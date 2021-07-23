Видео, на котором видно, как на одну из строек Санкт-Петербурга нагрянули правоохранители, что вызвало бегство с территории трудовых мигрантов, стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 23 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

"Как тараканы на кухне, когда свет ночью врубаешь!» — пишет Evil M.

Многие пользователи пришли к выводу, что ситуация выглядит нелепо. Но другие? наоборот, прониклись сочувствием к иностранным гражданам, которым приходится скрываться от правоохранителей.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Нелегальные мигранты

«Это не смешно, а печально. Они на хлеб себе зарабатывают. Не от лёгкой жизни в Россию приехали. Легко их судить, а вы попробуйте, поживите их жизнью», — обращается Зульфира К.

Некоторые комментаторы отмечают, что полицейские сработали непрофессионально, ведь потенциальные нарушители попросту сбежали. Кроме того, необходимо устроить разбирательство с работодателем, рабочие которого почему-то бегут при виде полицейских.

«Так надо было сначала оцепить стройку! Видимо, все, кто так резво побежал, являются нелегалами. Тут надо и хозяев брать за задницы», — поделилась своим мнением Нина Б.

Часть людей считает, что среди сбежавших могут быть настоящие преступники, которые представляют угрозу обществу. Граждане обеспокоены тем, что такие «стройки» могут собирать в себе опасных личностей, за которыми нет полноценного контроля.

«Возможно, среди убегавших есть и преступники, которые находятся в федеральном, а, может быть, даже и в международном розыске! Почему такие стройки вообще существуют?» — задаётся вопросом Андрей П.

Ряд пользователей указывает на то, что правоохранителям следует постоянно посещать подобные строительные площадки. Судя по ситуации в Петербурге, не все трудовые мигранты, видимо, чисты перед законом Российской Федерации.

«Почаще бы такие облавы устраивать. И не только на стройках, но и в таксопарках, автобусных парках и просто пройтись по новостройкам, где сдают квартиры кому попало. Отпечатки взяли — нелегалов выдворили. Того и глядишь, в стране порядок наступит», — указывает Роман В.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Нашлись и те, кто убеждён, что граждан Средней Азии на территории России сейчас быть не должно, ведь их Родина находится в опасности перед угрозой нападения радикалов со стороны Афганистана.

«Всех мобилизовать в отдельный батальон и на защиту рубежей своих стран на подходах «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)! Почему за них русские парни должны воевать? Обеспечение работой своего населения — это должно быть головной болью их правительств», — считает Марина М.

Напомним, 21 июля в социальных сетях появилось видео о том, как на одну из строек Санкт-Петербурга нагрянули правоохранители, что вызвало бегство с территории трудовых мигрантов.