ОЭЗ в России — центр притяжения инвестиций или анклав для ухода от налогов?
В России в ближайшее время появится ещё одна особая экономическая зона (ОЭЗ). Постановление об этом в начале июля было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Новая ОЭЗ промышленно-производственного типа будет создана в Новгородской области и получит соответствующее название. «Новгородская» должна стать 39-й особой экономической зоной в России, но степень их эффективности до сих пор вызывает среди экспертов дискуссии.
Льготные анклавы
Активное развитие ОЭЗ в России началось с декабря 2005 года, когда решением российского правительства были созданы шесть таких зон. Всего существует четыре типа особых экономических зон: промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые. В последнее время наиболее активно идёт создание промышленно-производственных зон. Только в течение последнего года их было создано четыре, а «Новгородская» должна стать пятой. Общее число таких зон уже достигло девятнадцати. Намного сложнее идёт процесс создания технико-внедренческих ОЭЗ — за последние пять лет создана лишь одна, в Саратовской области. Несмотря на заявления власти о необходимости развития внутреннего туризма, также только одна зона («Мамисон» в Северной Осетии) появилась в сегменте туристско-рекреационных зон.
Опыт создания ОЭЗ характерен не только для России. Политолог Сергей Станкевич отмечает, что такие зоны сыграли важнейшую роль в становлении современной китайской экономики. При этом он уверен, что в России они не будут столь же эффективными.
Руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко полагает, что особые экономические зоны могут создаваться под конкретных «игроков» и потому правительству будет выгодно продолжать практику их создания.
Главной декларируемой задачей особых экономических зон является не только привлечение инвестиций, но и создание новых рабочих мест, как результат — повышение жизненного уровня населения. Но, как полагает директор Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций Марат Хамидуллин, не все ОЭЗ справляются с этой ролью.
Эффективность ОЭЗ
Создание новых ОЭЗ не ограничивается только Новгородской областью. Так, в Башкирии, под Уфой, планируется открыть особую экономическую зону технико-внедренческого типа, которая должна будет консолидировать научно-производственный потенциал вузов и технопарков, расположенных в республике. Минэкономразвития России рекомендовало субъектам создавать ОЭЗ исходя из специфики региональной экономики. Создание инновационной экономической зоны под Уфой как раз должно вписываться в эту концепцию. Очевидно, решение правительства продиктовано низкой эффективностью работы некоторых ОЭЗ. Так, согласно рейтингу, обнародованному тем же Минэкономразвития РФ, требуется развитие и улучшение работы особых экономических зон «Томск», «Калуга», «Ульяновск», «Узловая» (Тульская область) и «Лотос» (Астраханская область).
Сергей Станкевич полагает, что «единственный пример относительно успешной ОЭЗ — «Алабуга» в Татарстане, существующей благодаря относительно самостоятельной разумной политике регионального руководства. Но это оазис в пустыне. Без фундаментальной смены экономической политики в стране в пользу инвестиционного роста ни ОЭЗ, ни другие инструменты развития перспективы не имеют».
Марат Хамидуллин также отмечает слабую эффективность ОЭЗ «Ульяновск».
«В то же время следует обратить внимание на планомерную работу в этом направлении властей Башкирии и Татарстана. На мой взгляд, именно эти регионы сегодня становятся локомотивами развития ОЭЗ в стране. Власти обеих республик демонстрируют максимально грамотный подход. Результаты применения подобных экономических инструментов тоже налицо», — считает эксперт.
По мнению Дмитрия Лобойко, оценка эффективности работы ОЭЗ зависит от того, насколько федеральная и региональная власть находят общие интересы в этом процессе.
Действительно, опыт особых экономических зон показывает, что успешнее всего они развиваются в сильных регионах (Московская область, Татария, Башкирия), а провальные проекты чаще всего связаны с небогатыми субъектами (республики Северного Кавказа, Ульяновская область). Вероятно, можно ожидать, что, как и вся российская экономика, ОЭЗ будут концентрироваться вокруг экономически сильных регионов, способных привлекать инвестиции благодаря своему экономическому потенциалу и внятной региональной экономической политике.
Справка Минэкономразвития РФ
В России функционирует 38 ОЭЗ в 31 регионе (19 промышленно-производственных, семь технико-внедренческих, десять туристско-рекреационных и две портовые). По состоянию на 15 марта 2021 года в ОЭЗ зарегистрированы 856 резидентов, из которых 149 компаний с участием иностранного капитала из 41 страны. Общий объем осуществленных инвестиций резидентов составляет порядка 497 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 42 тысяч новых рабочих мест. Все площадки ОЭЗ обеспечены абсолютно новой и современной инфраструктурой.