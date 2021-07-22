В СМИ активно обсуждается статья в Frankfurter Allgemeine Zeitung, в которой автор, глава венского представительства Фонда имени Фридриха Эберта, говорит о некой «европейской мечте» по поводу возможности подчинить себе Россию. Мол, наша страна эту мечту «разрушила». Сама по себе такая констатация — хороший сигнал, но сказанное нуждается в уточнении.

Е. С. Малолетков. Полон враг коварства и злобы. Смотри в оба! (фрагмент) 1961

Начну с того, что слово «мечта» в данном случае явно не уместно. Серьёзные политики или деловые люди не мечтают, а рядовым жителям Европы сегодня тем более не до таких «мечтаний». Но политики по своей недальновидности или под чужим влиянием могут испытывать другое: иллюзии. Вот об иллюзии, вредной иллюзии, в данном случае и идёт речь.

Эта иллюзия, однако, сформировалась не на пустом месте. Представьте себе, чтобы в Европе в 1950-е или в последующие два десятилетия кто-то «мечтал», что в результате обострения отношений с западными странами Советский Союз «пойдёт на попятную». Экономическое давление на СССР тогда оказывалось, это известно, но его целью было затруднить развитие советской экономики, а не изменить политику советского руководства. Такого под внешним давлением просто быть не могло. Причиной нынешних европейских иллюзий стала слабая внешняя и внутренняя политика самой нашей страны после 1985 года, породившая такие иллюзии. Теперь европейцам придётся их изживать. Впрочем, происходившее в 1990-е и начале 2000-х годов будет давать о себе знать и у нас — слишком много вредного и в плане конкретных решений и действий, и в плане формирования мировоззрения было сделано тогда. Нам тоже есть что изживать.

Lear 21 Ноябрь 1989 Берлинская стена с взобравшимися на неё немцами на фоне Бранденбургских ворот

Понятно, что в Европе, особенно в её крупных и влиятельных государствах, должны осознавать, что политика, которую Европа во главе с Европейским союзом в последние годы проводит в отношении России, находится в тупике, и должны искать выхода из этого положения. В контексте таких поисков хорошо то, что для таких стран, как Германия, Франция, Австрия, Италия, некоторых других политика в отношении России не является ключевым вопросом сохранения элитами своего положения во власти: больше оснований ожидать от них здравомыслия; меньше — «паралича мышления».

Наоборот, в странах Прибалтики, Польше, Чехии, ряде других восточноевропейских государств, русофобия является способом выживания нынешних элит, это их главный ресурс, который востребован США и связанными с ними наиболее агрессивными кругами евробюрократов. Эта публика, активно внедрённая Вашингтоном в Европейский союз и НАТО, конечно, ошарашена происходящим на российском направлении, но тоже не в параличе, она будет мешать веяниям здравомыслия. В этом противостоянии на политическом уровне и будет состоять суть внутренней борьбы в Европе по вопросу об отношениях с Россией.

Как мы наглядно видим по событиям вокруг «Северного потока — 2», но это видно и не только по этой истории, крупный европейский бизнес заинтересован в том, чтобы взаимовыгодные проекты торгово-экономического сотрудничества с нашей страной осуществлялись без политических препятствий. Это, я думаю, ключевой момент, и руководству России надо сделать всё необходимое, чтобы это сотрудничество, как это и происходит, не было нагружено политическими «довесками» с нашей стороны. Это сотрудничество само по себе — крупная политика, ориентированная в будущее и России, и Европы. В то же время все попытки противников такого сотрудничества «нагружать» его политическими составляющими должны жёстко отклоняться. Объективное совпадение экономических интересов России и большинства европейских стран сделает своё положительное дело.

Автор статьи в Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что внутреннее развитие России, а также развитие её внешней политики «вызывает отторжение в ЕС и США» и «изумляет как Восток, так и Запад».

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече с Министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. 2016

Отторжение Западом для нас не ново, и состояние холодной войны с ним (для слабонервных можно заменить это понятие словами «мирное сосуществование») я бы назвал лучшим из возможных для внутреннего развития России состояний мировой политики. Оно тем более необходимо сегодня, когда Запад настойчиво губит свою цивилизацию, губит у себя человека как такового и требует, чтобы и в странах на территории бывшего СССР, включая Россию, эта цивилизация вавилона и содома активно насаждалась. От этого просто необходимо отгородиться.

Если, отгородившись, мы сумеем удержать своё культурно-историческое «Я», обопрёмся на лучшие достижения великого для нашей страны XX советского века, дадим им развитие, то Россия, действительно, сможет ещё раз, как в 1930-е — 1960-е годы, изумить и Запад, и Восток.