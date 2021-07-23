Информация о том, что цены на одежду и обувь в России с января 2022 года могут вырасти на 20%, вызвала реакцию со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Цены растут

«У нас вместо того, чтобы бороться с ростом цен, стали просто предупреждать об их росте. Ну, спасибо за заботу!» — пишет Александр К.

Многие пользователи пишут, что уже попросту устали от бесконечных новостей о росте цен на тот или иной товар в России. Граждане считают, что руководство страны больше не в состоянии сдерживать экономическую нестабильность.

«Как ни открою новости, так постоянно нас предупреждают о повышении цен! Жить становится всё лучше, всё веселее. А потом нам говорят, что у нас маленькая инфляция. Цены-то у людей в магазинах перед глазами. Кого власти пытаются обманывать?» — удивляется Александр В.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цены растут

Некоторые комментаторы отмечают, что ничего страшного в этом нет, ведь цены будут расти вне зависимости от ситуации на рынке. Просто ретейлеры решили подогреть спрос на свою продукцию.

«Повышение цен происходит всегда, и нам об этом не докладывают. А такие вбросы о повышение цен — это работа на опережение, чтобы народ ломанулся покупать заранее. Выручка же падает, у людей денег нет, вот и подстёгивают нас, чтобы мы бежали в магазин. Только вот не с чем уже бежать», — написала Сафия М.

Часть людей считает, что рост цен на одежду происходит традиционно перед началом учебного года, когда детям необходима новая, чистая и опрятная одежда для посещения учебных заведений.

«Ну, удобно. Как только дело близится к подготовке в школу детей, так сразу подорожание. Дак тут ещё и по 10 тысяч рублей от государства в виде помощи семьям с детьми. Дали бы по 100 тысяч, подорожало бы на 100−150%. Тут всё логично», — считает Константин М.

Буржуазия притесняет рабочих

Ряд пользователей указывает на то, что зарплаты в России, по идее, должны следовать вслед за ростом цен, но этого почему-то не происходит.

«А нет информации о том, когда уже в России зарплаты вырастут у всех работающих людей?!» — задаётся вопросом Анна У.

Отдельные комментаторы отмечают, что жадный бизнес пытается высосать из российского населения последние деньги.

«Сплошное обдиралово! Сначала цены взлетят процентов на 70−80, а затем они упадут на 10%. И тут начнётся визг о том, что цены пошли вниз! Это как с бензином: стоит упасть на 2 копейки, так из всех утюгов про то, что он подешевел, а как дорожает — молчок», — отмечает Сергей Я.

Напомним, 22 июля РБК опубликовало информацию о том, что цены на одежду и обувь в России с января 2022 года могут вырасти на 20%.