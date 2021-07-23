Заявление экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игоря Немировского о том, что в украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу во время празднования Дня города участвовала детская команда под названием «Гитлеровцы», вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 23 июля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

«Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. А мы знаем, как закончилась история с этим именем!» — пишет Людмила С.

Многие пользователи пришли к выводу, что кумиры, которых выбирают себе украинские дети, не являются героями в истории человечества. Поэтому судьба подрастающего поколения на Украине находится под угрозой.

«Странные герои теперь на бывшей Украине. Они все не просто кончили плохо, ничего не добившись, но ещё и ущерб нанесли всем, включая тех, о судьбе кого якобы пеклись», — напомнил пользователь под псевдонимом Дом Советов.

Цитата мф Маугли. реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Бандерлоги

Некоторые комментаторы отмечают, что данное событие является результатом внедрения в сознание украинских школьников бендеровской идеологии. Начинается всё с таких, казалось бы, безвинных шалостей, но заканчивается миллионами убийств из-за ненависти, пишут граждане.

«Плоды воспитания в бандеровской Украине. Днище! Европа, как всегда, ничего не видит. Но это неудивительно, ведь она вся работала на Гитлера, а многим это очень даже нравилось», — отмечает Александр С.

Часть людей считает, что украинское общество находится в активной фазе деградации. Эти тенденции подогреваются киевскими властями, которые пользуются ситуацией.

«Это уже крах! Начало деградации общества! Власти для того, чтобы достичь какого-то доверия своего народа и чтобы удержаться у власти, готовы договориться хоть с дьяволом!» — считает Ибраим И.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Пропаганда «райской жизни»

Ряд пользователей указывает на то, что не только школьники, но и взрослые не сделали активных действий для того, чтобы вразумить детей. Наоборот, судя по всему, никому такое название команды не показалось неправильным.

«Ладно, допустим, что дети глупые и не понимали, что делают, хотели произвести впечатление. Но у взрослых, что, память отшибло?!» — задаётся вопросом Марина А.

Нашлись и те, кто убеждены, что украинские власти воспитывают в своих гражданах фашизм.

«Фашизм ведь не за три часа вырос и создал мощную машину для убийства. Идеология, заложенная с детства, — это серьёзная сила, которая вскоре даст свои человеконенавистнические плоды», — пишет Александр П.

Напомним, 22 июля экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский заявил в Facebook, что в украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу во время празднования Дня города участвовала детская команда под названием «Гитлеровцы».