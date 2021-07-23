«Навальнисты, бегите!» — блогеры обсудили слив участников УГ в Саратове
Слив базы электронных адресов участников «Умного голосования» в Саратове стал поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Многие популярные блогеры высказались на данную тему 23 июля в Telegram.
«А ведь никто бы и подумать не мог, как может оказаться полезен Лёня Волков. Лёня, продолжай в том же духе. Мы в тебя верим», — издевается автор канала «Ыыху Москвы» в Telegram.
Многие оказались крайне удивлены тому, что уязвимость сайта «Умного голосования» оказалась столь масштабной. По мнению блогеров, владельцы платформы обязаны нести ответственность за сохранность личных данных граждан.
«Не поверите, но с сайта «Умного голосования» опять утекли личные данные. На этот раз в сеть попала информация о навальнятах из Саратова. А ведь ещё вчера, после слива питерской базы, навальнисты били себя пяткой в грудь, заявляя, что устранили все проблемы, из-за которых и были утечки. Ну что же — обманули даже в этом. Ничего они не исправили, саратовские сторонники уже могут найти себя в базе данных. Кстати, знаете, чью почту там нашли ещё? Николая Бондаренко, коммуниста-блогера, упорно копирующего Навального», — отмечает автор Telegram-канала «Опер пишет…».
Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на все заверения команды Навального, тем не менее уязвимость платформы «Умного голосования» устранить не удалось.
«Ещё вчера писал про слив базы СПб, а команда Навального прокомментировала, что устранили ошибку. И уже на следующий день мой Саратов. Видимо, на очереди остальные крупные города. Ну, просто врут и не краснеют, чтобы не спугнуть людей, которые регистрируются. ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда ставил свои политические и коммерческие интересы выше безопасности людей. Интересно, долго так нагло обманывать получится, что все уязвимости в УГ устранили? Это финиш», — считает экс координатор «Штаба Навального"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Саратове Михаил Мурыгин.
«Опа, уже несколько дней порциями утекают личные данные из базы «Умного голосования», несмотря на заверения ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что все ошибки исправили. Думаю, там особо никто и не шевелился по этому поводу. Верхушке команды Навального всегда было плевать на людей! Они всегда переживали только за платёжеспособных «сторонников» и о том, что публика узнает их настоящий доход. А проблемы с базами начались уже давно, ещё в далеких 17−18-х годах. Сам наблюдал небрежное хранение данных, чудом не ставшее публичной катастрофой для ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении Telegram-канала «Бросок Проскуркина».
Часть авторов считает, что Саратов окажется не последним городом, который стал жертвой хакеров, умудрившихся похитить личные данные участников «Умного голосования».
«Очередная база сторонников Навального ушла в ту же канализацию. На этот раз слив в Саратове. Мне кажется, ещё не слитым контактам пора являться с повинной. Пока товарищ майор Волков и ОВД ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не упаковали вас для своих коллег до того», — пишет автора канала «Русский сыч» в Telegram.
Отдельные блогеры призвали тех участников «Умного голосования», которые до сих пор находятся «в тени», как можно дальше держаться от структур, связанных с блогером-уголовником Навальным.
«Навальнисты, дам вам отличный совет. Бегите, пока Волков не слил базу с вами», — обращается политолог Армен Гаспарян.
Напомним, 23 июля на популярном анонимном форуме 2ch появился очередной слив базы электронных адресов участников «Умного голосования». После раскрытых данных по Москве и Санкт-Петербургу хакеры опубликовали адреса участников из Саратова.