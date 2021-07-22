Заявление пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) Артёма Дехтяренко о том, что министр обороны России Сергей Шойгу не явился в Мариуполь для «вручения письменного подозрения» и теперь это создаёт предпосылки к его задержанию, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 22 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

«Это даже не смешно уже. Территория бывшей Украины — сказочная страна какая-то. Оттуда самые невероятные новости появляются», — указывает пользователь под псевдонимом Дом Советов.

Многие пользователи пришли к выводу, что новости с территории Украины в последнее время не выдерживают никакой критики и вызывают лишь смех. Подобные заявления невозможно воспринимать всерьёз, пишут граждане.

«Да приходил Шойгу, но кабинет был закрыт! Наверное, обедали, он немного подождал, в коридоре жара. Выругался и ушёл!» — шутит Valentin M.

Mil.ru Сергей Шойгу

Некоторые комментаторы отмечают, что раз в СБУ заявили о предпосылках к задержанию Шойгу, то, наверное, у них должен быть план по задержанию такого высокопоставленного российского министра.

«Интересно, а у Службы безопасности Украины уже имеется «наисекретнейший» план по задержанию министра обороны Российской Федерации? Когда они его опубликуют?» — задаётся вопросом Олег С.

Часть людей считает, что украинские власти потеряли связь с реальностью. Это может привести страну под их руководством к окончательному краху.

Киев. Украина. Фото с веб-камеры

«У них с головой там не всё хорошо или они всё ещё играют в игру под названием «Монголия нам должна выплатить за татаро-монгольское иго»? Я когда услышала, думала, что шутка, нет, всё было серьёзно», — отмечает Olga P.

Ряд пользователей указывает на то, что властям Украины повезло, что Шойгу не принял их приглашение, ведь в таком случае руководящие места чиновникам пришлось бы сменить на тюремные.

«Пусть молятся, чтобы Шойгу действительно не явился на Украину! А то если надумает явиться, то мало никому не покажется! В кресло судьи сам сядет и будет повестки выписывать украинским политикам», — предполагает Наденька И.

Нашлись и те, кто убеждён, что Украина пребывает в крайней степени безумия. Власти в Киеве совершают самые глупые поступки, а народ этой страны почему-то молчаливо наблюдает за всем этим цирком.

«Всеобщее сумасшествие от перегрева, судя по всему. Вся Украина превратилась в «Квартал 95», а граждане страны — безвольные зрители. Звенящая, неуправляемая пошлость поползла по миру», — считает Тамара С.

Напомним, 20 июля пресс-секретарь СБУ Артём Дехтяренко заявил изданию «Страна», что министр обороны России Сергей Шойгу не явился в Мариуполь для «вручения письменного подозрения» и теперь это создаёт предпосылки к его задержанию.