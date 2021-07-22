Минувшей ночью в городе Одессе выпала двухмесячная норма осадков, что спровоцировало затопление некоторых улиц города, сообщают местные СМИ и социальные сети.

Omr.gov.ua Ночной ливень в Одессе

Мэр города Геннадий Труханов заявил, что после сильных ливней город оказался на грани природной катастрофы. Глава города подчеркнул, что из-за дождя уровень воды в Хаджибейском лимане поднялся до уровня дамбы, которая защищает дорогу в районе Пересыпь. В случае продолжения дождя дамба может разрушиться, что угрожает полным затоплением некоторых районов города.

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Результаты непогоды в социальной сети Facebook обсудили в сообществе «Одесса как она есть». Многие отметили, что в Одессе часто затапливает улицы после ливней и удивляться этому не стоит. Иные делились впечатлением от грозы, сравнив произошедшее с «апокалипсисом». Люди также опубликовали фотографии и видеозаписи из пострадавших районов города.

Omr.gov.ua Одессу затопило

«Чему удивляться? Все строят дома, но не строят дороги, ливневки, стоки и т. д. Многие хотят жить в Одессе. Она красива, но это до той поры, пока ты турист или отдыхающий на месяц. Как дождь, везде практически город превращается в Венецию (плохого варианта). Всё плывет, сырость, грязи потоки, все подвалы в воде…» — прокомментировала Valeri S.

«Это не первый раз в нашем городе. Пересыпь всегда плавает, сколько здесь живу, а живу 48 лет. И деревья валило, всегда все это было, не понимаю паники. Это природа, это было, есть и будет…» — добавила Larik.

«И чего так орать… Можно подумать, что впервые. Ну, дождик, ну деревья повалил», — отреагировала Марина Д.

«Как можно было спать, когда так гремело, как будто небо разрывало, молнии сверкали, шквальный сильнейший ветер с проливным дождем. Страх и ужас. И ты стоишь у окна, бессилен что-либо сделать, только молить Бога, чтобы спас от беды», — отреагировала Галина П.

Omr.gov.ua Попытка расчистить ливневку

«На Пересыпи просто *опа, первые этажи плавают, по пояс воды, люди очень пострадали…» — добавила Аннет Г.

«Спасибо нашему дорогому правительству, что тратит деньги на войну, а не на благоустройство в Украине», — отреагировала Елена.

«Потому, что убирать надо улицы нормально, вовремя вывозить мусор! Тогда ливневки не так будут забиваться! И апокалипсиса не будет! А так благодаря «работе» коммунальщиков и не то ещё будет!» — отметила Татьяна Г.

«Да ладно! Каждый дождь заканчивается апокалипсисом!» — подытожила Dana D.

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