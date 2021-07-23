Информация о том, что власти Забайкальского края пообещали повысить заработную плату и сделать перерасчёт с 1 июля пожарным из села Мангут Кыринского района, которые пожаловались во время прямой линии президенту России Владимиру Путину, стала поводом для бурной реакции среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 23 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Билибин. Сказка о царе Салтане. 1905. Купцы

"Пусть тогда всем рабочим повышают зарплаты! Цены-то уже такие конские, что ни на что уже денег не хватает!» — возмущается Дмитрий Д.

Многие пользователи оказались в замешательстве, ведь пожарные Забайкальского края — это не все пожарные, которым требуется повысить заработную плату.

«А остальным пожарным не повысят? Или низкая зарплата только у пожарных из Забайкалья? За Уралом всё хорошо у всех? Или у нас для вида повышают только тем, кто жалуется?» — указывает Михаил К.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Kremlin.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что отныне Путин стал источником для повышения зарплаты. Если хочешь, чтобы начальник стал платить больше, — позвони Путину и пожалуйся на несправедливость.

«Теперь всем нужно обращаться к Путину за повышением зарплаты. Жалко, что дозвониться до президента России — не такое уж и простое дело», — отмечает Евгений Г.

Часть людей считает, что весь штат чиновников в России попросту не нужен, ведь президенту приходится решать вопрос, по сути, в ручном режиме.

«А что, Путину теперь приходится вопросы с заработными платами решать? Чем он только уже не занимается. Может, пора уже уволить 99% чиновников, раз все вопросы президенту приходится решать самостоятельно?» — задаётся вопросом Максим Б.

Ряд пользователей указывает на то, что будущее забайкальских пожарных может быть под вопросом, ведь предыдущие пожарные, обратившиеся к Путину, лишились рабочих мест.

«Забавно, что предыдущие пожарные, которые дозвонились до Путина в прошлый раз, внезапно все поувольнялись. Линия с президентом — это сила: кругом показуха, беспредел и безнаказанность», — поделилась своим мнением Галина Б.

Прямая линия 2021. moskva-putinu.ru

Нашлись и те, кто напомнил, что зарплата в России должна быть изначально удовлетворительной, чтобы граждане не ждали очередной прямой линии с президентом, чтобы пожаловаться на свои проблемы.

«Почему надо всем выпрашивать зарплату? Почему медики, учителя, пожарные, шахтёры должны получать копейки? Это люди, которые действительно работают, рискуют здоровьем, жизнью, учат детей, будущее поколение. Почему депутаты и чиновники купаются в роскоши, имея офигенную зарплату, и ни за что не отвечают? Как так?» — пишет Нелли М.

Напомним, 22 июля пресс-служба правительства Забайкальского края сообщила о том, что власти региона пообещали повысить заработную плату и сделать перерасчёт с 1 июля пожарным из села Мангут Кыринского района, которые пожаловались во время прямой линии президенту России Владимиру Путину.