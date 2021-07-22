«Мы задыхаемся!» — Росприроднадзор пригрозил судом олигарху Зюзину
В подмосковном городе назревает скандал с участием завода группы «Мечел» миллиардера Игоря Зюзина. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в соцсети заявила, что только за 2021 год от жителей юга и юго-востока Подмосковья поступило почти 800 жалоб на работу заводу «Москокс» в городе Видное. По словам Радионовой, жители «постоянно страдают от химических запахов» и претензий к заводу из группы «Мечел» много. Радионова настаивает на остановке эксплуатации части оборудования предприятия, отмечая, что административный материал по результатам проверки уже направлен в суд. ИА REGNUM проанализировало ситуацию вокруг «Москокса».
Радионова на своей странице в Инстаграме отметила, что визит инспекторов на завод не первый, в 2020 году его уже штрафовали, но, по мнению главы Росприроднадзора, «штрафа для таких природопользователей недостаточно».
Позицию Светланы Радионовой поддержали и местные жители:
«Искренне благодарны за участие в этой катастрофической для жителей новых районов г. Видное и окрестностей проблеме! Очень ждём решения в пользу страдающих от невыносимого запаха днём и ночью!», «Так хотя бы удушающей вони с завода не будет», «Очень надеемся на её положительный исход, в пользу жителей ЛГО!!! Мы действительно задыхаемся!«
На сайте завода еще в конце июня 2021 года появилось сообщение — ответ на жалобы жителей. Из него следует, что, по мнению предприятия, завод работает «с соблюдением всех экологических и санитарных норм», а превышения «санитарных нормативов по веществам, характерным для завода «Москокс», не выявлялось». Возможное наличие определенных фоновых запахов «непосредственно рядом с заводом» представители компании не отрицают, но заявляют, что это «не означает присутствия опасных выбросов».
20 июля 2021 года «Москокс» обратился с двумя исками в арбитраж Москвы. Ответчиком по ним проходит межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской и Смоленской областям. Оспариваются некие решения надзорного органа. Иски пока не приняты к производству, и дата слушаний не назначена.
О заводе и его бенефициаре
Акционерное общество «Московский коксогазовый завод» (АО «Москокс») занимается производством кокса, бензола, каменноугольной смолы. Продукция предприятия используется в основном в металлургической промышленности. В 2020 году её начали поставлять в Китай.
Предприятие ведёт свою историю с 1951 года и с 2006 года входит в горно-металлургический холдинг «Мечел» (более 99,5% в АО принадлежит ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции», он же «Мечел-кокс»).
Холдинг включает порядка 20 промышленных предприятий из разных сфер, которые базируются в Якутии, Кемеровской, Челябинской, Оренбургской, Иркутской областях, Башкирии, Удмуртии, Карелии, Литве, Нидерландах, Москве, Приморском, Краснодарском краях, Швейцарии, Сингапуре.
В группе глава совета директоров, фигурант рейтинга «200 богатейших бизнесменов России 2018» за номером 193 Игорь Зюзин и члены его семьи с учётом прямого и косвенного управления владеют 51,54% акций. Доля в 5,45% принадлежит АО «Газпромбанк». Оставшаяся часть акций актива находится в свободном обращении. В «Москоксе» члены семьи Зюзиных владеют долей более чем 25%.
По итогам 2020 года «Москокс» указал чистую прибыль 1 054 181 000 рублей против более 537 млн рублей убытка в 2019 году.
Претензии надзорных органов
Во ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ АО «Москокс» фигурирует 44 раза. Не все проверки закончились без выявленных нарушений.
К примеру, в марте 2021 года «Москокс» проиграл спор с Росприроднадзором, в котором предприятие пыталось признать недействительным пункт №1 предписания от 13 ноября 2020 года «в части возложения на АО «Москокс» обязанности устранения превышений выбросов загрязняющих веществ по веществу «аммиак» на источнике ИЗА №0201 (Печь №2 сжигания аммиака, дымовая труба) в атмосферный воздух относительно требований, установленных нормативной документацией АО «Москокс».
В оспариваемом предписании отмечалось, что заводу нужно устранить нарушение — «превышение выбросов загрязняющих веществ по веществу аммиак в 6,6 раза» на вышеупомянутом источнике. Перед этим надзорный орган силами ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» провёл лабораторные исследования и измерения, в ходе которых было «установлено наличие превышений выбросов загрязняющих веществ».
В апелляционной инстанции «Москокс» этот спор в июне 2021 года также проиграл, не помогли и результаты альтернативного, инициированного самим фигурантом, обследования, в которых превышений не было выявлено.
Претензии к предприятию были и у Роспотребнадзора. В мае 2021 года управление ведомства провело проверку АО и заявило, что «не представлена программа производственного контроля за качеством добываемой и подаваемой воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды работающих, на согласование с органами Роспотребнадзора», «не представлены протоколы исследований воды, добываемой и подаваемой для использование на хозяйственно-питьевые нужды, в связи с чем не представляется возможным провести оценку качества и безопасности подаваемой воды», не представлены сведения об «объёмах выбросов в атмосферный воздух, количестве загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух».
Или вот тогда же, в мае 2021 года, Центральное управление Ростехнадзора по результатам проверки сделало вывод, что «не выполняются требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Площадка цеха улавливания химических продуктов». И это далеко не все выявленные Ростехнадзором нарушения. Заключение ведомства содержит 64 страницы.
Напомним, в марте 2021 года группа «Мечел» публично заявила, что у неё есть проблемы с уплатой долгов по ранее выданным кредитам. Уточнялось, что у группы имеется «значительный объем непогашенной задолженности», а большая часть акций и активов дочерних предприятий находится в залоге.
16 июля 2021 года появилось сообщение компании, что группа «завершила исполнение всех взятых на себя обязательств по выпускам облигаций, которые были реструктурированы в 2015—2016 годах».
Между тем в холдинге не всё гладко. Актив из состава группы — ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) — получил очередной банкротный иск, который арбитраж Челябинской области рассмотрит 30 августа 2021 года.
В долгах как в шелках: холдинг «Мечел» рискует обанкротиться?