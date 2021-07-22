После того как президент СШАДжо Байден достиг соглашения с Германией, в рамках которого Берлин сможет завершить строительство российского газопровода «Северный поток — 2», американский лидер столкнулся с бурей негодования со стороны своих же коллег по Демократической партии, которые уверены, что благодаря этой сделке Москва сможет нагреть руки за счет Украины, пишутЭндрю Десидерио иАлександр Уорд в статье, вышедшей 21 июля в Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

Вопрос газопровода уже является камнем преткновения между американскими законодателями и администрацией Байдена. Так, конгрессмены подавляющим большинством одобрили перечень обязательных санкций, направленных на срыв проекта трубопровода «Северный поток — 2», поскольку они считают, что его завершение чревато геополитическими и экологическими проблемами.

Тем не менее глава Белого дома отменил целый ряд этих санкций, стремясь восстановить отношения с такими странами — союзницами Вашингтона, как Германия, которая настаивает на завершении строительства «Северного потока — 2». Кроме того, 21 июля США и Германия объявили о сделке, направленной на то, чтобы успокоить Украину, которая от завершения строительства трубопровода потеряет больше всего.

«Я недоволен», — заявил сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн, член комитетов Сената по вооруженным силам и международным отношениям. — Меня оно [соглашение] не устраивает с точки зрения политики в отношении России, и меня оно не устраивает с точки зрения изменения климата».

Lawrence Jackson Сенат США

Его коллега сенатор Жанна Шахин, которая была одним из инициаторов введения санкций, подчеркнула, что она «скептически относится к тому, что [соглашения] будет достаточно, когда ключевой игрок за столом — Россия — откажется играть по правилам».

По сути, в администрации Байдена смирились с тем, что трубопровод будет завершен независимо от того, примут ли США меры для его остановки или нет. Предполагается, что в рамках соглашения, заключенного между США и Германией, бремя ответственности за обеспечение того, чтобы Украина, «пострадавшая от российской агрессии при Владимире Путине», не чувствовала себя брошенной из-за этого договора, возложено на Германию. Тем не менее Украина уже выступает с критикой Вашингтона и Берлина за то, что они оставили все попытки остановить строительство трубопровода.

Высокопоставленные официальные лица администрации, комментируя сделку, заявили, что Берлин назначит специального посланника, который поможет Киеву вести переговоры о продлении его соглашения по транзиту газа с Россией после 2024 года, когда заканчивается срок действия нынешнего договора.

Германия также создаст для Украины зеленый фонд на $1 млрд, который возглавят немецкие представители. Его цель будет заключаться в том, чтобы помочь стране осуществить переход к энергетике, основанной не на ископаемом топливе. В рамках первоначальных обязательств Киеву должны выделить не менее $175 млн. Украине нужны эти деньги, потому что она может потерять миллиарды, если ее транзитный контракт с Россией закончится.

Также будет предложен пакет мер по обеспечению устойчивости на €60 млн для эффективной защиты от кибератак. Более того, Германия расширит свое участие в Инициативе трех морей, ключевом форуме для стран Центральной и Восточной Европы для обсуждения региональных вопросов.

«Это обязательство призвано гарантировать, что Россия не будет злоупотреблять никакими трубопроводами, включая «Северный поток — 2», для достижения агрессивных политических целей, используя энергоносители в качестве оружия», — написали правительства США и Германии в совместном заявлении.

Bundeskanzlerin.de Встреча Ангелы Меркель и Джо Байдена

Официальные лица также утверждали, что ответственность за завершение строительства трубопровода несет администрация Дональда Трампа, а не команда Байдена.

«Мы делаем всё возможное в нынешних сложнейших условиях, — подчеркнул один из ее представителей, отметив, что, когда к власти пришла администрация Байдена, трубопровод был завершен более чем на 90%. — И при этом мы стараемся защитить нашего партнера, Украину, и это действительно наш приоритет».

Ничто из этого не удовлетворит демократов и республиканцев на Капитолийском холме, которые последние несколько дней выражали возмущение по поводу просочившейся информации о сделке между США и Германией.

«Как только [трубопровод] будет запущен, появятся уязвимости», — отметил в коротком интервью сенатор-демократ Бен Кардин, старший член сенатского комитета по международным отношениям.

