Информация о том, что вооружённые силы Украины провели учения по отражению авиационных ударов на границе с Крымом с участием боевых расчётов зенитных ракетных комплексов «Бук», вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 июля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская армия

«Страшная вещь — эти учения ПВО Украины. Ведь опять какой-нибудь гражданский самолёт собьют, криворукие», — пишет Фёдор Г.

Многие пользователи напомнили, что ЗРК «Бук» является комплексом, из которого, предположительно, был сбит самолёт малайзийских авиалиний над территорией воюющего Донбасса.

«Да из этих «буков» Украина сбила пассажирский самолёт, вот и доказательство! Глотку рвали, крича, что не имеют этого оружия. Память, видимо, подвела», — предполагает Ljudmilla E.

Некоторые комментаторы заметили, что Евросоюз почему-то вдруг не обращает внимания на то, что на границе с Россией Украина проводит военные учения, хотя ранее предъявлял Москве претензии по поводу учений вооружённых сил РФ в относительной близости от украинской границы.

«А где истерика Европейского союза и США о том, что Украина создаёт напряжённость на границе с Россией, хочет на Россию варварски напасть? И вообще, почему не требуют от Украины, чтобы она срочно отвела свои войска подальше от российской границы?» — задаётся вопросом Евгений С.

Часть людей считает, что агрессия в данном конфликте почему-то воспринимается только со стороны России, хотя явные агрессивные провокации со стороны Украины являются неопровержимым фактом.

«А нам потом будут говорить, что это мы якобы стоим у границ Украины и угрожаем ей своими учениями. Провокаторы откровенные!» — считает Olga P.

Ряд пользователей указывает на то, что это дело Украины — проводить ей учения на своей границе или нет. России должно быть всё равно на такие военные манёвры на соседской территории.

«На своей территории что хотят, то пусть и делают. Главное, чтобы поползновений и провокаций к нам не было, а так, пусть развлекаются, нам на них начхать и растереть», — поделилась своим мнением Галина Л.

Armyinform.com.ua Армейские учения. Украина. 21.07.2021

Отдельные комментаторы отмечают, что такая демонстрация якобы военный мощи не оказывает на Российскую Федерацию никакого воздействия.

«Сколько можно пугать своими учениями ВСУ на границе с РФ?! С таким вооружением лучше сразу на сбор металлолома сдать и выплавлять новые тепловозы у себя в стране, чем покупать в штатах у General Electric за миллиард зелени. Проку будет больше. А то прыгают с голой задницей и копьями, как папуасы вокруг костра и с бубнами, а традиции остались с майдана», — написал Вячеслав С.

Напомним, 21 июля министерство обороны Украины сообщило в Facebook, что вооружённые силы страны провели учения по отражению авиационных ударов на границе с Крымом с участием боевых расчётов зенитных ракетных комплексов «Бук».