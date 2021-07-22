В России в ближайшее время появится ещё одна особая экономическая зона (ОЭЗ). Постановление об этом в начале июля было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Новая ОЭЗ промышленно-производственного типа будет создана в Новгородской области и получит соответствующее название. «Новгородская» должна стать 39-й особой экономической зоной в России, но степень их эффективности до сих пор вызывает среди экспертов дискуссии.

Иван Шилов ИА REGNUM
Великий Новгород

Льготные анклавы

Активное развитие ОЭЗ в России началось с декабря 2005 года, когда решением российского правительства были созданы шесть таких зон. Всего существует четыре типа особых экономических зон: промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые. В последнее время наиболее активно идёт создание промышленно-производственных зон. Только в течение последнего года их было создано четыре, а «Новгородская» должна стать пятой. Общее число таких зон уже достигло девятнадцати. Намного сложнее идёт процесс создания технико-внедренческих ОЭЗ — за последние пять лет создана лишь одна, в Саратовской области. Несмотря на заявления власти о необходимости развития внутреннего туризма, также только одна зона («Мамисон» в Северной Осетии) появилась в сегменте туристско-рекреационных зон.

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Новгородская область.

Опыт создания ОЭЗ характерен не только для России. Политолог Сергей Станкевич отмечает, что такие зоны сыграли важнейшую роль в становлении современной китайской экономики. При этом он уверен, что в России они не будут столь же эффективными.

«В России при нынешней экономической политике это невозможно в принципе. Смысл ОЭЗ состоит в массовом (именно массовом) привлечении частных инвестиций и инвесторов — на особо благоприятных долгосрочных условиях. В России сейчас государство — единственный стратегический инвестор. Все крупные частные проекты — только околобюджетные. Значимых иностранных инвестиций не предвидится. Офшорные капиталы не возвращаются, ибо обоснованно не верят ни в какие амнистии — глаза-то и головы у всех есть. Зачем в этой ситуации ОЭЗ? Только создавать анклавы для ухода от налогов».
Сергей Станкевич

Руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко полагает, что особые экономические зоны могут создаваться под конкретных «игроков» и потому правительству будет выгодно продолжать практику их создания.

«Сейчас в России функционирует 38 ОЭЗ, а еще год назад их было на пять меньше. Практика создания ОЭЗ себя оправдывает и с точки зрения экономики, и с точки зрения политики с социальной сферой. Иначе власти не создавали бы новые зоны. Всё просто: когда создаются «особые правила», то это делается чаще всего под конкретных игроков с четким пониманием их нужд и предполагаемой выгоды. А потому это априори эффективно. Где-то налоги смягчают, где-то таможенные сборы отменяют, где-то льготы вводят.
Одна из целей создания ОЭЗ — в привлечении иностранных инвесторов. Находясь под санкциями, России сложно привлекать иностранный капитал. А ещё есть недостатки в процедурах отбора проектов, проблемы неоптимального разграничения полномочий между федеральными и региональными властями и так далее».
Дмитрий Лобойко
Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
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Главной декларируемой задачей особых экономических зон является не только привлечение инвестиций, но и создание новых рабочих мест, как результат — повышение жизненного уровня населения. Но, как полагает директор Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций Марат Хамидуллин, не все ОЭЗ справляются с этой ролью.

«Особые экономические зоны призваны стать магнитом притяжения инвестиций в регионы. Соответственно, их ключевая задача — повысить уровень жизни населения конкретной территории, в том числе благодаря созданию высокотехнологичных рабочих мест. Однако в реальности далеко не все подобные проекты оказываются эффективными. Можно вспомнить, с каким размахом во многих регионах открывались такие зоны. Оказались ли все они успешными? Конечно же нет!»
Марат Хамидуллин

Эффективность ОЭЗ

Создание новых ОЭЗ не ограничивается только Новгородской областью. Так, в Башкирии, под Уфой, планируется открыть особую экономическую зону технико-внедренческого типа, которая должна будет консолидировать научно-производственный потенциал вузов и технопарков, расположенных в республике. Минэкономразвития России рекомендовало субъектам создавать ОЭЗ исходя из специфики региональной экономики. Создание инновационной экономической зоны под Уфой как раз должно вписываться в эту концепцию. Очевидно, решение правительства продиктовано низкой эффективностью работы некоторых ОЭЗ. Так, согласно рейтингу, обнародованному тем же Минэкономразвития РФ, требуется развитие и улучшение работы особых экономических зон «Томск», «Калуга», «Ульяновск», «Узловая» (Тульская область) и «Лотос» (Астраханская область).

