планете Земля.

«Урвать на халяву — это в крови у человека. И не только у нас, но и в хвалёной Европе, и в Америке. Везде найдутся желающие, причём даже из высшего сословия», — считает Ирина Т.

Напомним, 22 июля в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как прохожие в Санкт-Петербурге украли дыни и арбузы у уличного торговца, которого в этот момент оформляли сотрудники полиции.