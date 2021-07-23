Заявление руководителя российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константина Гаврилова, в котором он пригрозил покинуть форум в случае продолжения «лживой риторики» Украины, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 23 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

«Украина может только необоснованно обвинять. Лучше бы доказательства представили, а так болтовня пустая», — считает Лариса И.

Многие пользователи призвали российских представителей не тянуть время и выходить из этой организации заранее, чтобы в дальнейшем не выслушивать всю эту антироссийскую чепуху.

«Покиньте уже все эти бесполезные организации и прекратите им платить народные деньги!» — призывает Марина К.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

Некоторые комментаторы отмечают, что российская делегация постоянно чем-то там грозится, но никаких решительных действий не предпринимает.

«Каждый год пугают. А от бабла командировочного отказаться не могут. Ну, пригрозили и сидите дальше, это всё на что вы способны», — обращается пользователь под псевдонимом Большой Дом.

Часть людей считает, что Россия допустила огромную ошибку, пытаясь наладить диалог с европейскими политическими структурами.

«На кой чёрт надо было туда вообще возвращаться?! Ведь заранее же было понятно, что кроме постоянных претензий и заведомо невыполнимых требований от этого «клуба по интересам» ничего ждать не стоит. Россия по-любому всегда будет должна и обязана им. Вот только чёрта лысого этой конторе!» — пишет Игорь К.

Ряд пользователей указывает на то, что Российская Федерация вкладывает огромные средства за участие в диалоге с Европой, но получает на деле лишь сплошные оскорбления.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

«Ну, выйдите уже оттуда, наконец. Такие бабосы платить, чтобы ноги об тебя вытирали! Неужели непонятно, что никто слушать нас не хочет. Нас можно только бояться, вот тогда всё наладится. Дипломатия, официальные договоренности, порядочное отношение — всё это почило в бозе. Есть чем пригрозить — будут слушать. Нечем? Можете не стараться, никто не услышит», — поделилась своим мнением Helen H.

Нашлись и те, кто отмечает, что российские либеральные круги не позволят стране сбросить с себя необходимость выслушивать грязь в отношении себя со стороны европейских представителей.

«Теперь уже не покинете. Вся эта свора либеральная втянула вас в разборки с ЕСПЧ и ОБСЕ. Теперь начнётся, как с «Боингом». То опасность для жизни следователей, то ещё какая чушь. А бабки будете платить исправно, ещё и гадости о России выслушивать. Нужно отозвать этот иск и выйти из этих шарашкиных контор, которые и были созданы против России, а работают благодаря деньгам Российской Федерации», — написал Николай Б.

Напомним, 22 июля руководитель российской делегации на ФСОБ ОБСЕ Константин Гаврилов пригрозил на пленарном заседании покинуть форум в случае продолжения «лживой риторики» Украины.