«Я всегда чувствовал, что мы должны остановить это. Но сейчас мы находимся на той стадии, когда будет очень сложно предотвратить его эксплуатацию», — добавил он.

Еще один высокопоставленный демократ сенатор Крис Мерфи обратил внимание на то, что соглашение между США и Германией «несовершенно, но в данных обстоятельствах это хороший результат». По словам Мерфи, идея о том, что США могут остановить трубопровод, готовый на 98%, «основана на фантазиях, а не на реальности». Он уверен, что разрыв отношений между США и Германией «обошелся бы гораздо — неоправданно — дороже».

Соглашение Байдена с Германией вызвало резкую критику со стороны республиканцев, которые обвинили Байдена в «капитуляции» перед Путиным.

«Это геополитическая ошибка поколения», — заметил сенатор-республиканец Тед Круз, который был одним из инициаторов введе6ния санкций и который подталкивает кандидатов Байдена на посты в Госдепе принять меры в отношении трубопровода. — Российские диктаторы через десятилетия будут получать миллиарды долларов каждый год от подарка Джо Байдена».

Whitehouse.gov Джозеф Байден

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Сделка между США и Германией вызвала негодование не только членов Конгресса США. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил в совместном заявлении со своим польским коллегой, что договор «не может считаться достаточным для эффективного ограничения угроз, создаваемых «Северным потоком — 2»», и «этот кризис значительно усугубляется отказом от попыток остановить запуск» трубопровода.

«Мы призываем США и Германию адекватно урегулировать кризис безопасности в нашем регионе, от которого выигрывает только Россия», — добавили они.

Вопрос рисков и преимуществ трубопровод давно является камнем преткновения между США и Германией. Берлин видит в нём экономический приоритет и способ импортировать в страну дешевые энергоносители, тогда как в США неоднократно заявляли администрации, что трубопровод нанесет ущерб европейской энергетической безопасности в долгосрочной перспективе и лишь послужит интересам Кремля.

«[Сделка] является напоминанием о том, что, хотя мы разделяем многие ценности с нашими союзниками по НАТО и партнерами по ЕС, наши интересы часто не совпадают, — указал в беседе с Politico член комитета по вооруженным силам палаты представителей Энтони Браун. — Я обеспокоен тем, что европейские страны неизменно будут увеличивать свою зависимость от российского национального газа, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения климата».

Между тем Украина оказалась в эпицентре борьбы за трубопровод. Украинские официальные лица заявили, что, по их мнению, проект постройки трубопровода всё еще можно сорвать, и что США должны принять меры, чтобы гарантировать, что строительство этого трубопровода никогда не будет завершено.

Администрация Байдена стремится удержать Украину от необдуманных поступков, изо всех сил пытаясь избежать негативных последствий. Так, Politico сообщало 20 июля, что официальные лица США призвали украинских чиновников не поднимать вопрос договора с Германией, предупредив, что публичная критика может нанести ущерб отношениям между США и Украиной. Вашингтон также попросил Киев воздержаться от обсуждения этого вопроса с Конгрессом, где у украинских властей много союзников.

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Реагируя на статью Politico, Михаил Подоляк, главный советник президента Украины Владимира Зеленского, сказал, что «Украина получает разные сигналы на разных уровнях», тогда как законодатели обвинили администрацию Байдена в «издевательствах над» Киевом.

«Эта бедная, беспомощная нация, противостоящая злой Российской Федерации, как они говорили о ней год назад, больше, я думаю, для них не жертва», — подчеркнул республиканец Марко Рубио, заместитель председателя сенатского комитета по разведке.

Выступая с показаниями 21 июля перед комитетом по международным отношениям Сената, высокопоставленный чиновник Госдепартамента опроверг заявления о том, что США оказывали давление на Украину. Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам, сказала сенаторам, что «я не знаю никого в администрации, кто бы сказал [украинцам], как чувствовать или как говорить об этом».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд

В качестве еще одного жеста примирения Белый дом назвал 21 июля точную дату встречи Байдена с Зеленским — 30 августа. Украинский президент с нетерпением ждал встречи с американским коллегой, которая была приостановлена после первого дела об импичменте бывшему президенту Трампу.

«Это плохая ситуация и плохой трубопровод, но мы должны помочь защитить Украину, и я чувствую, что мы сделали некоторые важные шаги в этом направлении с этим соглашением», — указала Нуланд.