В подмосковном городе назревает скандал с участием завода группы «Мечел» миллиардера Игоря Зюзина. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в соцсети заявила, что только за 2021 год от жителей юга и юго-востока Подмосковья поступило почти 800 жалоб на работу заводу «Москокс» в городе Видное. По словам Радионовой, жители «постоянно страдают от химических запахов» и претензий к заводу из группы «Мечел» много. Радионова настаивает на остановке эксплуатации части оборудования предприятия, отмечая, что административный материал по результатам проверки уже направлен в суд. ИА REGNUM проанализировало ситуацию вокруг «Москокса».

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Радионова на своей странице в Инстаграме отметила, что визит инспекторов на завод не первый, в 2020 году его уже штрафовали, но, по мнению главы Росприроднадзора, «штрафа для таких природопользователей недостаточно».

"Мы провели проверку. По нашему мнению, предприятие умышленно занижает показатели выбросов. Газоочистные установки работают неэффективно, сброс конденсата воды с превышением вредных веществ загрязняет почву — и я только начала перечислять нарушения… — отмечает Радионова. — Мы настаиваем на том, что нужно остановить эксплуатацию части оборудования предприятия — это будет куда эффективнее. У нас нет полномочий требовать полной остановки работы предприятия. Но мы надеемся на помощь коллег из прокуратуры. Административный материал по результатам проверки направили в суд. Ждём решения. Кроме того, планируем выйти в суд с иском об отзыве разрешения на выбросы. Сегодняшняя ситуация с атмосферным воздухом в городе Видное — недопустима».

Позицию Светланы Радионовой поддержали и местные жители:

Gosnadzor.ru Светлана Радионова.

«Искренне благодарны за участие в этой катастрофической для жителей новых районов г. Видное и окрестностей проблеме! Очень ждём решения в пользу страдающих от невыносимого запаха днём и ночью!», «Так хотя бы удушающей вони с завода не будет», «Очень надеемся на её положительный исход, в пользу жителей ЛГО!!! Мы действительно задыхаемся!«

На сайте завода еще в конце июня 2021 года появилось сообщение — ответ на жалобы жителей. Из него следует, что, по мнению предприятия, завод работает «с соблюдением всех экологических и санитарных норм», а превышения «санитарных нормативов по веществам, характерным для завода «Москокс», не выявлялось». Возможное наличие определенных фоновых запахов «непосредственно рядом с заводом» представители компании не отрицают, но заявляют, что это «не означает присутствия опасных выбросов».

20 июля 2021 года «Москокс» обратился с двумя исками в арбитраж Москвы. Ответчиком по ним проходит межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской и Смоленской областям. Оспариваются некие решения надзорного органа. Иски пока не приняты к производству, и дата слушаний не назначена.

Арбитражный суд Москвы

О заводе и его бенефициаре

Акционерное общество «Московский коксогазовый завод» (АО «Москокс») занимается производством кокса, бензола, каменноугольной смолы. Продукция предприятия используется в основном в металлургической промышленности. В 2020 году её начали поставлять в Китай.

Предприятие ведёт свою историю с 1951 года и с 2006 года входит в горно-металлургический холдинг «Мечел» (более 99,5% в АО принадлежит ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции», он же «Мечел-кокс»).

Mechel.ru На заводе

В группе глава совета директоров, фигурант рейтинга «200 богатейших бизнесменов России 2018» за номером 193 Игорь Зюзин и члены его семьи с учётом прямого и косвенного управления владеют 51,54% акций. Доля в 5,45% принадлежит АО «Газпромбанк». Оставшаяся часть акций актива находится в свободном обращении. В «Москоксе» члены семьи Зюзиных владеют долей более чем 25%.

По итогам 2020 года «Москокс» указал чистую прибыль 1 054 181 000 рублей против более 537 млн рублей убытка в 2019 году.

Mechel.ru На предприятии

Претензии надзорных органов

Во ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ АО «Москокс» фигурирует 44 раза. Не все проверки закончились без выявленных нарушений.

К примеру, в марте 2021 года «Москокс» проиграл спор с Росприроднадзором, в котором предприятие пыталось признать недействительным пункт №1 предписания от 13 ноября 2020 года «в части возложения на АО «Москокс» обязанности устранения превышений выбросов загрязняющих веществ по веществу «аммиак» на источнике ИЗА №0201 (Печь №2 сжигания аммиака, дымовая труба) в атмосферный воздух относительно требований, установленных нормативной документацией АО «Москокс».

В оспариваемом предписании отмечалось, что заводу нужно устранить нарушение — «превышение выбросов загрязняющих веществ по веществу аммиак в 6,6 раза» на вышеупомянутом источнике. Перед этим надзорный орган силами ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» провёл лабораторные исследования и измерения, в ходе которых было «установлено наличие превышений выбросов загрязняющих веществ».

В апелляционной инстанции «Москокс» этот спор в июне 2021 года также проиграл, не помогли и результаты альтернативного, инициированного самим фигурантом, обследования, в которых превышений не было выявлено.

Претензии к предприятию были и у Роспотребнадзора. В мае 2021 года управление ведомства провело проверку АО и заявило, что «не представлена программа производственного контроля за качеством добываемой и подаваемой воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды работающих, на согласование с органами Роспотребнадзора», «не представлены протоколы исследований воды, добываемой и подаваемой для использование на хозяйственно-питьевые нужды, в связи с чем не представляется возможным провести оценку качества и безопасности подаваемой воды», не представлены сведения об «объёмах выбросов в атмосферный воздух, количестве загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух».

Или вот тогда же, в мае 2021 года, Центральное управление Ростехнадзора по результатам проверки сделало вывод, что «не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Площадка цеха улавливания химических продуктов». И это далеко не все выявленные Ростехнадзором нарушения. Заключение ведомства содержит 64 страницы.

Напомним, в марте 2021 года группа «Мечел» публично заявила, что у неё есть проблемы с уплатой долгов по ранее выданным кредитам. Уточнялось, что у группы имеется «значительный объем непогашенной задолженности», а большая часть акций и активов дочерних предприятий находится в залоге.

Mechel.ru «Мечел»

16 июля 2021 года появилось сообщение компании, что группа «завершила исполнение всех взятых на себя обязательств по выпускам облигаций, которые были реструктурированы в 2015—2016 годах».

Между тем в холдинге не всё гладко. Актив из состава группы — ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) — получил очередной банкротный иск, который арбитраж Челябинской области рассмотрит 30 августа 2021 года.

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