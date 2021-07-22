«Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории», — заявил глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Слова ученого приводит ТАСС, ссылаясь на утечку информации из небезызвестной лаборатории Китая. Ухань — такое же знаковое место для человечества, как совсем недавно неизвестный никому, но ставший внезапно знаменитым Челябинск после падения метеорита. Вот только тот случай был безобидным, не считая десятка выбитых в городе окон от ударной волны. Их быстренько остеклили заново, а метеорит торжественно привезли в столицу РФ и выставили на всеобщее обозрение в новой Третьяковке. Просто как экспонат, редкого гостя небесных сфер. Я тоже держала его в руках, ощутив приятный холодок жизни иных планет.

С Уханем — дело совсем иного рода: вирус «короны» вот уже полтора года держит человечество в напряжении и страхе. Буквально вчера мне позвонила коллега с сообщением о собственной болезни и о тяжелом состоянии еще одной нашей общей подруги.

Я уже боюсь читать сообщения, если честно. За время пандемии ушли из мира не менее пяти коллег и друзей. Все не пенсионеры. Ковид — причина смерти. Поэтому, безусловно, такие вести с фронта не дают шансов Китаю просто так забыть о случившемся и похоронить историю старта пандемии в Ухане. Отсюда и обвинения.

zhizhou deng Коронавирус в Китае

Помните знаменитую фразу «О чем молчат в Вашингтоне»? Наверняка да. Теперь сказали бы, что это мем. Нынешним мемом могла бы стать фраза «О чем молчат в Пекине». Этот вопрос я адресовала эксперту по Китаю Леониду Ковачичу.

«Вопрос происхождения коронавирусной инфекции перешел в плоскость политического противостояния между КНР и США, — поясняет он. — Как только США стали высказывать предположения, что вирус мог распространиться в результате утечки из лаборатории в Ухане, власти КНР заняли сначала оборонительную, а потом наступательную позицию. Они утверждают, что хотя официально первые случаи заболевания были зарегистрированы в Ухане, на самом деле инфекция могла распространяться и раньше, в том числе в США. Пекин утверждает, что лаборатория в Ухане оборудована по последнему слову техники и никакой утечки быть не могло. Во время визита экспертной группы ВОЗ в Ухань им продемонстрировали данную лабораторию, после чего было сделано заключение, что утечка вируса была крайне маловероятна».

Так почему снова возник вопрос? Если уже были какие-то исследования и выводы? По мнению Вашингтона, поясняет эксперт, «Китай не предоставил ВОЗ так называемые «сырые» данные о первых случаях заражения, что не позволяет сделать комплексный анализ происхождения инфекции». А что Китай? Китай настаивает, со своей стороны, на расследовании ВОЗ на территории США, а также в американских вирусологических лабораториях по всему миру, например в биолаборатории Форт Детрик.

«Таким образом, вопрос происхождения COVID-19 все больше становится объектом политического противостояния двух стран. На ВОЗ оказывается давление с обеих сторон. Именно поэтому ВОЗ сначала объявила, что версия лабораторного происхождения вируса крайне маловероятна, а впоследствии глава ВОЗ выразил мнение, что нужно проводить дополнительные исследования, чтобы исключить возможность лабораторной утечки», — заключил Леонид Ковачич.

Если честно, меня, как и мир, мало волнуют политические игры стран, а больше волнует истина. Потому что это не просто вопрос ответственности, это вопрос спасения от COVID-19. Если его кто-то синтезировал, значит, заложил программу. Значит также, что имеет «противоядие». И вот это обстоятельство — самое главное. Не имеет значения сегодня, кто прав, кто виноват. «Нюрнбергский процесс» можно и отложить ради блага планеты. Сегодня важно понять одно — политикам, ученым, народам и континентам — мы стоим на грани жизни и смерти. И эта грань обязывает всех, вне зависимости от степени причастности, вины или невиновности, говорить правду и только правду. Иначе пропадем.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

«До 30 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не сталкивался и не изучал SARS-CoV-2», — утверждает представитель китайской стороны и добавляет: «Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал и не допускал утечки SARS-CoV-2». Ну, и самый главный аргумент Пекина — «до настоящего момента никто из сотрудников или студентов института не заражался коронавирусом». По крайне мере, такое заявление Юань Чжимина приводит ТАСС.

Зато сколько людей планеты уже заразились COVID-19! Сколько инвалидизировано! Сколько умерло! И сколько, сколько, сколько всего еще впереди!

Эти вопросы заставляют искать ответы. И чем быстрей они будут найдены, тем быстрей удастся победить заразу. Таково же мнение и главы ВОЗ. Тедрос Гебрейесус заявил о необходимости скорейшего изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и рассчитывает на помощь КНР. Пока же, по его словам, такой помощи нет, в частности, нет доступа к данным о начале пандемии.

Другими словами, если вспомнить снова мудрость древних, «темна вода во облацех». А хотелось бы чистого неба над головой! Пока это, увы, лишь мечта. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране возросло до 6 054 711. Ежедневно заболевших в России прибавляется на 24 000 с лишком. 151 501 человек уже никогда не увидит звездного неба над головой. Зато нравственный закон внутри нас обязывает спасать живых и больных, разобраться во всем, чтобы суметь дать отпор коронавирусной инфекции.