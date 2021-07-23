На одном из декабрьских заседаний Михаил Мишустин заявлял о том, что правительство работает над совершенствованием цифровых госуслуг, делая их более удобными, доступными и проактивными, в том числе «оформить пенсию, узнать о начисленных налогах или льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках».

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Можно будет выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов. И больше не придётся тратить время на сбор справок или выписок из реестров. При этом особое внимание будет уделено защите персональных данных. Коммерческие и некоммерческие структуры смогут использовать полученную ими информацию только для предоставления конкретной услуги по запросам граждан. И только с их согласия», — отмечал в ходе заседания правительства 10 декабря прошлого года господин Мишустин.

Напомним, ряд наблюдателей предполагали, что разрабатываемая Сбербанком платформа Гостех станет той самой сервисной площадкой, что повлечет усиление монопольных позиций банка. Однако на портале проектов нормативных правовых актов, как сообщает ТАСС, 22 июля был опубликован проект постановления правительства РФ, подготовленный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, предусматривающий проведение эксперимента по признанию проводимой банками идентификации граждан через свои площадки равнозначной идентификации через ЕСИА для получения государственных услуг. Эксперимент начнется 1 сентября 2021 года и завершится 31 декабря 2022 года. То есть продлится он почти полтора года. Предусматриваемая в рамках эксперимента схема идентификации, как пояснили изданию в министерстве, позволит подать заявление на предоставление государственной услуги через форму в информационных системах банков, каждый раз не проходя авторизацию на портале госуслуг. Для получения госуслуг через банки гражданам достаточно иметь регистрацию в ЕСИА, предварительно единожды подтвердив согласие на получение услуг в каналах банка. Собственно механизм должен быть знаком всем, кто хоть раз через систему ЕСИА пользовался услугами других госплатформ, в том числе региональных.

Government.ru Михаил Мишустин на международном форуме «Цифровое будущее глобальной экономики»

Напомним также, что в июле прошлого года «Российская газета» сообщала о том, что эксперимент с получением госуслуг через банки предложило начать Минэкономразвития. В рамках предлагаемого ведомством эксперимента предполагалось, что через отделения банков или банковские мобильные приложения можно будет оформить пенсию, получить социальную страховку или узнать о начисленных налогах. Тогда же, как указывало издание, проект постановления об этом был направлен в правительство. Данный проект Минэкономразвития, отмечала «Российская газета, предусматривал проведение эксперимента в отделениях нескольких банков в Астраханской, Кировской и Московской областях, Санкт-Петербурге и Башкирии на протяжении всего 2021 года, Указанные организации могли оказывать услуги Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования, Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов. В предложенной Минэкономразвития схеме банк будет и принимать заявления, и уведомлять клиента о результате, тогда как действующая традиционная схема оформления пенсии, как писало издание, требует очного посещения банка и ПФР. Такая традиционная практика, указывали в ведомстве, показывает, что около 20−30% заявлений в ПФР не поступает из-за неправильного оформления документов или других причин. То есть до первого зачисления денежных средств пенсионер даже не знает, оформлена ли пенсия или нет. Правда, большинство пенсий уже оформляется онлайн — через личный кабинет на портале ПФР или на едином портале госуслуг. Причем доля таких обращений превышает 70%, по большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно. Эксперимент от Минэкономразвития предполагает две схемы взаимодействия — офлайн и онлайн: в первом случае услуги оформляются после визита в банк, во втором — при авторизации в мобильном приложении банка через единый портал госуслуг (единую систему идентификации и аутентификации, ЕСИА). При этом тогда в Сбербанке изданию сообщали, что детали взаимодействия банков с государством в этом случае до конца не ясны, участники эксперимента ожидали дальнейших инструкций для возможности проработки механизма предоставления госуслуг в отделениях банка. Издание также напоминало, что финансовые организации уже взаимодействуют с государственными информационными системами в рамках «цифрового профиля гражданина» — единой платформы, которая к 2023 году должна обеспечить полный обмен информацией о гражданах между государством и частными организациями. А в конце мая прошлого года Минкомсвязи и ЦБ РФ сообщали о запуске эксперимента, в рамках которого банковские системы подключаются к порталу госуслуг и могут получать сведения о клиенте из баз данных ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других в формате «одного окна». При этом в Минкомсвязи поддержали инициативу Минэкономразвития, говоря о том, что она позволит не только быстрее оформлять банковские продукты за счет данных портала госуслуг, но и получать госуслуги через банки.

Pxhere.com Электронные данные

Теперь же, как следует из разъяснений Минцифры, в рамках предстоящего с сентября эксперимента через коммерческие площадки банков граждане смогут получать информацию о ходе исполнительного производства, оформлять страховые, накопительные пенсии и государственное пенсионное обеспечение, получать сведения о их назначении, подавать заявления на постановку транспортного средства на государственный учет, вносить изменения в его регистрационные данные или прекращать государственный учет, а также оформлять государственные сертификаты на материнский капитал. По завершении эксперимента Минцифры России будет проведена оценка его результатов и подготовлен доклад в правительство Российской Федерации с необходимыми предложениями, в том числе в части нормативно-правового регулирования.

Между тем, как пишет издание ИА REGNUM, депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин направил главе Минцифры Максуту Шадаеву обращение, где просит сообщить, какие механизмы планируется использовать для дополнительной защиты данных граждан РФ на портале «Госуслуги». Раннее информагентство сообщало, что режиссер-постановщик документальных фильмов Первого канала Иван Цыбин пожаловался на новую схему мошенничества с использованием его аккаунта на «Госуслугах». По его словам, мошенникам удалось изменить номер телефона, адрес электронной почты и от его имени отправить заявки на «получение микрозаймов под бешеные проценты». Депутат Горелкин просит скорейшего разрешения ситуаций, связанных с мошенничеством на портале, на котором в принципе не должно быть это возможным, а также просит Минцифры сообщить о планируемых механизмах защиты пользовательских аккаунтов портала госуслуг, оперативного восстановления доступа к украденным аккаунтам, а также механизмах, позволяющих отменить действия мошенников, совершенных с украденного аккаунта госуслуг.

D-russia.ru Цифровая экономика

Можно сказать, что вопросы, в том числе по части, требующей нормативно-правового регулирования, депутат определил до проведения Минцифры эксперимента. Вероятно, спустя полтора года эксперимента их может появиться больше. Одним из очевидных решений для защиты аккаунтов, возможно, может служить неквалифицированная электронная подпись (УНЭП), создаваемая и выдаваемая самим же министерством бесплатно тем, кто зарегистрирован в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Напомним, в июне этого года «Парламентская газета» сообщала, что на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект, предполагающий наделение Минцифры полномочиями выдавать бесплатно УНЭП. Сейчас электронную подпись выдают удостоверяющие центры, они же определяют и стоимость такой услуги. Понятно, что тем же пенсионерам такой подход к защите своих данных не то что может оказаться труднодостижим, но и прийтись не по карману. Как поясняли ТАСС в Минцифры, подпись, выдаваемая ведомством, расширит для людей доступ к сервисам за счёт того, что будет бесплатной. Бесплатно — это хорошо! Но смогут ли пенсионеры освоить эти технологии? Да и когда это случится, после всех экспериментов? Скорее граждане «сдадутся» другой существующей технологии — биометрии, разработанной регулятором финансового рынка сравнительно давно как механизм удаленной идентификации. Как следует из информации портала Центробанка России, для реализации механизма удаленной идентификации разработаны нормативные (правовые) акты, а также сформирована технологическая инфраструктура, в том числе Единая биометрическая система, которая совместно с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) обеспечит достоверную идентификацию пользователей.