(сс) Nail Ziyatdinov Особая экономическая зона «Алабуга»
Особая экономическая зона «Алабуга», главное административное здание

Сергей Станкевич полагает, что «единственный пример относительно успешной ОЭЗ — «Алабуга» в Татарстане, существующей благодаря относительно самостоятельной разумной политике регионального руководства. Но это оазис в пустыне. Без фундаментальной смены экономической политики в стране в пользу инвестиционного роста ни ОЭЗ, ни другие инструменты развития перспективы не имеют».

Марат Хамидуллин также отмечает слабую эффективность ОЭЗ «Ульяновск».

«В то же время следует обратить внимание на планомерную работу в этом направлении властей Башкирии и Татарстана. На мой взгляд, именно эти регионы сегодня становятся локомотивами развития ОЭЗ в стране. Власти обеих республик демонстрируют максимально грамотный подход. Результаты применения подобных экономических инструментов тоже налицо», — считает эксперт.

По мнению Дмитрия Лобойко, оценка эффективности работы ОЭЗ зависит от того, насколько федеральная и региональная власть находят общие интересы в этом процессе.

«Во-первых, эффективность разных ОЭЗ сложно сравнивать между собой. Все они разные, и подвести их к общему знаменателю практически невозможно. Ведь сама идея создания таких зон подразумевает наличие неких особенных естественных условий, дающих преимущество конкретной территории, где такая зона создается. Потому сравнивать потенциалы Магадана и Сочи сложно. В чём-то преимущества у первого, в чём-то у второго. Во-вторых, политика сильно влияет на функционирование этих зон. В итоге жизнеспособность той или иной ОЭЗ зависит от воли региональных и федеральных властей. Потому эффективность конкретных зон — это косвенный показатель гармоничности отношений центральных и региональных властей, то есть это политика, а не экономика.
Например, лидерами по количеству резидентов промышленно-производственных зон являются Татарстан и Липецкая область, следом с заметным отрывом идут Самарская и Свердловская губернии. Это показатель успешности и самих ОЭЗ, и региональных властей. Хотя и эта логика не 100%-я: количество резидентов ОЭЗ в Чечне, по данным Минэкономразвития, нулевое. Но ясно же, что это не говорит о кризисе отношений Кадырова и правительства РФ. Просто ОЭЗ на Северном Кавказе не востребована — местные элиты зарабатывают на другом. По нулям также показатель ОЭЗ, созданных в Северной Осетии, Кабардино-Балкарской Республике и Дагестане».
Дмитрий Лобойко
Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Воротила

Действительно, опыт особых экономических зон показывает, что успешнее всего они развиваются в сильных регионах (Московская область, Татария, Башкирия), а провальные проекты чаще всего связаны с небогатыми субъектами (республики Северного Кавказа, Ульяновская область). Вероятно, можно ожидать, что, как и вся российская экономика, ОЭЗ будут концентрироваться вокруг экономически сильных регионов, способных привлекать инвестиции благодаря своему экономическому потенциалу и внятной региональной экономической политике.

Справка Минэкономразвития РФ

В России функционирует 38 ОЭЗ в 31 регионе (19 промышленно-производственных, семь технико-внедренческих, десять туристско-рекреационных и две портовые). По состоянию на 15 марта 2021 года в ОЭЗ зарегистрированы 856 резидентов, из которых 149 компаний с участием иностранного капитала из 41 страны. Общий объем осуществленных инвестиций резидентов составляет порядка 497 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 42 тысяч новых рабочих мест. Все площадки ОЭЗ обеспечены абсолютно новой и современной инфраструктурой.