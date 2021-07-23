Решение премьер-министра Михаила Мишустина подписать постановление, согласно которому правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России, вследствие чего теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут проставлять по желанию владельца документа, стало поводом для дискуссии в интернете. Граждане выразили своё отношение 23 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Российские паспорта

«Спасибо партии и правительству! Теперь брачным аферистам будет легче работать!» — считает Вячеслав О.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные решения вносят раскол в единство российского общества, ведь крепкая семья — источник силы государства.

«Когда семья перестает быть ячейкой общества, государству недолго остаётся существовать. Человек, который стесняется своего статуса, своего супруга и детей, — недостоин быть гражданином. И паспорт у него следует отбирать», — поделился своим мнением Дмитрий Б.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свадьба

Некоторые комментаторы отмечают, что в результате таких изменений граждане будут более безответственно подходить к созданию семьи, что неминуемо отразится на следующих поколениях граждан Российской Федерации.

«Власти продолжают активно уничтожать институт семьи! Всё временно, всё по желанию. Только несчастные дети по-настоящему», — отмечает Сергей Т.

Часть людей считает, что понятие брака в России потеряло некое сакральное значение, что однозначно является негативным фактором.

«У ребенка должны быть отец и мать, тогда ребёнок вырастет счастливым. Брак — это святое, все, что ли, ума лишились? В паспорте должна печать!» — возмущается Ева М.

Ряд пользователей указывает на то, что отсутствие штампа в паспорте может привести к всплеску мошеннических схем по одурачиванию ничего не подозревающих граждан.

Цитата из кф 12 стульев. Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Брачный аферист

«Это получается, что государство разрешает детей не регистрировать и скрывать отцовство и материнство? Мошенничество с недвижимостью и правами собственности будет только процветать!» — беспокоится Tom S.

Отдельные комментаторы пояснили, что чего-либо ужасного в отсутствии штампа в паспорте нет. Всё равно юридические вопросы решаются с использованием другой подтверждающей документации.

«Умные люди понимают, что брак подтверждается не штампом, а свидетельством о браке, а отцовство не записью в паспорте, а свидетельством о рождении. Так что нытьё не по адресу. Штамп в паспорте уже давно ничего не значит», — указывает Елена Д.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

Напомним, 21 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России, и теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут проставлять по желанию владельца документа.