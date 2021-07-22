Олимпиада в Токио: «Что для японца хорошо, то русскому смерть»
Ведущая газета Японии «Асахи симбун» не смогла не откликнуться на критику со стороны российских спортсменов и тренеров предоставленного жилья в олимпийской деревне.
Хотя редакция соглашается с критическими замечаниями, она не преминула уколоть русских, напомнив, что Россия «не допущена к участию в Олимпиаде в Токио на уровне национальной команды из-за систематического нарушения антидопинговых правил». Подтекст, на наш взгляд, таков: «Скажите спасибо, что вообще оказались в Токио, а не жалуйтесь на условия».
Газета пишет: «По сообщениям российских государственных СМИ, Олимпийский комитет России в одностороннем порядке раскритиковал ситуацию в олимпийской деревне, заявив, что «санузлы в комнатах крошечные», «очень плохое подключение к интернету» и «вообще, это не то место, где спортсмены могут с комфортом жить и отдыхать». И приводится высказывание участника всех подряд летних Олимпийских игр начиная с 1988 года в Сеуле, а ныне руководителя российской Федерации фехтования Ильгара Мамедова: «Я лично никогда не сталкивался с такими (ужасными) условиями в Олимпийской деревне. Я, мягко говоря, удивлен ситуацией в деревне, которая явно не предназначена для удобного проживания спортсменов. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня в Токио как будто находится в средневековье. Мне лично все равно, но мне жалко спортсменов».
Господину Мамедову, видимо, не ведомо, что, например, крохотные туалетные комнаты в квартирках большинства жителей Страны восходящего солнца, которые они называют «кроличьими клетками», это общепринятый стандарт. И избранный японскими строителями проект предназначен не столько для спортсменов, сколько для японцев, которым по завершении Игр будут проданы эти квартиры в олимпийской деревне на насыпном острове в токийском районе Харуми.
Конечно, низкие потолки, отсутствие горячей воды в душе, который высокорослым спортсменам приходится принимать на корточках, немалое неудобство. Как и то, что одного туалета и душа в номере на 4−5 человек явно недостаточно. Газета продолжает цитировать сетования господина Мамедова: «Даже непонятно, есть ли в моей комнате окно или нет. Более того, совмещенный санузел кажется санузлом внутри пассажирского самолета и имеет площадь не более 1,5 квадратного метра. И такой санузел во всех номерах! При таких условиях здесь явно возникнут очереди. Я даже не могу себе представить, как этим санузлом смогут пользоваться спортсмены? Это совершенно ненормально».
Вот такие они — контрасты высокотехнологичной Японии XXI века. Помню искреннее удивление японцев при посещении в советские времена полученной бесплатной просторной трехкомнатной квартиры семьи рабочего с двумя детьми в Волгограде. Дабы не было впечатления «потемкинской деревни», японцам было предложено самим выбрать для посещения квартиру в заводском жилом доме. Помню и смущенного рабочего, который открыл дверь гостям из Японии… в трусах.
Вопрос о неудобствах спортсменов в жилищах олимпийской деревни был поднят на пресс-конференции в пресс-центре Олимпиады с участием Сэйко Хасимото, председателя оргкомитета Игр, и Тосиро Муто, его исполнительного директора. Господин Муто заявил: «Слышу об этом впервые. Олимпийская деревня должна быть комфортным местом для проживания всех спортсменов». Сэйко Хасимото сказала: «Я постараюсь принять в связи с этим необходимые меры как можно скорее», продемонстрировав искреннее желание исправить ситуацию, отмечает «Асахи симбун». Однако мелочи, конечно, можно устранить, но квартирки-то не переделаешь.
