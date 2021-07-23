«На мои налоги убивать детей?» — соцсети о планах РПЦ по запрету абортов
Информация о том, что в РПЦ предлагают поэтапно вывести аборты по желанию из системы ОМС и сначала запретить их для женщин с доходами, превышающими прожиточный минимум, а затем — для всех подобных случаев, стала поводом для бурной реакции интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 июля в социальной сети «ВКонтакте».
"В чём, так сказать, логика? Если у женщины нет денег на аборт, она пользуется ОМС. Если здесь ей дают от ворот поворот, выходит, будущий ребёнок обречён на то, чтобы родиться в нищете. Получается, РПЦ за нищету, бедность и страдание?» — задаётся вопросом Артём З.
Многие пользователи пришли к выводу, что данная инициатива является правильной, ведь аборты через систему ОМС происходят в том числе за счёт тех, кто выступает против таких методов.
«Правильно! Почему я со своих налогов должен оплачивать убийство нерождённых детей?» — пишет Сильвер Б.
Некоторые комментаторы отмечают, что многие жизненные ситуации не оставляют многим женщинам иного выбора, как сделать аборт. Поэтому данная процедура необходима, по крайней мере, в крайних случаях.
«А потом сидим и рассуждаем об очередной мамашке, которая бросила, убила, выкинула и т. д. Некоторым рожать вообще противопоказано по жизни», — считает Dasha D.
Часть людей считает, что аборт — это дело каждой конкретной женщины. Поэтому неправильно лишать их возможности прибегнуть к такой процедуре.
«Какие-то глупости. Это только сама женщина должна выбирать, что ей делать. Это её право. Вынашивать, рожать, воспитывать ей — значит, и выбирать ей», — поделилась своим мнением Анна Ш.
Ряд пользователей указывает на то, что в данном вопросе РПЦ перегибает палку, заходя на светскую территорию.
«А может быть, РПЦ будет заниматься своими делами, а не лезть в государственные? Ничего, что у нас любая церковь отделена от государства? Ничего, что у нас светское государство по конституции?» — отмечает Михаил А.
Отдельные комментаторы напомнили, что аборты — это результат болезни общества, которую почему-то все вокруг стараются не замечать и, соответственно, решать.
«Всю эту абортную тему нужно не через запреты решать, а через повышение нравственности в обществе. Но пока что капитализм на дворе, какая тут нравственность. Православным бы следовало в эту сторону подумать», — написал Алексей И.
Напомним, 21 июля на сайте Синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности появилась информация о том, что в РПЦ предлагают поэтапно вывести аборты по желанию из системы ОМС и сначала запретить их для женщин с доходами, превышающими прожиточный минимум, а затем — для всех подобных случаев.