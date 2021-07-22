В России в ближайшее время появится ещё одна особая экономическая зона (ОЭЗ). Постановление об этом в начале июля было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Новая ОЭЗ промышленно-производственного типа будет создана в Новгородской области и получит соответствующее название. «Новгородская» должна стать 39-й особой экономической зоной в России, но степень их эффективности до сих пор вызывает среди экспертов дискуссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

Льготные анклавы

Активное развитие ОЭЗ в России началось с декабря 2005 года, когда решением российского правительства были созданы шесть таких зон. Всего существует четыре типа особых экономических зон: промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые. В последнее время наиболее активно идёт создание промышленно-производственных зон. Только в течение последнего года их было создано четыре, а «Новгородская» должна стать пятой. Общее число таких зон уже достигло девятнадцати. Намного сложнее идёт процесс создания технико-внедренческих ОЭЗ — за последние пять лет создана лишь одна, в Саратовской области. Несмотря на заявления власти о необходимости развития внутреннего туризма, также только одна зона («Мамисон» в Северной Осетии) появилась в сегменте туристско-рекреационных зон.

53.mchs.gov.ru Новгородская область.

Опыт создания ОЭЗ характерен не только для России. Политолог Сергей Станкевич отмечает, что такие зоны сыграли важнейшую роль в становлении современной китайской экономики. При этом он уверен, что в России они не будут столь же эффективными.