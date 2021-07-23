Слив базы электронных адресов участников «Умного голосования» в Саратове стал поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Многие популярные блогеры высказались на данную тему 23 июля в Telegram.

geralt Персональные данные

«А ведь никто бы и подумать не мог, как может оказаться полезен Лёня Волков. Лёня, продолжай в том же духе. Мы в тебя верим», — издевается автор канала «Ыыху Москвы» в Telegram.

Многие оказались крайне удивлены тому, что уязвимость сайта «Умного голосования» оказалась столь масштабной. По мнению блогеров, владельцы платформы обязаны нести ответственность за сохранность личных данных граждан.

«Не поверите, но с сайта «Умного голосования» опять утекли личные данные. На этот раз в сеть попала информация о навальнятах из Саратова. А ведь ещё вчера, после слива питерской базы, навальнисты били себя пяткой в грудь, заявляя, что устранили все проблемы, из-за которых и были утечки. Ну что же — обманули даже в этом. Ничего они не исправили, саратовские сторонники уже могут найти себя в базе данных. Кстати, знаете, чью почту там нашли ещё? Николая Бондаренко, коммуниста-блогера, упорно копирующего Навального», — отмечает автор Telegram-канала «Опер пишет…».

Иван Шилов ИА REGNUM Навальный

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на все заверения команды Навального, тем не менее уязвимость платформы «Умного голосования» устранить не удалось.

«Ещё вчера писал про слив базы СПб, а команда Навального прокомментировала, что устранили ошибку. И уже на следующий день мой Саратов. Видимо, на очереди остальные крупные города. Ну, просто врут и не краснеют, чтобы не спугнуть людей, которые регистрируются. ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда ставил свои политические и коммерческие интересы выше безопасности людей. Интересно, долго так нагло обманывать получится, что все уязвимости в УГ устранили? Это финиш», — считает экс координатор «Штаба Навального"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Саратове Михаил Мурыгин.

«Опа, уже несколько дней порциями утекают личные данные из базы «Умного голосования», несмотря на заверения ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что все ошибки исправили. Думаю, там особо никто и не шевелился по этому поводу. Верхушке команды Навального всегда было плевать на людей! Они всегда переживали только за платёжеспособных «сторонников» и о том, что публика узнает их настоящий доход. А проблемы с базами начались уже давно, ещё в далеких 17−18-х годах. Сам наблюдал небрежное хранение данных, чудом не ставшее публичной катастрофой для ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении Telegram-канала «Бросок Проскуркина».

Pxhere.com Электронные данные

Часть авторов считает, что Саратов окажется не последним городом, который стал жертвой хакеров, умудрившихся похитить личные данные участников «Умного голосования».

«Очередная база сторонников Навального ушла в ту же канализацию. На этот раз слив в Саратове. Мне кажется, ещё не слитым контактам пора являться с повинной. Пока товарищ майор Волков и ОВД ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не упаковали вас для своих коллег до того», — пишет автора канала «Русский сыч» в Telegram.

Отдельные блогеры призвали тех участников «Умного голосования», которые до сих пор находятся «в тени», как можно дальше держаться от структур, связанных с блогером-уголовником Навальным.

«Навальнисты, дам вам отличный совет. Бегите, пока Волков не слил базу с вами», — обращается политолог Армен Гаспарян.

Напомним, 23 июля на популярном анонимном форуме 2ch появился очередной слив базы электронных адресов участников «Умного голосования». После раскрытых данных по Москве и Санкт-Петербургу хакеры опубликовали адреса участников из Саратова.