Информация о том, что в РПЦ предлагают поэтапно вывести аборты по желанию из системы ОМС и сначала запретить их для женщин с доходами, превышающими прожиточный минимум, а затем — для всех подобных случаев, стала поводом для бурной реакции интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Полис обязательного медицинского страхования гражданина РФ

"В чём, так сказать, логика? Если у женщины нет денег на аборт, она пользуется ОМС. Если здесь ей дают от ворот поворот, выходит, будущий ребёнок обречён на то, чтобы родиться в нищете. Получается, РПЦ за нищету, бедность и страдание?» — задаётся вопросом Артём З.

Многие пользователи пришли к выводу, что данная инициатива является правильной, ведь аборты через систему ОМС происходят в том числе за счёт тех, кто выступает против таких методов.

«Правильно! Почему я со своих налогов должен оплачивать убийство нерождённых детей?» — пишет Сильвер Б.

Ondřej P. Vaněček Жертва аборта

Некоторые комментаторы отмечают, что многие жизненные ситуации не оставляют многим женщинам иного выбора, как сделать аборт. Поэтому данная процедура необходима, по крайней мере, в крайних случаях.

«А потом сидим и рассуждаем об очередной мамашке, которая бросила, убила, выкинула и т. д. Некоторым рожать вообще противопоказано по жизни», — считает Dasha D.

Часть людей считает, что аборт — это дело каждой конкретной женщины. Поэтому неправильно лишать их возможности прибегнуть к такой процедуре.

«Какие-то глупости. Это только сама женщина должна выбирать, что ей делать. Это её право. Вынашивать, рожать, воспитывать ей — значит, и выбирать ей», — поделилась своим мнением Анна Ш.

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Ряд пользователей указывает на то, что в данном вопросе РПЦ перегибает палку, заходя на светскую территорию.

«А может быть, РПЦ будет заниматься своими делами, а не лезть в государственные? Ничего, что у нас любая церковь отделена от государства? Ничего, что у нас светское государство по конституции?» — отмечает Михаил А.

Отдельные комментаторы напомнили, что аборты — это результат болезни общества, которую почему-то все вокруг стараются не замечать и, соответственно, решать.

«Всю эту абортную тему нужно не через запреты решать, а через повышение нравственности в обществе. Но пока что капитализм на дворе, какая тут нравственность. Православным бы следовало в эту сторону подумать», — написал Алексей И.

Напомним, 21 июля на сайте Синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности появилась информация о том, что в РПЦ предлагают поэтапно вывести аборты по желанию из системы ОМС и сначала запретить их для женщин с доходами, превышающими прожиточный минимум, а затем — для всех подобных случаев.