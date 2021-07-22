Ведущая газета Японии «Асахи симбун» не смогла не откликнуться на критику со стороны российских спортсменов и тренеров предоставленного жилья в олимпийской деревне.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпиада в Токио

Хотя редакция соглашается с критическими замечаниями, она не преминула уколоть русских, напомнив, что Россия «не допущена к участию в Олимпиаде в Токио на уровне национальной команды из-за систематического нарушения антидопинговых правил». Подтекст, на наш взгляд, таков: «Скажите спасибо, что вообще оказались в Токио, а не жалуйтесь на условия».

Газета пишет: «По сообщениям российских государственных СМИ, Олимпийский комитет России в одностороннем порядке раскритиковал ситуацию в олимпийской деревне, заявив, что «санузлы в комнатах крошечные», «очень плохое подключение к интернету» и «вообще, это не то место, где спортсмены могут с комфортом жить и отдыхать». И приводится высказывание участника всех подряд летних Олимпийских игр начиная с 1988 года в Сеуле, а ныне руководителя российской Федерации фехтования Ильгара Мамедова: «Я лично никогда не сталкивался с такими (ужасными) условиями в Олимпийской деревне. Я, мягко говоря, удивлен ситуацией в деревне, которая явно не предназначена для удобного проживания спортсменов. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня в Токио как будто находится в средневековье. Мне лично все равно, но мне жалко спортсменов».

Господину Мамедову, видимо, не ведомо, что, например, крохотные туалетные комнаты в квартирках большинства жителей Страны восходящего солнца, которые они называют «кроличьими клетками», это общепринятый стандарт. И избранный японскими строителями проект предназначен не столько для спортсменов, сколько для японцев, которым по завершении Игр будут проданы эти квартиры в олимпийской деревне на насыпном острове в токийском районе Харуми.

Цитата из видео на YouTube Олимпийская деревня в Токио

Конечно, низкие потолки, отсутствие горячей воды в душе, который высокорослым спортсменам приходится принимать на корточках, немалое неудобство. Как и то, что одного туалета и душа в номере на 4−5 человек явно недостаточно. Газета продолжает цитировать сетования господина Мамедова: «Даже непонятно, есть ли в моей комнате окно или нет. Более того, совмещенный санузел кажется санузлом внутри пассажирского самолета и имеет площадь не более 1,5 квадратного метра. И такой санузел во всех номерах! При таких условиях здесь явно возникнут очереди. Я даже не могу себе представить, как этим санузлом смогут пользоваться спортсмены? Это совершенно ненормально».

Вот такие они — контрасты высокотехнологичной Японии XXI века. Помню искреннее удивление японцев при посещении в советские времена полученной бесплатной просторной трехкомнатной квартиры семьи рабочего с двумя детьми в Волгограде. Дабы не было впечатления «потемкинской деревни», японцам было предложено самим выбрать для посещения квартиру в заводском жилом доме. Помню и смущенного рабочего, который открыл дверь гостям из Японии… в трусах.

Вопрос о неудобствах спортсменов в жилищах олимпийской деревни был поднят на пресс-конференции в пресс-центре Олимпиады с участием Сэйко Хасимото, председателя оргкомитета Игр, и Тосиро Муто, его исполнительного директора. Господин Муто заявил: «Слышу об этом впервые. Олимпийская деревня должна быть комфортным местом для проживания всех спортсменов». Сэйко Хасимото сказала: «Я постараюсь принять в связи с этим необходимые меры как можно скорее», продемонстрировав искреннее желание исправить ситуацию, отмечает «Асахи симбун». Однако мелочи, конечно, можно устранить, но квартирки-то не переделаешь.

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Японцам, конечно, неловко за такое «гостеприимство» в отношении собравшихся со всего света спортсменов. В своих комментариях они не щадят своих руководителей: