В среду, 21 июля, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси запретила двум республиканским представителям Джиму Бэнксу от Индианы и Джиму Джордану от Огайо присоединяться к избранному комитету по расследованию беспорядков на Капитолийском холме 6 января. Причиной такого решения спикера стало «поведение» этих представителей, они являются самыми громкими защитниками бывшего президента США Дональда Трампа, Бэнкси и Джордан усиливали ложные заявления Трампа о фальсификации выборов, присоединились к усилиям партии для оспаривания победы президента США Джо Байдена и выступали против расследования беспорядков. Пелоси сказала, что их поведение предполагает, что им нельзя доверять участие. Тем не менее она согласилась предоставить место трем другим избранным республиканцам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Большинство пользователей поддержали решение Нэнси Пелоси, назвав это «правильным выбором» и «восстановлением здравого смысла».

«Спасибо, Нэнси, за то, что не подвергаешь нас к часам болтовни, криков, плевков и лжи Джима Джордана», — написал @barbdignan.

Некоторые пользователи написали, что отстранение Бэнкса и Джордана могло повлиять на принятое решение, скорее всего не в пользу демократов, поэтому им и не разрешили участвовать.

«Почему? У нас разве не двухпартийность? Не должно ли быть разнообразия мнений, когда мы копаемся в культурной проблеме, которая оказала влияние на нацию? Почему они не хотят Джордана в комитете? Почему они так нервничают из-за этого? Это всё, о чем я спрашиваю», — спросил @callofdoodie.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Большая часть пользователей полностью поняла, почему именно этих республиканцев отстранили от участия в расследовании: они принимали участие в попытке захвата власти.

«Тяжело иметь двух конгрессменов, которые, возможно, помогали проведению восстания, в комитете, который его будет расследовать», — написал @DrJack84768529.

«Эти двое отрицали существование восстания с самого начала. Как они могут расследовать инцидент?» — написал @aliceann73.

Ряд комментаторов сравнили ситуацию с судом, в котором в качестве обвиняемого и судьи был бы один и тот же человек.

«Если бы Джим Джордан был в 1/6 комитета, было бы так же, как если бы О. Джей (О. Джей Симпсон — футболист, ставший известным после обвинения в двойном убийстве, — прим. Д.С.) был и подсудимым, и присяжным заседателем», — сравнил @noiserawker.

«Почему кто-то вообще разрешит тем, кто совершил преступление, также расследовать это преступление? Республиканская партия разрушила правило закона в этой стране», — считает @airblair44.

Некоторые пользователи предположили, что лидер Республиканской партии в палате представителей Кевин Маккарти лишь исполнил приказ Дональда Трампа, когда предоставлял списки Пелоси.

«Маккарти выбрал тех, кого Дональд Трамп сказал ему выбрать. Спикер приняла правильное решение. Это расследование. Республиканцам не должны разрешать использовать еще один способ распространения своей лжи. Я думаю, подходит выражение «мы так и попали в этот бардак!» — считает @CloningerBrian.

Ряд пользователей отметили, что назначение Джима Джордана было ожидаемым.

«Тот факт, что как только мы узнали, что Пелоси разрешила Маккарти выдвигать кандидатов, мы сказу коллективно сказали «смотрите, как он выберет Джордана», говорит сам за себя», — написал @RasKanji.

«Я знал, что он будет выбран, как никто другой», — прокомментировал @simonegilbert46.

В комментариях поинтересовались, по каким правилам будет работать комитет, потому что присутствие в нем республиканцев уже подрывает доверие к любому принятому решению.

«Мне интересно, какие правила. Я имею в виду, комитет будет расследовать членов Конгресса, в особенности Джима Джордана и Маккарти. Это был бы конфликт интересов. Маккарти никогда не собирался поддерживать всё это. Он слишком близок к проблеме», — отметил @ShortnSassyII.

Gage Skidmore Джим Джордан

Комментаторы также написали, что оба отстраненных республиканца давно должны были сидеть в тюрьме.

«Вы имеете в виду, она отстранила двух восставших, которые уже должны быть в тюрьме», — прокомментировал @BrianLangAuthor.

Напомним, палата представителей проголосовала за создание специального комитета по расследованию беспорядков на Капитолийском холме 1 июля. Всех конгрессменов в комитет назначает спикер палаты Нэнси Пелоси. Большинство будет составлять Демократическая партия, от республиканцев назначены Родни Дэвис, Келли Армстронг и Трой Нелс.

В мае Республиканская партия заблокировала создание специальной комиссии, использовав право на филибастер, чтобы никто так и не узнал, кто несёт ответственность за смертоносные атаки на Конгресс.

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