Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля подписал закон «О коренных народах», который ранее был принят Верховной радой. В соответствии с законом, «коренными» являются этнические меньшинства Украины, не имеющие своего государства за пределами страны, например крымские татары, караимы и крымчаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинский национализм

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского журналиста и популярного блогера Анатолия Шария, а также на странице канала «112 Украина». Также новость обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что этот закон не столько о коренных народах, сколько об ущемлении прав русских на Украине.

«Странно. Исходя из этого закона, украинцы не являются коренным народом в Украине», — написал Yuri K.

«Не являются, это ведь давно видно. Разве свой народ так геноцидили бы, как сейчас геноцидят украинцев «наши» правители? Тарифами, ценами и дебильными законами», — отметил ему Alexey S.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины

«Почему румыны не упоминаются? Бессарабия и Буковина — две немаленькие области с коренным народом», — не понимает Татьяна Г.

«Интересно, сколько их в сумме? Коренных народов-то?» — задался вопросом Дмитрий О.

«Караимов и крымчаков около 1500 осталось, первых чуть больше, а крымчаки почти полностью были истреблены во время немецкой оккупации. А за караимов заступились татары, потому что караимы ближе по вере к мусульманству, но у них не мечети, а кенассы, а крымчаки к иудаизму [относятся], но какая-то отдельная ветвь, но не евреи», — пишет Марина С.

«Самое забавное, что, по логике этого клоуна, в закон не включили гагаузов, которые полностью попадают под логику этого ублюдочного закона. Но если их включить, то для них нужно что-то делать тогда, а так приняли, а татары — в Крыму живут, им до лампочки, что там рада принимает», — отметил Георгий А.

«Ну, в США англоязычные тоже не относятся к «коренным народам». Но, в отличие от Украины, образование на городском английском языке там не запрещено. И книгоиздание. Вопрос не в том, кто «коренной», а в восстановлении равноправия русскоязычных граждан — русскоязычного городского образования (вузов и школ), книгоиздания и т. п.», — добавил Sergey K.

«Твою дивизию! Вроде в школе нас учили неплохо, но этих народностей я не знала. Зато я знала, что я и мои родители русские, родились там, где живём, работаем, платим налоги, отец уже в сырой земле, и мы — никто! Так вот, пусть тогда эти люди и платят налоги и содержат этих тупорылых историков, мать их так! Что вы будете делать, если всё русскоязычное население выедет с Украины? Сколько можно унижать народ? Кому на фиг нужен этот закон и к кому Зе себя причислил — к крымчакам или караимам?» — эмоционально отреагировала Оксана Ч.

«Позвольте спросить, а украинский народ где? Вы же везде кричите: «Крым — это Украина!». А получается, что там украинцам места нет по вашему закону», — пишет Надежда Л.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

«Караимов вообще на планете 2000 человек. Проживают на Львовщине, в Житомире и в Крыму 500 человек. Для чего этот популизм? Никаких же преференций у малочисленных народов всё равно не будет. Один пиар!» — отреагировала Ира К.

«Теперь надо и учебники истории переписывать. Оказывается, первыми поселились на нашей земле не древние укры, а древние татары! Надо и в конституцию занести пункт, что президентом может стать только представитель коренного народа. А то понаехали разные зеленские и свои порядки тут устанавливают!» — иронизирует Владимир.

«Главное — душить русских. Пока ущемлением прав, потом что-нибудь придумают. Типа на колени за то, что были «оккупантами». Хотят убить в человеке его родство, преемственность. То есть надо ненавидеть свое прошлое…» — отметила читательница под псевдонимом Марфа Лесная.

«Про коренные народы пусть он расскажет в селе Гусарка Запорожской области, где жили пра-прародители моих родителей. И как ни странно — они все русские! И жили здесь всегда!!!» — подытожил Alex T.

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