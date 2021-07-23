Заявление президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о том, что структура недовольна тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил российским спортсменам соревноваться в форме с использованием цветов национального флага, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 23 июля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Врата WADA

«Конечно, вот если бы в цвета радуги форму разукрасили, вот было бы им счастье!» — пишет Людмила Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия должна наплевать на такую реакцию со стороны WADA. Российские спортсмены будут носить форму в цветах российского флага, и никто им больше не указ.

«Это их не последнее разочарование! Пусть Россия разочаровывает и дальше! Чем чаще наша форма будет на пьедестале, тем больше это будет приятно нам! Россия, вперёд!» — написал Kirill T.

Цитата из видео на YouTube Форма российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные упрёки в сторону России выглядят нелепо, ведь угрозой WADA считает уже цвета российского флага, что является невероятно глупым страхом.

«Как можно нести добро через такие глупые запреты? Если им всё равно, мужчина или женщина, к примеру, то какая разница тогда, во что они одеты?» — задаётся вопросом Оля З.

Часть людей считает, что России не следует больше присутствовать на таких спортивных мероприятиях, где ей приходится выслушивать про себя столько гадостей.

«Чего мы туда все ездим? Что пытаемся доказать? Если спортсмены хотят, то за свой счёт пускай катаются куда хотят. Лучше бы создали альтернативу на базе СНГ. Возможно, вернули бы былую дружбу между братскими народами», — предлагает Ника Т.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти занимаются каким-то мазохизмом, пытаясь запихнуть наших спортсменов на соревнования, где их бесконечно поливают помоями.

«Во как ненавидят Россию, даже цвета флага, которые есть и у других стран. Не понимаю, зачем представители России участвуют в этих играх, терпят столько унижений!» — отмечает Татьяна Б.

Peggy_Marco Флаг России

Отдельные комментаторы отметили тот факт, что не все оказались против формы российских спортсменов в цветах российского флага. Многие спортивные чиновники оказались более разумными, нежели их коллеги из WADA.

«Да не WADA разочарована, а раздосадован Витольд Банька, представляющий эту организацию. Он из вечно всем недовольной Польши. А кто такая Польша и как она «любит» Россию, известно уже всем», — поделился своим мнением Виктор Г.

Напомним, 23 июля президент WADA Витольд Банька заявил на пресс-конференции, что структура недовольна тем, что CAS разрешил российским спортсменам соревноваться в форме в цветах национального флага.