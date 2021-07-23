Заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что он сомневается в продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года, стало поводом для бурной реакции среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 23 июля по этому поводу в социальной сети Facebook.

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«Правильно сомневаешься. Потому, что с соседями дружить нужно, а не с заокеанскими носителями какой-то демократии», — указывает Виктор Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина сама стала источником своего несчастья, ведь всё это время власти страны целеустремлённо уничтожали взаимоотношения с Российской Федерацией.

«Усомнился верно! За всё надо платить. Час расплаты настал! Жить надо дружно, а раз не захотели, то вот, получите оплеуху!» — написал Давид О.

Gov.ua НАК «Нафтогаз Украины»

Некоторые комментаторы отмечают, что сомневаться в том, что Украина лишится транзита газа после 2024 года, не стоит — это однозначно произойдёт.

«Пусть спит спокойно и даже не сомневается. Не будет после 24-го года на Украине российского газа», — пророчит Мария А.

Часть людей считает, что Украине оставят небольшое количество газа для транзита, но для внутреннего потребления всё равно придётся использовать российский газ по самым дорогим тарифам.

«Транзит оставят в минимальном объёме, но реверса уже не будет. Покупать газ придётся по мировым ценам прямо у России», — поделился своим мнением Гена У.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия не оставит украинских жителей замерзать без газа, поэтому властям в Киеве нет никакой необходимости лить свои крокодильи слёзы.

«Думаю, транзит останется, но в минимальном объёме, необходимом для обеспечения работоспособности ГТС. Я не специалист, но слышал мнение, что если не обеспечить необходимое давление в системе, газа не будет и в домохозяйствах, чего, скорее всего, наши власти не допустят. Но даже минимальный объём не гарантирован после истечения срока эксплуатации, а он не за горами», — отмечает Евгений Л.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

Отдельные комментаторы убеждены, что вскоре Украину купят все, у кого на неё имеются виды.

«Если Евросоюзу понадобится дополнительные объёмы газа транспортировать через украинскую ГТС, то вопрос решится очень просто. Евросоюз купит и ГТС, и землю под ней, поставит свою охрану, и Украина останется вообще ни при чём. Не сомневайтесь, украинские правители продадут и трубу, и землю, потому что деньги пойдут не в закрома Украины, а в конкретные карманы», — считает Александр Х.

Напомним, 22 июля глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в беседе с Reuters заявил, что сомневается в продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года.