Японцам, конечно, неловко за такое «гостеприимство» в отношении собравшихся со всего света спортсменов. В своих комментариях они не щадят своих руководителей:
kdp
Больше Олимпиаду в Японию не приглашайте! Сколько «вбухано» в нее кровных денег японских налогоплательщиков?! Показное бесполезное мероприятие, от которого только страдают простые японские граждане!
tak
Если оргкомитет говорит, что надо принимать какие-то меры, то значит, все это правда? Значит, под этим есть основание? А ведь сколько кричали о том, что создадут спортсменам отличные условия даже с расчетом на защиту от пандемии! Где все это? И кому достались огромные бюджетные деньги, выделенные на Олимпиаду?
cha
Да ничего эта Хасимото сделать не сможет. Пусть весь мир узнает, в каких стесненных условиях живут простые японцы. Ну максимум что-то там может быть сделают с интернетом. Да и то не факт!
?****
За наши деньги бог знает что настроили, а теперь улучшать? И снова за наши деньги? Народ и так терпит уже изо всех сил. Не нужна такая Олимпиада!
mas
Гнать надо таких, как исполнительный директор оргкомитета Муто! Он, видите ли, «ничего такого не слышал»! Но ведь председатель комитета Хасимото признала необходимость исправления ситуации. Так кому верить?
huohoigaho
Со своим уставом в чужой монастырь не ездят. У нас во всех домах санузлы 1,8×1,4 метра. И это еще хорошо. Не нравится — уезжайте!
nij
Что эта Хасимото хвастается, что исправит ситуацию? Она расширит стены? Увеличит санузлы? Сначала нужно думать, а потом говорить!
who
А почему интернет подключается кабелями, а не через Wi-Fi? Действительно, какое-то средневековье!
Junko
Русские любят пожаловаться. Я бывала в их квартирах. Они меньше, чем у нас в Японии. Ведь строилось все еще при социализме. А эти совмещенные «по-итальянски» санузлы. В Японии туалет, умывальник и «о-фуро» (ванна) всегда расположены отдельно.
Вон показывали однокомнатную квартирку Загитовой. Очень маленькая!
sug
Русским всегда нужно говорить «нет». Если им сказать «подумаем», то они воспринимают это как «да»!
fcj
Да, к интернету подключаться с помощью шнура — это уже средневековье!
А знают ли русские, во сколько раз дороже квадратный метр жилья в Японии, чем в России?
orooro
Токийская олимпиада, устроенная на долготерпении и страданиях японского народа, заслуживает самой суровой критики!
Такие бюджетные деньги, состоящие из наших налогов, так бездарно потрачены.
Олимпиада мешает повседневной жизни людей, угрожает Японии расширением пандемии СOVID-19.
Это мероприятие, которое выгодно только очень маленькой горстке японских политиков и нуворишей, можно разве что сравнить с поражением во Второй мировой войне!
tra
Да, насколько видно по телевизионным картинкам, условия очень плохие. Небольшие номера на 4−5 человек. Холодильников и телевизоров нет. Как вчетвером-впятером пользоваться туалетом? Ума не приложу.
Хорошо же Япония предстанет перед мировым сообществом!
Ну и поделом нам! Нечего было влезать в эту Олимпиаду!
hs1
Для Японии нынешние Олимпиады становятся неподъемными затратными мероприятиями. Пока не поздно, нам нужно отказаться от всяких претензий на зимнюю Олимпиаду-2032 в Саппоро!
007
Да, кровати на картонных коробках — это что-то! Позор! А ведь для спортсменов сон — это самое важное. Он помогает отдохнуть и расслабиться перед соревнованиями. Как же они будут спать в картонных кроватях!
yos
А все бизнес. Ведь строили Олимпийскую деревню для последующей продажи квартир. Вот их и сделали по японским меркам — «кроличьими домиками». Конечно, для привыкших к просторам россиян это неудобно. А вообще, спортсменам, живущим на Олимпиадах бесплатно, нечего жаловаться.
umi
Говорят, на Олимпиаду потратили 30 миллиардов долларов. А кто-то это проверял? Наверняка настоящие расходы раза в два больше.
В связи с Олимпиадой Япония все больше обрастает скандалами и превращается в обычное мафиозное государство!»