Президент Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение совершить визит в США 30 августа этого года. Об этом говорится в сообщении Белого дома, обнародованном 21 июля. Отмечается, что президент США Джо Байден «с нетерпением» ждет возможности приветствовать Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». реж Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Звоночек

Читайте также: Свидание Байдена и Зеленского назначено официально

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского журналиста Анатолия Шария. Многие указали на то, что Украина — государство, которое зависит от США и не имеет субъектности, а президенту Украины в данном случае дату встречи «назначили».

"Президент США Джо Байден примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа. Это позорище. Всегда даты согласовывают заранее, очень заранее, это же президент, а не разносчик пиццы. Здесь же грубо назначили дату приезда. Такого еще не было. Унижение», — написал на своей странице в социальной сети Facebook журналист, популярный украинский блогер Анатолий Шарий.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«А как иначе, позвали инструкции и указания получить. Все решения уже будут приняты без нас», — отреагировал Григорий Г.

«Холоп будет допущен к целованию руки барина. Тут даже нельзя использовать слова «вассал» и «сюзерен». Именно холоп и именно барин. Холопов иногда и на конюшню посылали, дабы высечь, если приказы барина были скверно выполнены», — пишет Маргарита К.

«Мне кажется, всё можно и по телефону Вове сказать. Это намного быстрее. Ни фотографирования, ни рукопожатий. Псаки могла бы за пять минут всё Вове рассказать», — добавил Jurij O.

«Обидно, что президента не пригласили, а вызвали. Обидно потому, что мы его избрали!» — написал Anatolii S.

«Каждый народ заслуживает своего руководителя. Каждое государство заслуживает отношение к себе. Каждый руководитель страны заслуживает отношение к себе. Как поставил себя на международной арене, так к тебе и относятся. Как поставила себя Украина и её президент месье Зеленский? Как государство-попрошайка, как президент-попрошайка. Начиная с 2014 года Украина только попрошайничает средства, которые потом разворовываются. Как можно решать что-то со страной, которой руководит не президент, а улица, притом не просто улица, а националисты, которые объединились просто с неонацистами. Тем более и так уже понятно, что Зеленский никакой не президент, а тупо наместник, управляющий колонизируемым государством — с вызовом к руководству с отчётом о проделанной работе и для получения очередного задания от колонизаторов», — добавил Dmitri B.

«Команду «к ноге» отдают чётко и без уговоров… Шавка хорошо поддаётся обучению. Никогда не подумала бы, что будет стыдно жить в своей стране. И что желание уехать как можно быстрее будет подавлять остальные чувства и переживания», — отметила Елена Д.

«Это последовательная политика. Кто даёт деньги, тот и говорит, когда прийти. Если страна управляемая внешне, то встречи назначают, а не согласовывают», — пишет Artemios V.

Владимир Зеленский

«Могли бы и 31-го вызвать, чтоб успеть летом встречу провести…» — добавила Ольга А.

«США и Германия договорились по Северному потоку. И тут же Белый дом объявил дату визита Зеленского в Вашингтон. 30 августа. Вот и подтверждение того, что это не встреча, а вызов на ковёр. Ещё интересная деталь. Виктория Нуланд заявила, что Германия обязуется добиваться продления на 10 лет соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа. Какие условия могут поставить перед нами? Учитывая усталость от Украины? Выполнить Минск? Изменить Конституцию? Ох, непростая осень ждёт Зеленского…» — написала на своей странице в социальной сети Facebook украинская журналистка Диана Панченко.

«Во внешней политике Зеленский про*рал всё, что только мог. С ним никто не желает общаться. Мирный процесс заблокирован. Транзитные возможности Украины стремятся к нулю. Поссорился со всеми соседями, с которыми не успел поссориться Порошенко. На его пустую «Крымскую платформу» не приедет никто. Во внутренней политике Зеленский про*рал всё, что только мог. 73% своих избирателей предал. Соврал практически во всём, что обещал на выборах. Тарифы повысил, вместо того, чтобы снизить их, как обещал. Президентом Украины так и не стал, скукожившись до президента майдана. Зачем нам такой президент?» — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

Читайте также: Зеленский ответил на приглашение Байдена и сказал, чего ждёт от встречи